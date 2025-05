El problema de la vivienda en Ibiza: El «rayo de luz» que escondía una estafa múltiple de alquiler

«Estás llorando en un momento de desesperación porque no encuentras nada. Y en ese momento se te aparece un rayo de luz». Así describe Jésica la sensación que la invadió cuando, al fin, había encontrado una habitación de alquiler para mudarse en Ibiza.

Llevaba instalada en la isla desde febrero de 2024 y estaba decidida a quedarse por aquí durante una larga temporada, después de haber vivido durante once años en Londres.

Se sentía muy a gusto y había encontrado un trabajo que le encantaba en un restaurante de Sant Antoni: «Trabajo en un lugar maravilloso y estoy súper contenta. Mi jefe no quiere que me vaya y me ha ofrecido de todo. Pero yo ya no quiero estar aquí».

¿Qué ha pasado para que Jésica, de 37 años, renuncie de golpe y porrazo a prolongar su nuevo proyecto de vida en Ibiza? A nadie puede sorprender la respuesta, por desgracia cada vez más frecuente: una estafa inmobiliaria.

Necesitada de un cambio de aires, ya que no se encontraba cómoda en el piso que compartía, Jésica se sumergió el pasado mes de marzo en dos grupos de Telegram. Ambos tienen más de 20.000 usuarios y están dedicados exclusivamente al mercado ibicenco del alquiler.

Son bazares vertiginosos en los que se cruzan a toda pastilla las distintas propuestas de arrendatarios y arrendadores, pero también caladeros perfectos para colocar anzuelos malintencionados, como el que mordió Jésica cuando buscaba un lugar al que mudarse a partir del 1 de mayo.

La ‘pescadora’ le escribe por privado y le manda el vídeo de una habitación que alquila en un chalet en Sant Josep, a 15 minutos andando de Playa d’en Bossa. «Me pareció una persona bastante normal y no dudé en nada», recuerda a Diario de Ibiza.

La buena sintonía es mutua, ya que la arrendadora le contesta que se la ve «una chica limpia y tranquila y que es muy difícil encontrar a una persona así». La estafa ya está en marcha.

El 29 de marzo quedan en el chalet para ver la habitación alquilable, en la que todavía vive un joven que no pone reparos para abrir la puerta. La estafadora se muestra «muy cariñosa» y Jésica siente que ha encontrado el lugar perfecto para iniciar su nueva etapa en Ibiza.

Acuerdan un alquiler mensual de 700 euros, la misma cantidad que abona en concepto de señal a través de Bizum. «Me dio un recibo y llaves de la cancela de fuera, que comprobé que funcionaban», explica la víctima.

El cóctel explota en el chalet

Resuelto, en teoría, su principal quebradero de cabeza, Jésica vuelve a centrarse en su trabajo y poco a poco va empaquetando las cosas para la mudanza que tiene previsto realizar a finales de abril.

La primera señal de alarma se enciende cuándo Jésica le pregunta por la fecha exacta para hacer el traslado: «Me dice que lo siente mucho, que ha fallecido una prima suya y que está fuera de Ibiza». Pero sí se activan todas las alertas de golpe cuando, a cinco días de que concluya abril, vuelve a plantearle la misma cuestión.

«Le digo que estoy con un poquito de ansiedad porque tengo mi vida empaquetada y aún no sé nada. Yo necesito entrar en esa habitación porque a la casa que voy a dejar viene otra persona y me veo en la calle. En ese momento empieza a mandarme fotos y vídeos de otra vivienda por si me interesa. Le digo que no me cuente historias y que me devuelva inmediatamente el depósito porque voy camino de la Policía».

La amenaza surte efecto. Cuando pone rumbo a la Comisaría, Jésica recibe sus 700 euros de vuelta, pero eso no le quita sus ganas de denunciar a la estafadora: «Lo hago igualmente porque sé que esto se lo ha hecho a más personas».

Su intuición es acertada. Informa de lo que está ocurriendo en los grupos de Telegram y le llegan varios mensajes de otros damnificados. En la denuncia que interpone ante la Policía Nacional menciona a otras cinco víctimas, pero la cifra real se desconoce.

El cóctel explosivo que se viene calentando desde hace semanas explota el pasado martes. Es el penúltimo día de abril y por la tarde se presentan en el chalet «siete u ocho afectados al mismo tiempo». Todos están de los nervios porque, si no consiguen alojamiento, en poco más de un día pueden quedarse en la calle.

«Uno de los estafados estaba súper mal y decía que le iba a pegar fuego a la casa». La estafadora se sume en un valle de lágrimas cuando entiende que puede salir muy mal parada de la ratonera que ella misma ha creado: «Lloraba y enseñaba la cuenta bancaria diciendo que no tenía nada en ella, que ya se lo había gastado todo».

«Que se pudra en la cárcel»

Los afectados llaman a la Guardia Civil, que se lleva detenida a la mujer, y hasta el lugar también se desplazan los verdaderos propietarios de la vivienda, que se quedan ojipláticos cuando el pastel queda al descubierto: la mujer había alquilado legalmente el chalet a cambio de 2.500 euros mensuales y realquilaba, a su antojo y sin permiso, tanto las cuatro habitaciones interiores como el estudio anexo.

«Me imagino que lo habrá hecho muchas veces y se pensaría que no la iban a pillar. Ha sido un milagro que a mí sí me devolviera el depósito», se sincera Jésica, que está convencida de que la mujer ha estafado «más de 40.000 euros», sobre todo después de comprobar, con ayuda del resto de afectados, que manejaba distintos números de teléfono y cuentas bancarias.

«Es basura, que se pudra en la cárcel», desea. El jueves, después de pasar por el juzgado para prestar declaración, Jésica acudió por última vez al restaurante en el que trabajaba para despedirse de sus compañeros: «Me marcho de Ibiza y me da una pena… Llevo varios días llorando y no puedo dormir ni comer. El dinero ya me hubiera dado igual perderlo, es el sufrimiento que estoy pasando».

Esta estafa es la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. Ya no le quedan ganas de adentrarse en la selva del mercado de alquiler ibicenco por miedo a otro engaño, pero también por las condiciones leoninas que se propagan por los anuncios.

«Veo un estudio por 750 euros más gastos. Vale, me lo puedo permitir. Pero entonces me dicen que debo pagar siete meses de adelanto, tres meses de fianza, un mes de depósito y otro mes de agencia. Es decir, que si no tienes 10.000 euros no puedes acceder a la vivienda. ¿Estamos locos?», se pregunta.

En cuanto termine de arreglar todos los asuntos pendientes y de meter sus cosas en el coche, se volverá de vuelta a su Málaga natal.

Suscríbete para seguir leyendo