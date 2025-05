El final del Trapecio (II), el «edificio de la muerte»

«La cruda realidad es que el ‘edificio de la muerte’ (...) no ha dejado nunca de estar habitado». Enero del 86. Habían pasado dos años desde el intento de desalojo, por parte del Ayuntamiento de Ibiza, del edificio Trapecio, una construcción en ruinas colgada al borde del acantilado en Puig des Molins en la que, desde hacía años, malvivían decenas de familias, casi todas gitanas. Dos años desde que el juzgado diera la razón a los vecinos por un defecto de forma en los trámites del Consistorio. Dos años en los que no había cambiado nada, según constataba en este diario el periodista Josep Riera, que volvía al edificio dos años después de su última visita: «He vuelto a contemplar la miseria y las condiciones infrahumanas en que habitan varias familias, que se niegan a abandonar lo que para ellas es el único refugio disponible, el único lugar bajo techo que han encontrado (aunque sea sin puertas o sin ventanas)».

El texto es espeluznante. Habitaciones «arrasadas» llenas de «residuos putrefactos y malolientes» de los que se alimentan «enormes ratas grises» a las que los niños que viven en el edificio, que pasan «semanas sin poder lavarse» por la falta de agua en el edificio, juegan a cazar. «Algunos de nosotros, con lo que ganamos, podríamos pagar unos pequeños alquileres en algún lugar más decente si encontráramos algo, pero con los precios que piden por ahí, ya me dirá usted, no podemos...», justificaba una vecina en el reportaje sobre el edificio, donde no hubo regalos de Reyes Magos. «Ahora, con estos fuertes vientos, todo el edificio tiembla y cruje y tenemos miedo de que se venga todo abajo», continuaban los vecinos, que lamentaban no haber recibido ayuda del Ayuntamiento, por más que la habían pedido.

«Injusticia brutal»

Diario de Ibiza calificaba de «deplorable» la situación en la que estaban estas familias y daba un ‘pic’ (lo que en la edición actual sería un ‘baja’ de la página 2) a las autoridades de la isla por la «injusticia brutal» que estaban sufriendo estas personas.

El Trapecio y sus habitantes no volvieron a ser portada de Diario de Ibiza hasta cuatro años después, el 17 de enero de 1990. «Ocho familias viven desde hace diez años en condiciones infrahumanas», rezaba el titular. Debajo, una impactante fotografía de Joan Costa en la que se veía a dos pequeños jugando en el edificio en el que, según los cálculos de los periodistas, vivían «más de 40 personas», la mitad de ellos niños, todos ellos obligados a convivir «con alimañas». En las páginas interiores se podía ver a tres miembros de una de las familias cocinando en una de las habitaciones y con una mujer sujetando en sus brazos a un bebé de no más de tres o cuatro meses. En cada habitación dormían «tres, cuatro y hasta cinco personas» y, a pesar de eso, necesitaban «colocar camas dentro del recinto que utilizan para cocinar».

En 1974, durante el mandato de Enrique Ramón Fajarnés, se habían hecho los primeros informes técnicos sobre el edificio, documentos que ya dejaban constancia «del estado ruinoso del edificio». En el 79 ganó la alcaldía de Vila con UCD Joan Prats, quien se encontró con el expediente al llegar: «Hicimos desalojar tres o cuatro veces el edificio». Prats explicaba entonces que los «verdaderos propietarios» de las viviendas eran «extranjeros que venían de vacaciones a Ibiza y se encontraban con el edificio ocupado por familias gitanas». Durante su mandato un aparejador, Toni Ferran, visitó el edificio e informó «sobre la peligrosidad que representaba la construcción para las personas que vivían entre sus paredes».

«Somos igual que los payos»

«La situación en que vivimos es denigrante e infrahumana. Un ser humano no puede vivir en estas condiciones», afirmaba Encarnación, una de las habitantes del Trapecio y esposa de Salvador Cortés Moreno, presidente de la Asociación Gao-Caló de Ibiza. Ambos vivían en el ruinoso edificio con sus ocho hijos. «Somos seres humanos igual que los payos», continuaba Encarnación, que destacaba el tamaño de las ratas: «Parecen auténticos conejos».

