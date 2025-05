Un trabajador en Ibiza: "Vine con una promesa de trabajo y casa y estoy durmiendo en la calle"

En Ibiza hay mucho trabajo. Pero no alquileres razonables que permitan a quienes vienen a la isla a buscarse la vida y vivir de una manera digna. Es la cruda realidad con la que se ha topado Sergio (nombre ficticio), un joven valenciano que, a sus 22 años, decidió hacer las maletas y volar hasta Ibiza para iniciar su vida laboral. "En la Península no encontraba nada de trabajo y vine porque aquí me daban, si no, no hubiera venido", asegura.

Llegó hace ahora mes y medio y desde entonces intenta encontrar un lugar donde dormir. "Vine con una promesa de trabajo y de casa, pero ni una ni otra se cumplieron", explica a Diario de Ibiza. En esta situación, comenzó a buscar trabajo y empezó en una empresa de reparto de comida a domicilio. "Me robaron dos bicis y un patinete eléctrico en menos de un mes y me echaron, según ellos, por no ir bastante rápido", relata.

A pesar de su mal comienzo en la isla, volvió a encontrar un trabajo rápidamente, esta vez de socorrista, y ha coincidido con buenas personas. "Conocí a un chico que me dejó el coche para dormir, pero lo tuvo que vender", se lamenta.

Durmiendo en bancos

Ahora Sergio duerme en la calle. Cada día, cuando cae el sol, busca un lugar donde refugiarse, "algún banco o sitios cerrados". "Necesito que alguien me ayude, al menos hasta que cobre mi primer sueldo. Después ya me apañaré", apunta el joven. "Desde el 1 de mayo trabajo todos los días, sin descanso, y no voy a poder dormir bien", lamenta.

"Mi familia no sabe que estoy durmiendo en la calle, si no me tocaría volver y no quiero hacerlo ahora que tengo trabajo. Además, mi madre no me puede ayudar. No me quiero ir sin tener nada allí", apunta resignado.

Su sueldo rondará entre los 1.300 y los 1.500 euros. "Podría destinar como mucho 700 euros a una habitación, pero no más porque me quedaría sin nada", explica.

Su intención es poder quedarse en la isla a vivir y trabajar durante todo el año, aunque su aventura no haya empezado como él esperaba.

De momento, busca ayuda: una habitación o un coche donde poder descansar tranquilamente después de su jornada laboral.