Ibiza y Sant Josep, a la caza de los vehículos mal aparcados

«A lo mejor piensas que porque tú no nos has visto, nosotros no te hemos visto a ti. Pero si estacionas encima de la acera, bloqueando un paso de cebra o invadiendo el carril bici, ten por seguro que te vamos a acabar pillando». Es el mensaje que lanza en redes la Policía Local de Ibiza, que pone como ejemplo los dos últimos vehículos cazados mal aparcados en la calle Pere Francès: uno directamente en la acera y otro en un paso de peatones.

Unos conductores a los que se lo dejan claro: «Pronto recibirán noticias nuestras». «Una ciudad más cívica y segura sólo la construimos entre todos. Cumple las normas», acaban el post los agentes de Vila, que no son los únicos que en los últimos días han llamado la atención a los conductores sobre su falta de civismo a la hora de aparcar.

También lo han hecho sus compañeros de Sant Josep tirando, como es habitual en este cuerpo, de ironía. «Cuando las excusas son más largas que la multa... pasa lo que pasa. Aparcar mal no se arregla con una buena historia (ni aunque sea de ciencia ficción)», señalan los agentes en Instagram, un texto que acompañan con imágenes de un coche estacionado en zona amarilla y un montaje en el que se ve al presunto conductor justificándose frente a un policía que cierra los ojos mientras de su cabeza brota una ristra de zetas, símbolo del sueño en los cómics y los emoticonos.

Los agentes señalan que aparcar en zona prohibida le valió al conductor una multa de 200 euros. Siguiendo con la broma de las historias soporíferas que tienen que escuchar cuando los conductores les pillan poniéndoles la multa concluyen el post: «Mejor aparcar bien... ¡Y nos ahorramos la siesta!». Los ciudadanos se han apurado a contestarles. Unos piden que pasen más a menudo por ciertos puntos (la calle de la Ruda, en Platja d’en Bossa, o la calle Girona, en Cala de Bou).