Toni Ramon Marí: «En Santa Eulària vivimos las fiestas de forma muy cultural»

A Toni Ramon Marí le gusta disfrutar de las fiestas en familia, encontrándose con la gente en las calles y saliendo a comer en el día grande. Una tradición que, como buen vecino (aparte de concejal) de Santa Eulària, no piensa dejar escapar en este Primer Domingo de Mayo. «Aquí vivimos las fiestas de forma muy cultural», manifiesta orgulloso.

Estrenamos el mes de mayo con las fiestas más primaverales de Santa Eulària, ¿suponen el pistoletazo de salida a la temporada?

Yo creo que el pistoletazo de salida ya ha sido, porque hemos vivido un mes de abril espectacular. Se ha visto muchísimo movimiento tanto a nivel turístico como empresarial, creo que hacía muchos años que no veíamos tanta actividad. Se han hecho muchos esfuerzos por alargar la temporada y se están viendo resultados. Aquí empezamos con la Ibiza Marathon con inscripciones récord, seguimos con la Vuelta a Ibiza en Mountain Bike y después celebramos la Copa del Mundo en Aguas Abiertas de natación, que varios medios de comunicación consideran el evento con más impacto de aguas abiertas. Llevamos un abril con mucho movimiento, estamos muy satisfechos.

El día grande siempre es un motivo para salir a pasear y disfrutar del ambiente, ¿qué suponen estas fiestas para los vecinos de Santa Eulària?

Las fiestas de mayo para toda la gente de Santa Eulària son muy importantes. Todo el mundo se ducha, se pone guapo y baja a la calle con sus seres queridos. Es un tema cultural, la gente baja porque siempre ha bajado, es una tradición. Aquí las fiestas las vivimos de forma cultural y no tan de ocio nocturno, que también está muy bien.

Muy en la línea del modelo turístico del municipio.

Sí, conjuga muy bien con el modelo turístico que tenemos. El desfile es muy bonito, el baile payés, este año también el espectáculo de doma menorquina, la exposición de coches antiguos... Los actos dan mucho contexto para venir a ver todos estos atractivos.

También se celebra la Feria de Maquinaria Agrícola y Automoción, otro clásico de estas fiestas.

La Feria de Maquinaria Agrícola es muy importante en el pueblo. Hubo un año en el que, por el tema del covid y la falta de fabricación de chips, no se pudo celebrar, y nos quedamos impresionados de la cantidad de gente que preguntó por esta feria. Ahí te das cuenta de su valor. Es algo que se hace año tras año y, a veces, en este tipo de actividades se puede perder la percepción de lo que vale y lo que no. En este caso nos dimos cuenta del peso que tiene este acto.

¿Cuál es el objetivo principal del Ayuntamiento en la organización de estas fiestas?

Lo que se intenta es favorecer un fin de semana para vivir en familia, con la gente que más quieres, y por la noche tenemos también la parte más musical. En este caso, el concierto grande ha llegado con Vicco. Intentamos buscar artistas para todos los públicos, organizar conciertos en los que entrada es gratuita, lo que favorece mucho el carácter familiar que nos gusta dar a estas fiestas. Vienen muchos niños. Además, intentamos moderar el consumo de alcohol: no ponemos barras y se consume en los bares, con lo que también dinamizamos su actividad.

El primer domingo de mayo hay actos tradicionales como la misa, pero también el desfile de carros, baile payés, la exhibición de vehículos antiguos y la muestra de podencos ibicencos, ¿es un gran homenaje a la cultura ibicenca?

Es un homenaje a la cultura de Ibiza pero también a lo que la gente le gusta. Al menos aquí en Santa Eulària, a la gente le gustan mucho estas fiestas, que siguen un modelo que apuesta por disfrutar mucho del día, de la gastronomía, de salir a pasear, de encontrarte con la gente. Y para finalizar, este año tenemos a Rebeca Gamboa, que va a encantar, y el concierto de Antena Libre.

¿Qué es lo que más le gusta, personalmente, de este día de fiesta?

