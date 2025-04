Estos son los cambios que el Ayuntamiento Santa Eulària propondrá en la regulación del aparcamiento

El Ayuntamiento de Santa Eulària planteará incrementar el precio y limitar el tiempo de estancia del estacionamiento en la vía pública. El Consistorio apunta en un comunicado que estacionar un vehículo no residente en zona verde durante una hora, tendrá un coste de dos euros, cuando antes era de uno. Además, se estipula un límite máximo de una hora de aparcamiento, cuando anteriormente era de cuatro. La nueva ordenanza no contempla el incremento del precio del estacionamiento en zona azul (que es de un euro la hora desde su implantación hace más de 25 años) y mantiene un tiempo máximo de cuatro horas de estacionamiento. El Ayuntamiento llevará esta modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por estacionamiento de vehículos en las vías públicas municipales en la sesión plenaria del 2 de mayo.

La medida surge después de varias reuniones mantenidas con el sector comercial, de restauración y vecinal por la falta de rotación de vehículos en las zonas reguladas. Actualmente se dispone de 600 plazas reguladas en Santa Eulària; 260 de zona verde y 340 en azul, pero no hay una distinción para aparcar en una u otra si se es de fuera de la localidad. Este hecho provoca que, en ocasiones, los residentes no puedan utilizar las zonas a precio tasado habilitadas para ellos. Esta modificación, que en ningún momento prohíbe el estacionamiento en las zonas verdes a vehículos de no residentes.

La propuesta busca mejorar la regulación del tráfico y el estacionamiento y garantizar una adecuada rotación y gestión del espacio público. Esta mejora es fundamental para facilitar el acceso a los comercios y servicios locales y permitir que los residentes y los visitantes encuentren con mayor facilidad un lugar donde estacionar. Al establecer límites de tiempo en las zonas de aparcamiento, se fomenta una mayor rotación de vehículos, lo que maximiza el uso de los espacios disponibles y contribuye a reducir la congestión del tráfico en áreas con alta afluencia de personas.

Zona azul gratuita en Santa Gertrudis

Por otro lado, en Santa Gertrudis se ha puesto en marcha una zona de estacionamiento regulado controlada por reloj y pintada de color azul en la calle Venda de Can Llàtzer. Esta medida es efectiva de lunes a viernes, de 8 a 20 horas y los sábados, de 8 a 14 horas. La iniciativa responde a una petición del sector comercial para favorecer la rotación de vehículos en este entorno.