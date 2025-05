Choque entre Sant Antoni y Salvem sa Badia por el vertido de Caló des Moro

La gestión que ha efectuado el Ayuntamiento de Sant Antoni de un vertido de fecales procedente de la calle Soledad que se produjo el pasado martes, y que alcanzó la línea de la costa a pocos metros de la playa de Caló des Moro, ha enfrentado al Consistorio con la asociación Salvem sa Badia, quien ha cuestionado la reacción municipal y los protocolos de actuación que se siguieron.

Por un lado, la concejala de Medio Ambiente y Playas de Sant Antoni, Josefa Torres Costa, quita hierro al incidente y, en declaraciones a Diario de Ibiza, señala que la sustancia oscura que vomitaron sobre las rocas las tuberías de la red de pluviales eran «aguas negras, pero muy diluidas, que no hacían casi ni olor, de hecho, los socorristas ni se enteraron». Este líquido era una mezcla del vertido fecal con el chorro de agua y lejía que usaron los operarios de Facsa para limpiar la calle.

Asegura la concejala que en ningún caso este líquido «llegó al mar». Motivo por el cual mantuvieron la playa abierta: «Ni nos planteamos cerrar la playa».

Gaviota bebiendo de un charco con un líquido marrón junto a los pluviales del vertido. | VICENT MARÍ

Dos versiones enfrentadas

Una versión que contrasta con la que ofrece Salvem sa Badia. Su portavoz, Pepín Valdés, asegura a este diario que el vertido de aguas negras sí alcanzó el mar -justo lo contrario de lo que afirma el Ayuntamiento- y que los protocolos no se cumplieron: «Cuando sucede un incidente de este tipo, lo que se debe hacer es avisar automáticamente a los socorristas que hay en la playa y advertirles de la situación. Esto no se cumplió, porque tuvimos que ser nosotros mismos quienes avisaran a los socorristas».

En el vídeo del vertido que realizó un vecino de la zona, y que Salvem sa Badia ha compartido en sus redes sociales, no se puede apreciar con claridad si el chorro de agua negra que se esparce por la zona rocosa aledaña a la playa de Caló des Moro, alcanza o no el mar. En cualquier caso, pronto se debería saber qué sucedió exactamente, porque tanto Salvem sa Badia como el Ayuntamiento de Sant Antoni han tomado muestras del agua del mar y han encargado sendos estudios para conocer el grado de afectación provocado por el vertido.

«Las playas son una maravilla»

El Consistorio ha encajado muy mal las críticas a su gestión, y la concejala Josefa Torres arremete con insólita dureza contra Salvem sa Badia, a quien acusa de «generar alarmismo» y de perjudicar a Sant Antoni: «Nosotros somos un pueblo en el que vamos todos a una, en el que todos trabajamos para ayudar… y, en cambio, no entiendo estas asociaciones que se dedican a difundir unos mensajes negativos y alarmistas que no nos hacen ningún bien».

La concejala de Medio Ambiente y Playas insiste: «Las playas de Sant Antoni son una maravilla y tenemos todas las certificaciones de calidad medioambiental», con lo que no entiende «a santo de qué este alarmismo».

Unas críticas que han sido recibidas con estupefacción por parte de Valdés: «No me parece que la actitud del Ayuntamiento de minimizar lo sucedido sea la correcta. Alertar de cuando se produce algo así, no es alarmismo». El portavoz de Salvem sa Badia ha pedido a la ciudadanía que, cuando vea accidentes de este tipo les avisen, como ha sucedido en esta ocasión: «Es importante que los vecinos se mantengan activos. Nuestra intención es ayudar, pero las administraciones son los actores principales. Nosotros no creamos alarmismos, sino que señalamos una evidencia».

Ayer por la mañana, el tiempo no invitaba a darse un baño y la playa de Caló des Moro estaba prácticamente vacía. Los socorristas no eran los mismos que los del pasado martes y se había retirado la suciedad que había en la zona de rocas donde se produjo el vertido. No obstante, junto a las bocas de las canalizaciones de pluviales todavía quedaba algún charco de agua marrón, aunque inolora. Sí que olía, y mucho, el pasado martes, según atestigua Yuval, el trabajador de una heladería cercana: «Se notaba un olor muy desagradable» y señala que, en su caso, quien le avisó de lo que sucedía fue «una chica de Salvem sa Badia».

Hace tres semanas otro vertido de fecales obligó a cerrar la playa d’en Xinxó, también en la bahía de Portmany.