Honestamente, lo que más me gusta es el domingo a mediodía. Suelo bajar con mis hijas y mi mujer, y te encuentras a toda la gente, todo el mundo se saluda, te tomas unas cañas, vas a comer y se genera lo que para mí es una fiesta de pueblo: poner en comunidad una forma de vivir. Y, por otro lado, me gusta mucho lo que te comentaba antes: que en los conciertos hay muchísimos niños. Esto es un termómetro: si los niños están bien, todo va bien. Ir al concierto de Vicco y ver que haymuchas familias es algo que me gusta y que buscamos.

El concierto de Vicco es la actuación estrella, pero Santa Eulària suele apostar por los grupos locales.

Siempre. En este programa de mayo no tanto porque vamos a buscar artistas nacionales, que también creemos que es interesante que vengan, pero en el programa de Santa Eulària, creo que fueron 56 conciertos de música en directo en los bares, todos de grupos locales. Fue una idea, un concepto, que inventamos en la época del covid porque no se podían hacer grandes eventos, sólo podía haber música en vivo en los establecimientos. Gustó mucho la fórmula, tanto que la hemos mantenido, porque es un estímulo brutal para el comercio.

La entrega de la Medalla de Oro es otro de los pilares de las fiestas del Primer Domingo de Mayo, ¿cómo eligen al galardonado?

El acto de la entrega de la Medalla de Oro y los cinco Premis Xarc es muy importante, se hace todos los años. La elección es a propuesta de los concejales: tanto del equipo de gobierno como de la oposición. No nos gusta que este tema esté politizado, por ello siempre invitamos a todos. Y, si te fijas, siempre se aprueba por unanimidad. Creo que debe ser así, porque estás reconociendo la labor de una persona o colectivo que lo merecen.

En este caso el homenaje recae en el profesor Jaime Manuel Ribas, ¿qué importancia tiene su labor en Santa Eulària?

Jaume ha tenido mucha importancia, siempre ha estado ligado a la Escuela Municipal de Música, que ha cogido una fuerza muy grande. Hace un año inauguramos las nuevas instalaciones, que son de las mejores de Baleares, pero esta escuela no habría sido realidad si no hubiera habido un gran trabajo detrás. La infraestructura al final se puede comprar, pero el equipo humano y el programa, el cómo está funcionando esta escuela, en gran parte es gracias a Jaime. Dar ese reconocimiento a una persona que ha apoyado la cultura, y que siempre lo ha hecho con ilusión y motivación, me hace sentir orgulloso política y personalmente.

¿Y qué hay de los Premis Xarc?

Los Premis Xarc reconocen a una persona, conjunto de personas o entidades por el impulso social que han tenido en el municipio. Hay clubes deportivos, el grupo de personas que se ha dedicado a hacer comidas populares, que siempre están ahí… Buscas reconocer a aquellos que han ayudado al pueblo de una u otra forma.

Hablábamos antes de los niños, y una muestra de que Santa Eulària los tiene en cuenta es el Festival Barruguet.

El Festival Barruguet es realmente espectacular, plenamente basado en nuestro modelo, que siempre va a buscar a todos los sectores pero a la infancia en especial. Siempre ponemos muchos esfuerzos en ello. Durante los días en los que se celebra este festival hay obras en todos nuestros teatros, espectáculos en la calle, el trenecito que lleva al Palacio de Congresos… Se puede consultar toda la información en la web www.festivalbarruguet.com.

Tiene, además, una acogida excelente año tras año.

Nos gusta mucho ver los teatros llenos, y la verdad es que se llenan. El año pasado fui a ver una actuación en la plaza del cañón, y nunca recuerdo haber visto tanta gente junta, en este caso viendo a una actriz que hacía un espectáculo mudo. Fue una cosa muy bonita. Nos gusta llenar la calle de cultura y de fiesta.

¿Por qué tiene que venir la gente a las fiestas del Primer Domingo de Mayo?

Quiero animar a que la gente revise el programa de fiestas. Intentamos hacerlo para que todo el mundo encuentre algo que le guste, así que quiero animar a que busquen y que vengan a vernos. El pueblo está muy bonito, y deseamos que todo el mundo participe en nuestras fiestas y las celebre con alegría, salud y muchas cosas buenas.