Fiestas ilegales en Ibiza: el Consell Consultiu ratifica una multa de 30.000 euros

El Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, ha confirmado la sanción de 30.000 euros impuesta por el Ayuntamiento de Sant Josep contra la celebración de diversas fiestas ilegales en una vivienda de este municipio en agosto de 2021.

La multa se impuso a las dos personas que residían en la casa y a un tercero que actuó como promotor de los eventos festivos clandestinos por los cuales se cobraba una entrada. En concreto, el dictamen del Consell Consultiu ratifica la decisión del Consistorio de denegar la nulidad de la sanción, mediante la revisión de oficio del acuerdo de la junta de gobierno, solicitada por el promotor de las fiestas ilegales.

La empresa de detectives contratada por el Consell de Ibiza emitió un informe sobre las fiestas ilegales organizadas en esta vivienda particular las noches del 15 al 16 y del 18 al 19 de agosto, así como el 29 del mismo mes de 2021. La Policía Local de Sant Josep también hizo un informe sobre esta última fiesta, en el que se destacaba, además, que se había obstaculizado su labor inspectora. Todos los hechos fueron calificados como una infracción muy grave y se propuso la sanción de 30.000 euros solidaria a los responsables.

Por su parte, los dos informes de los detectives apuntaban que se habían incumplido también las medidas sanitarias para evitar la expansión del covid en un «ambiente festivo con alcohol, drogas y baile» y que, en la fiesta del 29 de agosto, el organizador del evento (el que instó a la revisión de oficio de la sanción) habría expresado que no era necesario el pago adelantado por bizum, sino que «se realizaría en la puerta».

Argumentos del promotor

El promotor de la fiesta alegó contra la propuesta de sanción y solicitó su archivo con los argumentos de que no era ni el organizador de la fiesta ni el arrendatario del inmueble, y que no tenía relación alguna con las dos personas que habitaban la casa, por lo que, según su criterio, no se le podía imponer una sanción de forma solidaria. Posteriormente, pidió la revisión de oficio de la sanción al entender que era «nula de pleno derecho y radical» al no cumplirse los principios básicos de la potestad sancionadora de la Administración pública y por el hecho de que su nombre no aparecía en el informe emitido por la Policía Local tras su intervención en la fiesta ilegal celebrada el 29 de agosto.

Inicialmente, el Consistorio incumplió el procedimiento de revisión de oficio de la sanción al obviar trámites esenciales de inicio, audiencia (al afectado) y propuesta de resolución. Por este motivo, el Consell Consultiu ya emitió un primer dictamen en julio del año pasado en el que concluía que, debido a que el procedimiento no se había tramitado conforme a derecho, debían retrotraerse las actuaciones al momento de la admisión de la solicitud de la revisión de oficio de la resolución de la sanción.

Así lo hizo el Ayuntamiento y al amparo de un informe del pasado 13 de enero de la secretaria municipal, se pronunció en contra de la estimación de la nulidad de la sanción. Así, aunque no figurase en el atestado policial el nombre del organizador de la fiesta ilegal como la persona que impidió la labor inspectora, sí que aparecía en el expediente como el promotor del evento, «sin la intervención del cual no habría podido llevarse a cabo tal actividad y que desembocó en la instrucción y resolución de varios expedientes sancionadores».

Obstaculizar la acción policial

En su último dictamen, el Consell Consultiu le atribuye a esta persona, al ser el promotor del evento, la responsabilidad de obstaculizar la inspección de la Policía Local. Agrega que esta condición de promotor de la actividad principal constaba acreditada en el conjunto de las pruebas aportadas por el Ayuntamiento, «sin que el interesado las haya desvirtuado». Por tanto, al ser organizador de la fiesta ilegal «se le puede imputar una actuación vinculada a la tarea de inspección, que en este caso es la relativa a la colaboración» y que no se produjo.

«La no mención en el acta de la Policía Local no puede considerarse como base de la tipificación y responsabilidad de la concreta infracción administrativa que se imputa», apunta el Consultiu, que concluye de este modo que «no concurre la causa de nulidad invocada por la persona que instó la revisión de la resolución sancionadora impuesta con carácter solidario».

