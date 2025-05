«No hay mayor inclusión social que estar en el mercado laboral»

Alejandro, Alex, Aarón, Hassane, Aitana, Fernanda, Mohamed y Amara son ocho de los nueve alumnos que durante dos meses han cursado la formación en hostelería realizada por la Fundació Deixalles en colaboración con Pacha Group y enmarcada en una licitación que tiene el Ayuntamiento de Ibiza con Deixalles Serveis Ambientals para crear itinerarios de inserción sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad. En este tiempo, los alumnos han adquirido nociones de atención al cliente, mantenimiento de instalaciones o asistencia en cocina y este viernes recogen el diploma que certifica las 190 horas de formación teórica y práctica que les abren paso al mundo laboral en la isla, en el que tienen muchas ganas de iniciarse.

«El martes que viene empezamos a recoger las ofertas que tenemos», les recuerdan desde la Fundació. Para ello, y con sus menos de 20 años de edad, la mayoría ya tienen experiencia que certificar en sus currículos, lo que destaca la concejala de Bienestar Social de Vila, Lola Penín, al darles la enhorabuena durante la entrega de diplomas: «Vais a acceder al mercado laboral en condiciones diferentes a las que tendríais sin haber hecho esta formación. Sabréis cómo trabajar en equipo, cómo enfrentaros a la resolución de conflictos y cómo trabajar con otras personas», les anima.

El boca a boca para apuntarse

Precisamente el sentimiento de equipo es el que se nota que comparten entre sí los alumnos. Una parte son amigos porque fueron juntos a clase en Sa Colomina y su amistad es la que hizo que se animasen entre ellos a apuntarse a esta formación. «Me avisó mi amigo Mohamed, que me dijo que se apuntaría y que a mí también me interesaba hacerlo por estar buscando empleo», cuenta Alejandro, de 17 años.

Alejandro aceptó la propuesta porque ahora no se puede inscribirse a un grado medio y, con ganas de conseguir trabajo y ganar dinero, cuenta que ha aprendido «de todo». «Mantenimiento, electricidad, pintura, albañilería...», describe. Como ahora su interés es encontrar empleo, tiene dudas sobre lo que quiere hacer más adelante, aunque confirma que se plantea seguir estudiando después de la temporada.

Quien le animó a inscribirse en este curso tiene algo más claras sus intenciones: «Quiero seguir trabajando porque quiero ganar bastante dinero y mudarme a Suiza», explica Mohamed, de 19 años. Indica, de hecho, que le gustaría ser empresario: «Luego quiero volver aquí a comprar pisos y poderlos alquilar y hacer lo mismo con los coches», se plantea.

Aarón, de 17 años, también tiene la intención de no parar: «Espero encontrar trabajo esta temporada y luego me gustaría hacer otro trabajo en invierno y seguir esa modalidad de trabajo verano-invierno para no quedarme parado y estar siempre en movimiento».

En su caso, destaca el «buen rollo» que tiene con sus compañeros y la «buena atención» de sus formadores. Con seguridad, también transmite su satisfacción por haberse formado en mantenimiento: «Se me da bien y de cara al futuro me puede servir para cualquier trabajo o situación».

Su compañero Álex también menciona el buen ambiente de la formación como una característica imprescindible y que le incitó a quedarse: «Al principio no tenía ni un poquito de ganas pero luego vi que había muchos amigos y me animé, por estar con ellos y estudiar».

Además del compañerismo, Álex destaca el haberse formado como ayudante de cocina y haber aprendido a «trabajar en equipo, a prepararse para entrevistas o hacer el currículum».

Competencias digitales

A esto, Amara, de 20 años, le añade las «competencias digitales y transversales o la manipulación de alimentos». Tanto a ella como a su hermana Aitana, de 19 años, les animó a apuntarse a la formación su asistenta social y ahora están alegres de la oportunidad que esto les brinda para trabajar en la isla. Teniendo en cuenta que han hecho sus prácticas en el Hotel Pacha, son varios los alumnos que comparten su interés por seguirse desarrollando en la empresa: «Me gustaría trabajar aquí y seguir de camarera de piso», comenta Amara.

Su hermana también indica que le gustaría «seguir creciendo» en este grupo. En su caso, ha hecho prácticas como ayudante de cocina y tiene un claro ejemplo para mostrar lo que ha aprendido: «Ese brownie de ahí lo he hecho yo», señala con una sonrisa, durante el tentempié que sigue a la entrega de los diplomas.

Con ambas está Fernanda, de 21 años, que cuenta que también se ha especializado como camarera de piso, mientras espera a conseguir la homologación del título de Enfermería que se sacó en Colombia. En este tiempo, traslada como sus compañeras su interés por seguir trabajando en Pacha: «Para mí sería algo maravilloso», opina, antes de concluir: «Todo el mundo habla de Pacha y cualquiera querría estar aquí trabajando».

Quizá no todos, pero sí algunos de los alumnos podrán cumplir este deseo, ya que, como destaca el director de la Fundación Pacha, Josep Antoni Escandell, a partir de la próxima semana se les contactará «para ofrecer posibilidades de empleo dentro del grupo».

En su intervención, Escandell también recuerda a los alumnos que cursaron anteriores ediciones de esta formación colaborativa: «Todas las personas que iniciaron la formación han crecido profesionalmente, y ahora recogen sus frutos, que se traducen en contrataciones».

Formarse para trabajar

En concreto, desde Deixalles indican que, durante los tres años de la licitación, han atendido alrededor de 200 personas en diferentes áreas. De ellos, 34 se han formado en cursos profesionales como el de hostelería, en el que también ha participado Hassane, de 63 años. Él, que es el más veterano de la formación, cuenta que lleva 20 años en la isla y que no ha dejado de trabajar desde que llegó, ya sea «en la obra, o en algún servicio de limpieza de ayuntamientos».

A pesar de su experiencia, se quedó hace poco sin trabajo y agradece que su formadora, Sara Alarcón, le animase a continuar y finalizar el curso, «porque a la primera o segunda semana quería escapar», confiesa. Ahora, con el diploma en mano, se alegra por haberlo conseguido y recalca que le «encantaría encontrar trabajo».

Estas ganas e ilusión que comparten tanto él como sus compañeros existen «gracias a una unión perfecta entre administración pública, Pacha Group y Fundación Pacha en concreto y la Fundación Deixalles, como agentes de tercer sector», destaca Raquel Martínez, coordinadora de Deixalles Ibiza, antes de hacer una mención especial a María Vázquez, directora de banca de empresas en CaixaBank, «por abrir la puerta al contacto» entre las entidades.

Como comentan todos los agentes implicados durante la entrega de diplomas, gracias a esta unión, hoy hay nueve personas más que están más preparadas para empezar a trabajar en la isla y «no hay mayor inclusión social que estar en el mercado laboral», añade Penín.

