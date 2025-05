El Consell no logra suplir las nueve vacantes de mecánicos de la ITV

Quien estos días acuda a la página de cita previa para la inspección técnica de vehículos (ITV) del Consell (itv.conselldeivissa.es/ca/) se va a llevar o una sorpresa o un sofocón (sobre todo si la fecha de caducidad de la inspección de su automóvil está próxima). Si años pasados se daba cita para dos meses más tarde, ahora es para dentro de cuatro meses y medio. Por ejemplo, ese portal daba el miércoles 30 de abril citas para el próximo 15 de septiembre. Este diario comprobó que la fecha más próxima que se daba el pasado 18 de febrero era para cuatro meses después, el 23 de junio. Es decir, ha ido a más en sólo dos meses y medio.

El conseller de Territorio, Ordenación Turística, Movilidad, Infraestructuras Viarias y Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, explica que, en buena medida, ese inusual retardo tiene su origen en las bajas laborales y la dificultad para suplirlas que ha sufrido la estación de ITV pública, la de Santa Gertrudis: «Han sido unas bajas laborales muy importantes que han provocado una acumulación de trabajo y el aumento de la lista de espera».

Y no son, en efecto, pocas. La ITV de Santa Gertrudis suma una baja de larga duración y nada menos que nueve vacantes de mecánicos, que el Consell no logra cubrir ni siquiera con las bolsas de personal existentes, detalla Juan. Las llamadas bolsas de estabilización no están aliviando esa carencia de personal, a pesar de lo cual hoy mismo el Consell Executiu volverá a aprobar la creación de una nueva bolsa de trabajo con la esperanza de que, esta vez sí, se pueda al fin contratar a los mecánicos necesarios: «El problema es que llamamos a los mecánicos de esas bolsas y no aceptan el trabajo», afirma el conseller ibicenco. Como consecuencia de la crisis de la vivienda, hay pocos mecánicos en la isla y los que hay se cotizan a precio de oro: los talleres se los rifan.

Para aliviar la larga lista de espera existente para pasar la ITV, el Consell amplió en febrero el contrato con la ITV móvil, la de gestión indirecta del Recinto Ferial, para que ofrezca 17.856 inspecciones más hasta el año 2027, lo que supone un incremento del 20% respecto a la cifra de primeras inspecciones periódicas que aparecen en el contrato original (que se elevan a 89.280 ) y que realiza la empresa Itevebasa. En total, la ITV móvil ofrecerá con esa ampliación un total de 107.136 inspecciones. El propósito es que con esas 17.856 inspecciones más se pueda «absorber parte de la lista de espera».

Más coches y más antiguos

Además de por el elevado número de vacantes, la modificación de ese contrato (cuya vigencia empezó el 23 de julio de 2024 y concluye el 22 de julio de 2027) para aumentar el número de inspecciones se justifica administrativamente por el incremento del parque de vehículos en la isla y por la antigüedad que este padece. A los casi 2,6 millones de euros asignados a ese contrato hay que sumar ahora 518.483 euros correspondientes a esas nuevas inspecciones, a razón de 178.411 euros para lo que queda de la actual anualidad, 218.617 euros para la de 2026 y 121.454 para la de 2027, que es el año en el que concluye el contrato.

Para aliviar las inspecciones técnicas de vehículos, el Consell también está a la espera de que el Govern balear «saque el reglamento, que iba a aparecer este mismo mes, decían, para que se puedan poner en funcionamiento las ITV privadas». El conseller ibicenco considera que esa será, definitivamente, «la solución al atolladero en el que están todas las ITV de Balears», de manera que «las empresas privadas acreditadas y homologadas puedan también ser ITV particulares». Aprobado en la ley de Simplificación Administrativa que «se puede establecer un servicio privado de ITV, aparte del público», el Govern debe aprobar ahora el reglamento que regule sus condiciones: «Desde entonces, cualquier persona que quiera poner una ITV en una zona industrial, por ejemplo, podrá pedir la licencia como quien pide la licencia para tener un taller». Cree Juan que así, y «en el plazo de unos meses», se notará un cambio importante en las listas de espera de las ITV.

Tráfico de citas

Respecto al retraso acumulado en la lista de espera para la cita de la ITV, Mariano Juan comenta, además, que el Consell introdujo un cambio en el sistema en cuanto detectó que existía un «tráfico de citas»: «Para evitar ese tráfico, que detectamos en determinados colectivos muy picarescos, ahora cada jueves por la tarde y los viernes por la mañana sacamos nuevas citas para la semana siguiente. Vamos liberando citas a bloques para evitar esa picaresca, pero bueno, que no es un sistema que funcione correctamente, porque el problema que tenemos es, efectivamente, de bajas laborales y de falta de rendimiento de la estación de ITV de Santa Gertrudis».

