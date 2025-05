Los juzgados de Ibiza recuperan la plena normalidad tras el apagón

Los juzgados de Ibiza, tanto los que se encuentran en el nuevo edificio de sa Graduada como los que operan en el edificio Cetis, recuperaron este miércoles su plena funcionalidad.

Lo hicieron de forma progresiva hasta culminar la vuelta a la plena normalidad dos días después del apagón eléctrico que sufrió casi todo el país y que también acabó afectando al archipiélago balear por todas sus consecuencias derivadas.

«El martes no se podía hacer nada de nada. No se podía firmar ni funcionaba el visor de expedientes judiciales. Esta mañana (por ayer) ha empezado a funcionar, a unos les iba, a otros les daba error… A las once había cosas que todavía no acababan de funcionar, pero con el paso de la mañana ya fue yendo todo bien», explicó el juez decano de Ibiza, Sergio González, en declaraciones a Diario de Ibiza,

En este sentido, confirmó que la normalidad total aún se hizo esperar ayer unas horas a pesar de que, a las diez y media de la mañana, el Consejo General del Poder Judicial ya había dado «por estabilizada la situación en los órganos judiciales tras el apagón».

«La Comisión Permanente considera que no es necesario prorrogar las medidas acordadas ayer, ni aprobar otras distintas. La situación general no lo demanda y los problemas locales o puntuales serán resueltos en cada caso por el juzgado o tribunal afectado», explicaba en un comunicado el CGPJ, que ya había anunciado una prórroga excepcional de dos días para resolver todos los asuntos cuyo plazo expirara durante el apagón.

Juicios suspendidos

El apagón se produjo el lunes a las 12.30 horas de la mañana, pero el peor día para la justicia ibicenca fue el martes, ya que sufrió «una paralización total de su actividad», según el juez decano, aunque, en lo que respecta a juicios, en la sede del Cetis solo se vio afectado el Juzgado de Primera Instancia número 4, que suspendió dos vistas porque no tenía acceso al mencionado visor de expedientes.

«Sin embargo, el Juzgado número 2, que también tenía juicios el martes, los celebró. En el edificio principal suspendieron juicios en los juzgados de Social y Penal por el mismo motivo, porque no tenían acceso al visor. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción que estaba saliente de guardia hizo sus juicios rápido sin problema porque no necesitaba el visor para ello», detalló González.

El prolongado corte en el suministro eléctrico provocó que no funcionaran programas básicos para los funcionarios judiciales como Atenea o Minerva, donde se almacena toda la información relativa a los procedimientos judiciales.

Además, también obligó a que el juzgado de guardia funcionara «a la vieja usanza». «La Policía y la Guardia Civil llevaban los atestados en papel y no se podían registrar en los sistemas digitales, pero se hizo todo», subrayó el magistrado, y eso a pesar de que «la carga de trabajo sigue siendo una barbaridad» porque «cada vez hay más».

Por otra parte, la Audiencia Nacional declaró ayer el secreto de actuaciones en la causa abierta para investigar si el apagón pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, en cuyo caso encajaría en un delito de terrorismo.

Suscríbete para seguir leyendo