«Las listas de mayo demuestran cada vez menos tiempo de espera» en Ibiza

«Las listas de espera del mes de mayo demuestran cada vez menos tiempo de espera para una cirugía y para una consulta», indicó este lunes la consellera de Salud del Govern, Manuela García Romero, tras preguntarle por la situación de las listas de espera para consultas con especialistas en la isla, teniendo en cuenta que la situación es peor que en el resto de hospitales de Balears. Los datos más recientes de Ib-Salut apuntan que, a domingo 4 de mayo, eran 804 las personas pendientes desde hace más de un año de una primera cita con un especialista en Can Misses, en comparación con las 15 del Hospital Son Espases, las cuatro de Son Llàtzer, las 54 de Inca o las 27 de Mateu Orfila.

En este sentido, García destacó que «es muy difícil sacar listas de espera y tener consultas cuando no hay profesionales». Por esta razón, quiso valorar«el trabajo que se ha hecho desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Can Misses y todo su equipo directivo, para captar y fidelizar a profesionales». En esta línea, «Traumatología pasó de 7 a 13 profesionales. Reumatología de uno a tres, y Neumología está completa por primera vez», recordó, en referencia a la «clara tendencia a la baja» de las listas de espera. A pesar de esto, García apuntó que se debe «seguir trabajando en esa línea» y quiso trasladar «tranquilidad» a la población, dado que «si hay un problema de alguien que necesita un tratamiento urgente o de una manera precoz, se le va a atender».

Para confirmar la mejora de las listas de espera, desde Salud mostraron las gráficas de Ib-Salut que indican, por ejemplo, que a 1 de enero de 2025 eran 1.720 las personas pendientes desde hace más de un año de la primera consulta con un especialista en Can Misses (916 más que ahora). A pesar de que la consellera contestó a la pregunta sobre las listas de espera con total tranquilidad, la cuestión no pareció sentar bien al gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Enrique Garcerán, que contestó de forma vehemente y atacando a quien formuló la pregunta. La situación supuso no poder seguir preguntando otras cuestiones relacionadas con las listas de espera.