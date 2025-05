El cordero Pepito ya tiene una familia en Ibiza

Pepito, el cordero que fue abandonado en una rotonda de Ibiza, ya tiene una familia de acogida. La vida de este pequeño animal no ha sido fácil y la clínica veterinaria San Jorge buscaba para él un hogar en el que pudiera estar rodeado de cariño y de otros compañeros de su misma especie para compartir juegos y compañía.

Dicho y hecho. Un residente en la isla, Abraham, vio la historia en redes y no dudó en escribir a la clínica, que ha compartido en sus redes sociales la buena noticia: "Hay encuentros que simplemente están destinados a suceder. Pepito, una ovejita llena de ternura y curiosidad, no tuvo que esperar mucho para encontrar a su persona ideal… porque Abraham lo vio en nuestras redes y no dudó en escribirnos, supo que ese lazo ya estaba hecho".

En las fotografías que acompañan al post, se puede ver a Pepito con su nueva familia, Abraham y un perrito. "Gracias, Abraham, por abrirle tu espacio y tu corazón a Pepito. Por entender que cada ser, sin importar su especie, merece cuidado, respeto y amor", se lee en la publicación.

"Nos llena de alegría saber que Pepito crecerá rodeado de naturaleza, de paz y de la sensibilidad que tanto representa tu forma de vivir y trabajar. Gracias por adoptar con el alma. Crece mucho y sé feliz bebé", escribe la clínica.

La vida de Pepito empezó con un reto, aseguran desde la clínica veterinaria: solo, en una rotonda, sin saber cómo llegó allí. Con apenas tres o cuatro meses, este cordero encontró una segunda oportunidad gracias a la fundación Natura Parc que se hizo cargo de todos sus gastos veterinarios. Ahora, los veterinarios de la clínica San jorge, le han conseguido un nuevo hogar.