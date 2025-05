Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation: «Turismo de calidad no implica tener el bolsillo lleno, evitemos el elitismo»

¿Cómo valora IbizaPreservation un posible traslado de los residuos de Ibiza a Mallorca cuando Ca na Putxa llegue al final de su vida útil?

Pase lo que pase, dado el tiempo que tenemos de margen antes de que acabe la vida útil de Ca na Putxa, incluso en un escenario en el que el Consell o la ciudadanía aprobase y llevase a cabo la construcción de una incineradora en la isla, eso implicaría una cantidad de tiempo suficiente como para que, mientras tanto, haya que buscar una opción alternativa. Así, entiendo que sí o sí los residuos empezarán yéndose a Mallorca, simplemente por una cuestión de tiempo. Desde IbizaPreservation creemos que durante ese tiempo y antes hay que hacer una buena evaluación de qué es lo que ocurre, con una evaluación también de impacto ambiental sobre qué implica trasladar allí los residuos durante ese tiempo. Pero echamos en falta un tercer escenario.

¿A qué se refiere?

Si finalmente la opción es llevar sí o sí los residuos a Mallorca, hay que hacer una previsión de qué ocurriría en el medio plazo, porque sin un plan de reducción de residuos, llegará un momento en el que también la planta de Mallorca será insuficiente. Porque no estamos cumpliendo con los objetivos, en cuyo caso echamos en falta saber si finalmente va a haber una solución definitiva, en el medio o largo plazo, que pasará por una incineradora en cada una de las islas. Habrá que ver hasta qué punto es rentable preverlo y hacerlo ya o esperamos el máximo tiempo posible, porque eso es algo de lo que de momento no se está hablando. Se habla de esas soluciones como si las dos fueran definitivas, pero la tendencia nos indica que ninguna de las dos será definitiva si no hay un gran ejercicio de reducción de residuos.

Es decir, dar prioridad a la reducción frente a posibles nuevas infraestructuras.

Hace dos años, hicimos una ronda de reuniones con los ayuntamientos y los consells para hablarles de la alternativa que está poniendo en marcha la organización Zero Waste Europe, de ciudades y territorios de residuo cero. Se está llevando a cabo a nivel municipal, pero también hay experiencias insulares y con un perfil muy parecido al de Ibiza, zonas turísticas con una gran producción de residuos del sector Horeca, etcétera, que han tenido resultados maravillosos. Destaca el caso de Cerdeña, que con una serie de medidas muy básicas ha reducido una barbaridad el nivel de residuos en poco tiempo.

Las infraestructuras también son uno de los puntos de debate en la cuestión hídrica. ¿Cómo vería una cuarta desaladora y/o ampliar las existentes?

Son soluciones que no nos parecen tales. Para nosotros son falsas soluciones, porque al final todo lo que pasa por un crecimiento y un consumo de recursos, en este caso energéticos, es como tapar un agujero haciendo otro en otro sitio. Si todo continúa hacia el crecimiento, las desaladoras siempre van a acabar siendo insuficientes. A priori no nos hace mucha gracia la ampliación de las infraestructuras si no hay previamente todo un trabajo de descenso en el consumo, de nuevas alternativas que no pasen por el crecimiento.

Hace poco, varias entidades, como la suya, hicieron referencia al estrés hídrico a la hora de valorar el nuevo decreto balear de vivienda, que incluye la posibilidad de construir en las áreas de transición de suelo rústico si los ayuntamientos así lo deciden. El Govern señala que servirá para construir vivienda asequible.

Consideramos que es un falso dilema hacer creer a la ciudadanía que solo existen dos alternativas: no tener vivienda asequible para los residentes o ampliar los lugares en los que se puede construir, en este caso, en rústico; que tengas que elegir entre tener campo y tener vivienda. Eso no es cierto, porque sabemos que hay mucha vivienda vacía. Diario de Ibiza publicó en 2023 [con datos del Instituto Nacional de Estadística] que en las Pitiusas hay alrededor 18.000 viviendas vacías. El Consell habla de bastantes menos, pero en cualquier caso son muchísimas. Por tanto, hay un parque de vivienda, lo que ocurre es que no está al servicio de la ciudadanía residente. Además, el medio rural tiene valor por sí mismo. En Ibiza hay un problema de vivienda, pero no es que haya una falta de territorio en el que construir. Se está construyendo vivienda, pero la mayoría no es asequible para los residentes comunes, normales y corrientes. Es una medida que va en contra del territorio en tanto que está poniendo al servicio de la industria inmobiliaria lo que debería estar al servicio del sector primario. El sector agrícola es el único capaz de hacernos medianamente resilientes en un contexto de crisis climática y de crisis de recursos como la que estamos viviendo ya. Y tiene valor en sí mismo también a nivel económico.

