Vox monta una bronca tras pedir que las ayudas sociales prioricen a españoles

Espantada de la edil de Vox en el Ayuntamiento de Santa Eulària, Paula Salsoso, tras pedir en el pleno que «se prioricen las ayudas sociales a los ciudadanos españoles» y asegurar que los habitantes de Can Rova «no son pobres», «no quieren vivir en viviendas» y les gusta «poner música a altas horas, hacer barbacoas y vivir sin límites y un poco en la delincuencia». El bronco episodio comenzó cuando, tras defender la moción para que «se establezca como criterio preferente la nacionalidad española y la antigüedad de residencia» a la hora de otorgar ayudas sociales, la edil del PSOE Marina Morales le respondió afirmando que, ya en el anterior pleno, Salsoso «deleitó» a los presentes «con una retahíla de mentiras sobre las directrices que se recogen en las orientaciones técnicas internacionales sobre la educación sexual...». Y no le dio tiempo a proseguir, porque la concejala de Vox la interrumpió. La alcaldesa, Carmen Ferrer, recordó a Salsoso que correspondía la palabra a Morales: «Le ruego la respete. Usted ha estado todo el pleno con sus runruns. Le ruego que la respete». «Sí, claro, igual que usted debería respetar a los demás», respondió la edil ultra, que tuvo un comportamiento nunca visto ni en esta ni en ninguna institución de la isla.

Trabajadores del Ayuntamiento que acudieron al pleno cuando se trató el tema de las negociaciones laborales. | PSOE

—No dude en decírmelo cuando yo le falte al respeto. Mientras tanto, tendrá que retirar lo que ha dicho, porque no es cierto. No he faltado a nadie al respeto —respondió, firme pero respetuosa y tranquila, la alcaldesa—. (…) Tendrá su oportunidad de réplica...

Y en ese momento, Salsoso se levantó de su escaño: «Ha dado vida a algo que no tiene que ver con la moción. Por eso voy a salir fuera y cuando terminen de hablar, entraré». «Si se va, se acaba la moción», advirtió entonces Ferrer. «Esto es un ataque directo a algo que les ha hecho mucho daño», prosiguió con la bronca la concejala de Vox, que empezó a perder los papeles mientras tanto Morales como Ferrer y el resto de ediles mantenían la calma y escuchaban estupefactos (algunos con sonrisas nerviosas) a una Salsoso que era incapaz de controlarse. «Perfecto, pasamos a votación», zanjó la alcaldesa, ya sin ánimos de seguir escuchando a la atrabiliaria política de ultraderecha. «Ustedes no me van a atacar aquí sacando un tema que no tiene nada que ver con la moción», insistía Salsoso, que se mantenía en pie, mientras Ferrer pedía que se calmara —«Baje un poco el nivel»— y, visto que no lo hacía, se choteaba de ella tras reiterar la de Vox que se le había faltado al respeto: «Define respeto», dijo con sonrisa irónica Ferrer.

La alcaldesa recordó que ya había advertido en anteriores plenos que cuando se entrara en dinámicas que «no enriquecieran el argumento, se pasaría a votación». «Y es lo que vamos a hacer (…) Lo que ha conseguido con su actitud es impedir que todos los miembros de esta corporación puedan debatir su moción. Vamos a pasar a votación», continuó.

Moción «inconstitucional»

Pero antes, Álvaro de la Fuente, de Unidas Podemos, recordó que ya en la comisión informativa previa al pleno avisó sobre «la inconstitucionalidad de la moción de Vox», en concreto por vulnerar el artículo 14, que hace referencia a que todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social: «Ya lo advertimos para que se retirara [del orden del día del pleno], no es una moción debatible ni votable en democracia». Anunció que su formación tomará «medidas legales» contra quien tomó la decisión de admitirla en la sesión ordinaria, al tiempo que acusó a la alcaldesa de haber permitido, «con su venia», que llegara a tratarse en pleno.

Menos de un segundo después, Salsoso, ya sentada, exclamó que contestaría a De la Fuente «por alusiones».

—Las alusiones son a mí -dijo al alcaldesa- o a este plenario.

—No, son a la moción de Vox. La denuncia, a ustedes; la alusión, a mí. Y voy a contestarle.

—No, no, no… Vamos a pasar a votación.

Veinte segundos de bronca después, Salsoso proseguía con su intención de contestar y saltarse a Ferrer… Hasta que la secretaria del Consistorio le recordó que la presidenta, la alcaldesa, quería que se iniciara la votación . Y eso hizo la secretaria, tras lo cual la concejala ultra se levantó por última vez y se largó de un pleno al que ya sólo le quedaban por debatir tres mociones de control y unas preguntas.

