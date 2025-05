El hospital de Ibiza contrata un quinto oncólogo

El Hospital Can Misses ha contratado a un quinto oncólogo, según ha informado esta mañana la gerencia. Una especialista que se incorpora al servicio de Oncología, que se había quedado cojo tras la marcha, el pasado mes de enero de uno de los médicos, según alertó la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados de Cáncer (Apaac). La nueva oncóloga es la doctora María Rocío de Haro Beltrán, que llega a Can Misses desde el Hospital General de Elda, en Alicante. Estudió Medicina en la Universidad de Granada e hizo la especialidad en Oncología médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Además, cuenta con un máster en Investigación Biomédica Translacional por la Universidad de Córdoba.

"Con la incorporación de la Dra. de Haro la plantilla del servicio de Oncología médica vuelve a estar formada por cinco oncólogos, tras la marcha del doctor Julio Linares a principios de año para dedicarse a la investigación", señala la gerencia de Can Misses. Una marcha que generó inquietud y preocupación entre los enfermos ya que, recordaban, de los cuatro oncólogos que quedaban, uno de ellos tiene una reducción de jornada por paternidad y los dos restantes debían coger vacaciones y días libres. Esta marcha, denunciaban, estaba suponiendo un retraso en las revisiones de algunos pacientes.

Desde Can Misses recuerdan que en junio de 2023, hace menos de dos años "la plantilla estaba ocupada por un único oncólogo, Carlos Rodríguez Franco, jefe del servicio, y se contaba con el apoyo de los servicios de Oncología médica de los hospitales universitarios Son Espases y Son Llàtzer, mediante el desplazamiento de los especialistas y la colaboración del servicio de Medicina interna del Hospital Can Misses para la atención al paciente oncológico".

Una situación a la que se trató de poner solución en octubre del 2023: "Y tras aprobarse la declaración de muy difícil cobertura por parte del Govern de les Illes Balears, comenzó la recomposición del equipo con la incorporación del doctor Urbicio Pérez. Un mes más tarde, en noviembre, aterrizaba la doctora Blanca Sánchez Lafuente y un mes después se contrataba con plaza fija tras su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 175 al doctor Diego Iglesias, para finalizar con la incorporación del doctor Julio Linares en julio de 2024", enumera el hospital las contrataciones para el servicio en los dos últimos años. "De esta forma, al cumplir el primer año de la nueva dirección del Área de Salud de Ibiza y Formentera, el servicio de Oncología médica experimenta una profunda transformación y pasa de un único oncólogo en activo, a tener a cinco especialistas en plantilla", insiste la dirección del hospital.

A la búsqueda de un sexto oncólogo

La contratación de la doctora Haro no será la última en el servicio de Oncología. O, al menos, esos son los planes de la gerencia del área sanitaria. Y es que tras la marcha del doctor Linares a principios de año para dedicarse a la investigación y teniendo en cuenta "la reducción de jornada intermitente por paternidad, en períodos de quince días, de otro de los oncólogos" se está intentando adecuar la plantilla a las necesidades. Esto implicaría la contratación de un sexto oncólogo para Can Misses, una contratación que ha aprobado ya el Ib-Salut. De hecho, desde la gerencia de Can Misses insisten en que están "inmersos" en buscar a este sexto especialista en oncología.

Can Misses destaca que el servicio de Oncología ha atendido en lo que va de año un total de 2.400 consultas, "o lo que es igual, unas treinta citas diarias entre los hospitales Can Misses y Formentera". "Los oncólogos del Área de Salud de Ibiza y Formentera han atendido desde enero a abril, 2.262 consultas en el Hospital Can Misses y 138 en el Hospital de Formentera, donde se desplazan semanalmente y pasan consulta los miércoles", continúa antes de excplicar que "además, de las consultas externas, los oncólogos también atienden al paciente hospitalizado en planta, se encargan de los inicios de tratamiento en el Hospital de Día médico, y participan en los Comités de Tumores".

"Estamos centrados en fidelizar a la plantilla"

De las 2.262 consultas realizadas en Can Misses, 125 fueron primeras citas y 2.262 han sido segundas citas o sucesivas mientras que en el Hospital de Formentera se han atendido durante los cuatro primeros meses de este año cuatro primeras consultas y 134 sucesivas.

El gerente del área sanitaria, Enrique Garcerán, se muestra contento con la situación actual del servicio: «Hemos superado la marcha de uno de los oncólogos con una rápida actuación y podemos anunciar la recuperación de la normalidad, y no solo eso, sino el compromiso del Govern de adecuar la plantilla de Oncología médica a las necesidades actuales y a la demanda asistencial. Nuestro objetivo no ha sido recuperar el quinto oncólogo, sino contratar al sexto y fidelizar a la plantilla, algo en lo que estamos absolutamente centrados».