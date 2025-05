Beatport Awards, los premios talento

El International Music Summit (IMS) celebró con notable éxito su última edición en los hoteles Mondrian y Hyde, escenario de los paneles de conferencias de personalidades del mundo de la música electrónica, presentaciones de nuevos productos, actuaciones de djs, programas de radio en directo, entrevistas y un nuevo formato que reunió a destacados dúos de agentes como Garry Votta, mánager de Fat Boy Slim, frente a Cristina Votta, la de Black Coffee; y a Pino Sagliocco, presidente de Live Nation España, frente a Juan Arnau, de la popular fiesta Elrow.

Artistas e invitados a la gala celebrada en Atzaró.

El panel ‘The Ibiza Queens’ llamó la atención y reunió a numerosos invitados con Laila Mckenzie, que entrevistó a cinco artistas locales de diferente índole: la dj ibicenca Anna Tur, la directora de marketing del grupo Island Hospitality, Shar Simonetta; Santanna Oush, Cici y Kim Booth. Todas ellas debatieron sobre la situación del mercado, el rol de la mujer en la industria y compartieron cómo las han tratado y sus experiencias profesionales en el camino para lograr un estatus en un mundo dominado por hombres.

Maria May obtuvo el premio Ibiza Legend del IMS 2025.

La entrega anual itinerante de los Premios del IMS se celebró este año en el agroturismo Atzaró y eligió a la agente de artistas y dj Maria May como Leyenda de Ibiza 2024. En este acto se entregaron también los Beatport Awards de 2024, que premian lo mejor de la música electrónica a nivel global reconociendo a artistas innovadores, sellos discográficos y festivales en 13 categorías. El premio al mejor festival del año recayó en Movement Detroit; el mejor productor fue para Pawsa; la mejor actuación en directo para Chase & Status; el premio al nuevo dj fue para Sister Zo; la mejor DJ Mix para ‘VTSS b2b KI/L-Boiler Room’ en el Glitch Festival 2024; el mejor sello discográfico fue Artcore Records; el Hype Level del año para Mood Child, y el One to Watch (descubrimiento) fue para Rosey Gold. El artista que más vendió en 2024 fue Hugel; el mejor sello Tool Room; la mejor canción Adam Port, ‘STRYv-Love featuring Malachii’; el impacto social para Bradley Zero y el remix más vendido fue la canción ‘Jamming’ de Bob Marley del dj Fischer Rework.