Esta será la primera temporada con regulación de entrada de vehículos y el Consell dijo que se irían corrigiendo los errores que se vayan detectando. ¿Cómo valora esta normativa? ¿Cambiarían algo?

La ley era necesaria, era una petición que se venía haciendo también desde los grupos ecologistas desde hacía tiempo. En Formentera ha funcionado bien. Lo que hay que observar es cuál es la diferencia entre las peticiones y el número de plazas del cupo para ver si el límite que se ha establecido es suficientemente bajo o no, y ver también si se nota la descongestión en las carreteras, que al final es el objetivo de la medida. Pero a priori estamos contentas y sabemos que este año va a ser de prueba. Vamos a estar atentas.

Govern y Consell hablan mucho de priorizar la calidad frente a la cantidad de turismo. ¿Comparte este planteamiento?

No sé muy bien a qué se refieren exactamente. Una cosa a lo mejor es la percepción de que si el turismo es más caro va a venir menos gente y otra es la realidad, porque no hay datos que demuestren que eso vaya a ser así. Para nosotros, la calidad de nuestros visitantes o del sector turístico no tiene por qué implicar necesariamente que sea un turismo de lujo, porque ese turismo lo que hace también es polarizar la isla entre quienes tienen cantidades ingentes de dinero y quienes viven en caravanas o en tiendas de campaña. Para nosotros, un turismo de calidad es el que respeta los recursos naturales y el medio ambiente, los visitantes, los residentes, su cultura, forma de ser, lenguaje, idioma y otras muchas cosas. Y para eso no hace falta tener el bolsillo lleno. Creo que las personas que viajan, sobre todo las jóvenes, cada vez están más concienciadas y buscan perjudicar lo menos posible cuando viajan, y eso no implica que tengan un gran presupuesto para ir a hoteles de cinco estrellas. Creo que debemos tener cuidado para evitar discursos elitistas.

¿Es favorable a un gran impuesto a segmentos del lujo como los yates o los jets privados?

Bueno, creo que precisamente ese sector sí está en disposición de pagar ese tipo de impuestos. Me remito a otros sectores que también tienen que ver con lo económico y lo ambiental: a escala internacional, se está consolidando la idea de que quien contamina, paga. Pero hay que tener cuidado con esto. Si estás llevando a cabo una actividad mucho más contaminante que otra, pues tendrás que pagar en consecuencia. Eso me parece bien, pero tengamos cuidado de no caer en la idea de ‘como puedo pagarlo, puedo contaminar’. Es decir, que haya un impuesto a las industrias más contaminantes me puede parecer bien, pero mejor me parecería una regulación que impida que dichas industrias continúen contaminando. Por tanto, a lo mejor las medidas que hay que tomar -más que solventarlo pagando una tasa-, tienen que ser regular cuántos aviones pueden aterrizar en Ibiza y cuál es la carga ambiental de los jets privados en el aporte de CO2 equivalente emitido por o desde o hacia la isla. Y a partir de ahí, regular y poner límites, como estamos haciendo ahora con los coches.

Ayuntamiento de Ibiza y Consell dijeron que querían limitar a dos los cruceros que pueden coincidir en el puerto y se está negociando con las navieras. ¿Le parece bien este límite?

La verdad es que no puedo decir a cuánto tendría que limitarse porque ahí no hemos hecho el estudio que a lo mejor deberíamos tener para conocer cuál es un límite aceptable. En todo caso, las administraciones pueden regularlo y el ejemplo lo tenemos en Palma. Habrá que valorar qué es más interesante para la isla, si recibir una cantidad determinada de cruceros o no recibir ninguno.

El estado de la posidonia es otro de los grandes asuntos. Un estudio (iniciado en 2019) del GEN-GOB, en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y financiado por IbizaPreservation, confirmó, en febrero de 2024, que entre el 50% y el 55% de la pradera de posidonia de Talamanca está muerta.