Su marido pedía que alguien del Ayuntamiento visitara el edificio para comprobar las condiciones en las que vivían. «No es creíble que en el siglo XXI [sic] en España estén sucediendo cosas semejantes», indicaba Cortés Moreno, adelantándose al siglo que empezaría diez años más tarde. Y a las familias teniendo que vivir en infraviviendas. La eternización de los trámites burocráticos también se mantiene.

Con el tema de nuevo en primera página salía a la luz aquel primer expediente del 74, sin resolver quince años después. También que en 1983 se había ordenado la demolición del edificio, una orden que se reiteró en 1984 y no llegó a ejecutarse «olvidada a partir de ese año hasta nuestros días», publicaba Diario de Ibiza el 18 de enero de 1990. Ya en el 74, con el Trapecio recién construido, la propiedad, en un primer momento, ponía trabas a que se inspeccionara el edificio tras la aparición de unas grietas. Se había usado, según decretó el Intemac (Instituto Técnico de Materiales y Construcciones) de Madrid hormigón de calidad deficiente. «El 28 de febrero de 1984 el Ayuntamiento ponía en conocimiento de Louis Beademaeker, de la empresa propietaria, que por decreto de Alcaldía del 14 de octubre de 1983 se acordaba proceder a la demolición (...) Cinco años después, el polémico edificio continúa sin ser demolido», escribía Manolo Ruiz, quien hablaba, un día después, de «un oscuro procedimiento»: «El asunto (...) parece tener connotaciones de misterio». El entonces alcalde, Enrique Fajarnés, ordenaba «desarchivar los expedientes» previos y elaborar uno nuevo: «El expediente del edificio Trapecio ha sobrevivido a seis alcaldes y nadie parece conocer su existencia».

Se prometía entonces, enero de 1990, una demolición «en breve plazo» ya que, según había podido saber Diario de Ibiza, no sin «salvar diversos obstáculos», los terrenos se habían vendido y la nueva propiedad había presentado un proyecto de edificación al Ayuntamiento para el que era imprescindible demoler el Trapecio.

Desalojo «inmediato»

El 31 de enero el alcalde accidental, Juan Serra Marí, ordenaba el desalojo «inmediato, antes de que pase una desgracia». Reconocía que no se habían previsto «viviendas alternativas» para las ocho familias que aún vivían ahí y que se negaban a abandonar la ruina: «No saldremos del edificio, tendrán que venir y matarnos porque, de todas formas, si ponemos a nuestros hijos a la intemperie, morirán». «Nos tendrán que sacar a la fuerza y a palos», insistía Moreno Cortés, haciendo un llamamiento al pueblo gitano de Ibiza para apoyarles. Tras una concentración frente al Ayuntamiento, la institución prometía ayudarles a pagar el alquiler después de que los servicios sociales analizaran la realidad de cada una de las ocho familias. La concejala de Asuntos Sociales, María Luis Cava de Llano, calificaba el problema de «acuciante» y prometía «buscar soluciones inmediatas para evitar que estas personas queden en la calle».

A principios de marzo sólo quedaban ya tres familias. «Yo no quiero que me den dinero, sólo quiero un lugar en el que poder sobrevivir con los míos», afirmaba Gabriel Moreno, el padre de una de ellas el día antes de que las grúas arrasaran el edificio 16 años después de la primera orden de demolición.

Las familias sólo tuvieron cuatro horas para empaquetar, contra su voluntad, todas sus pertenencias. Se marchaban provisionalmente a una pensión pagada por el Ayuntamiento. «Con mi trabajo de pintor sólo gano para comer. Si es necesario, dormiré en la calle», afirmaba Pedro Bejarano Lozano. Otra de las familias intentó, sin suerte, okupar una casa en sa Penya. El Trapecio era, ahora sí, una ruina.

Suscríbete para seguir leyendo