Un día de gloria (y furia)

El día de gloria (y furia) de Salsoso comenzó con la defensa previa de una moción en la que pedía «la erradicación inmediata del chabolismo en el municipio», que calificó de «ilegal, marginal, degradante». Cargó contra los partidos que «lo fomentan con políticas de buenismo fracasado» y exigió «el desalojo inmediato de todos los asentamientos ilegales», especialmente el de Can Rova, y que la Policía Local y la Guardia Civil actúen de forma «contundente y continuada para restablecer el orden» en ese terreno.

Contra la «picaresca» de las maxibañeras y jacuzzis Con menos bronca, el pleno aprobó inicialmente una modificación de crédito de 13 millones de euros con cargo al remanente de tesorería para la peatonalización del centro de Sant Carles (ocho millones); la mejora de la accesibilidad e iluminación de la avenida de Cala Llenya (1,7 millones); un segundo campo de fútbol en las pistas polideportivas de Santa Eulària (1,4 millones); mejoras en la red de aguas pluviales de la urbanización de Can Rimbaus (medio millón de euros), y el equipo técnico para la siguiente fase del Palacio de Congresos, compuesto por profesionales de la construcción (un millón de euros), así como la cubierta del centro cultural de Jesús, que tiene infiltraciones. También se aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos. El objetivo es que haya una mayor rotación en la zona verde, donde se limitará a una hora el tiempo máximo y se aumentará el coste de aparcar allí para que los usuarios elijan la zona azul, que sigue al mismo precio. También se aprobó una modificación puntual de las Normas Subsidiarias para «combatir el alquiler turístico ilegal» y «evitar la picaresca de implantar minipiscinas (como jacuzzis, maxibañeras o similares), en porches y terrazas de edificios plurifamiliares», explicó Cristina Tur, edil de Servicios Territoriales.

UP dijo a Salsoso que «no es una forma de vida, sino una opción de superviviencia; no es ilegal, no está penado por el Código Penal», e instó a la edil a «dejar de criminalizar a los pobres o más desfavorecidos». Porque la edil de la formación ultra llegó a decir que parte de los habitantes de Can Rova «no son pobres», pues muchos, «el 80%, tienen salarios de 3.000 euros», además de descalificarles por «poner música a altas horas, hacer barbacoas y vivir sin límites y un poco en la delincuencia».

Según Salsoso, el Ayuntamiento «ha pasado años permitiendo este chabolismo en el municipio». Cree que quienes residen en Can Rova u otros asentamientos «no se adaptan a la cultura española, no se adaptan a vivir en una comunidad corriente que hay en España y Santa Eulària, no les da la gana», además de que, asegura, «no quieren residir en viviendas, quieren vivir juntos y sin leyes, porque ellos crean sus propias leyes». «Esa gente —apuntó—no pide nada a Asuntos Sociales. Tienen hasta 40.000 euros para pagar a un abogado que les permita seguir viviendo allí».

La alcaldesa aprovechó para recordar que este tema no es sólo municipal, también es «insular», que no puede desalojar por su cuenta, pues depende de un juez, y que en este tema se han sentido desamparados: «Desde septiembre de 2024, con los servicios sociales y con la mesa de seguridad insular, en la que se pidió que estuvieran todas las instituciones competentes y el resto de ayuntamientos para ver cómo abordar este tema, nos hemos encontrado muy solos, bastante solos». Ferrer contó que, en ese mismo foro, reiteró en enero su preocupación por la situación en Can Rova 2, medioambientalmente y respecto a las familias allí residentes, «que no se dejaban ayudar». La alcaldesa añadió al respecto que «no hay que dejar solos a los ayuntamientos ante esta problemática».

1 de julio: carrera profesional

Tanto la alcaldesa, Carmen Ferrer, como el responsable del área de Interior, Juan Carlos Roselló, reiteraron que «desde el 1 de julio se aplicará la carrera profesional» a los trabajadores del Consistorio. Lo hicieron después de que, en una moción, el grupo socialista instara al equipo de gobierno a que implementara el borrador presentado por el Comité de Empresa y la Junta de Personal sobre la carrera profesional. Roselló aseguró que no es cierto que haya desacuerdos con los trabajadores y que, al contrario de lo que alegan los socialistas, se están retribuyendo las horas extraordinarias.