Sí,y la situación continúa siendo la misma. A ver, evidentemente una recuperación de la pradera, aunque se estuviera produciendo, no se ve de un año para otro. Por eso se hace la monitorización. Pero lo que sí sabemos es que actualmente esto ocurre en algunos puntos; no en toda la bahía, pero en algunos puntos la pradera está muerta al 50% y en muchos de ellos sin mostrar signos de recuperación. Éstos igual pueden aparecer más adelante, pero lo que hay ahora es esto. Las causas son eminentemente antrópicas, es decir, vertidos, salmueras que han estado llegando durante mucho tiempo. Muchas de estas cosas se están solucionando y tenemos que celebrarlo. Por ejemplo, ya no están llegando vertidos a Talamanca del emisario de la depuradora. Luego están los fondeos descontrolados y los impactos antrópicos, aunque no directos, relacionados con el cambio climático.

¿Qué se puede hacer?

IbizaPreservation el año pasado financió -quien lo hace es el GEN-GOB- la instalación de dos termómetros y en 2025 hemos financiado la instalación de termómetros en todas las estaciones de seguimiento. Así veremos, con comparativas anuales, cuál es el impacto y hasta qué punto el calentamiento del agua que venimos registrando en los últimos años está contribuyendo también a la muerte de la posidonia. Y ahí veremos qué es lo que podemos hacer al respecto para, al menos a nivel local, contribuir a un descenso de emisiones que ayude a rebajar las temperaturas en la medida de lo posible. Celebramos también que el Ayuntamiento de Ibiza alejase, por iniciativa propia, la línea de fondeos [en 2024 se alejó el balizamiento de la zona para bañistas hasta los 200 metros de la playa]. Y estamos deseando conocer ya qué va a pasar con el campo de boyas ecológico, que es algo que parecía inminente pero que a este verano no llega y ya vamos tarde. En esto toca dar un pequeño tirón de orejas al Ministerio [de Transición Ecológica].

Esta temporada ha habido ya vertidos fecales en la Platja d’en Xinxó y es Caló des Moro, y cada año se producen en diferentes puntos de la isla. Al mal estado del alcantarillado se suma su mal uso.

Merece la pena recordar este lema, que además en algunos casos, como por ejemplo en Vila, el Ayuntamiento recuerda poniendo unas plaquitas en el suelo que dicen aquello de ‘el mar empieza aquí’. En esa alcantarilla, en el váter de nuestra casa y en el hotel que está vertiendo salmuera ilegalmente al suministro. Y mientras el alcantarillado y toda la red no esté en óptimas condiciones va a haber problemas; si la calidad del agua que llega a las depuradoras es insuficiente, va a haber una depuración insuficiente por más que la depuradora sea nueva. Y va a seguir vertiendo al mar agua deficientemente depurada. Agua, por tanto, que no se va a poder utilizar de forma circular. Sabemos que para las administraciones puede ser un rollo abrir las calles, con las molestias que tiene para la ciudadanía, pero en realidad va a revertir en una mejora para todos y para el medio ambiente. Hay que hacer una inversión urgente en los cinco municipios para evitar fugas, para asegurar una correcta separación de pluviales y fecales.

El Ayuntamiento de Sant Josep dice que quien no encuentre plaza de parking para disfrutar de es Vedrà tendrá que dar media vuelta e irse. Pero es un lugar viralizado en redes sociales y seguramente muchos volverán a intentar llegar a la zona este verano sea como sea.

No sé qué se puede hacer con la viralización de espacios y con que el territorio se haya convertido exclusivamente en un escenario para Instagram. Y no Ibiza, me refiero a cualquier otro espacio. La prioridad es que los espacios se respeten. Yo no he ido a las islas Cíes, porque cuando he estado en Galicia el cupo estaba lleno. No pasa nada por eso. Si hay que regular el espacio porque es frágil y no admite masas de personas allí, pues oye… El territorio no está al servicio de nuestros intereses de influencers. Así que a llorar a la llorería.

Las renovables, tras el apagón, están en el punto de mira. Se ha hablado de que son menos robustas, de la cuestión del almacenaje, de potenciar también otro tipo de energías. ¿Qué piensa al respecto?

En esto pido responsabilidad a la hora de informar por parte de Red Eléctrica, de la Administración y de los medios, para garantizar que no haya una estigmatización innecesaria de un tipo de energía, sobre todo porque por el momento no está claro qué es lo que ha pasado. Y segundo, porque si existe una posibilidad de que esto sea así, lo que hay que hacer es trabajar tecnológicamente para que no lo sea. Lo que está claro es que necesitamos una mayor implantación de energías renovables en tanto que las energías fósiles son limitadas, a no ser que queramos vivir constantemente en un apagón.

