CCOO de Ibiza estudia ir a la huelga en la ‘escoleta’ Can Coix

CCOO no descarta ir a una huelga en la escoleta Can Coix, del término municipal de Sant Antoni, para exigir mejoras salariales para las educadoras. Fue uno de los asuntos que Consuelo López, secretaria general del sindicato en las Pitiusas, trató durante su discurso en la concentración por el Día del Trabajador, convocada junto con UGT en el parque de la Paz. «Estas mujeres están ganando 1.200 euros. ¿1.200 euros? Yo no sé quién consiente estos números. No olvidemos que son educadoras infantiles, que están cuidando de nuestros hijos», dijo López ante los alrededor de 200 concentrados.

CCOO defiende que, entre la subida salarial que exigen y la actualización de complementos, estas educadoras pasen a cobrar, «como mínimo, 1.500 euros al mes», señala Ana López, secretaria de Acción Sindical de CCOO en Ibiza y Formentera. Subraya, no obstante, que estas trabajadoras «son muy conscientes de la importancia de su trabajo», que una huelga en el ámbito educativo «no le gusta a nadie» y que seguirán negociando.

Hay involucradas tres partes, ya que esta escoleta es pública, aunque se gestiona mediante una concesión a una empresa privada.

Eva Prats, concejala de Educación en Sant Antoni, preguntada por este diario, señala que a día de hoy la empresa no puede asumir subidas salariales: «Ahora tenemos pendiente una consulta con los servicios económicos y jurídicos y miraremos hasta el último momento la viabilidad. No lo puedo asegurar ahora mismo. A día de hoy, no. La empresa tiene un margen económico ridículo». Pero la concejala explica que los pliegos de la actual licitación caducan en septiembre y que en los que se están preparando ahora, que ya entrarían en vigor este próximo curso 2025/2026, se pondrá la condición de que los salarios queden sujetos a lo que se acuerde en el convenio balear que se está negociando con el Govern.

«En este convenio se incluirán mejoras salariales», apunta Prats, reiterando que se aplicarán también en Can Coix. «Y nosotros, en el nuevo convenio, ya mirábamos de puntuar más a las empresas que ofrezcan un salario más alto (...) Entendemos la situación de las educadoras. En Ibiza, en toda Balears, el nivel de vida es más alto. Sé que hace tiempo que están inquietas y hemos intentado buscar las mejores soluciones para atenderlas», asegura.

CCOO pide más personal

CCOO pide contratar «al menos» a siete profesionales más a jornada completa más un responsable de dirección y personal de limpieza. Prats afirma que la nueva licitación incluye un aumento de la plantilla. A la espera de ver si se materializan las demandas de las trabajadoras, Consuelo López, de CCOO, se mostró muy crítica: «¿Vamos a consentir que estas mujeres sigan cobrando 1.200 euros? Están cuidando de nuestros hijos e hijas ganando 1.200 euros, es decir, a costa de ser explotadas, y teniendo problemas para coger vacaciones».

«También habíamos mirado vías como la posibilidad de que desde el Ayuntamiento aportásemos más dinero y que las empresas tuviesen que pagar ciertas cantidades, pero los servicios jurídicos ya nos dijeron que no, que eso no se podía hacer, sino que había que regirse por un convenio. Ahora tenemos el estatal, que en Ibiza se queda corto», indica la edil Prats.

Desde CCOO, Ana López explica que pelearán por negociar los pluses de difícil cobertura en las Pitiusas.

