Los residentes en Ibiza con coches en ‘renting’ deberán registrarse para circular en verano sin pagar

Los residentes en Ibiza que disponen de un vehículo bajo la modalidad de renting (un contrato de uso del vehículo por un tiempo determinado) que no estén domiciliados en la isla deberán registrarse en el Consell Insular para poder circular entre el 1 de junio y el 30 de septiembre sin la obligación de pedir autorización y pagar la tasa de un euro por día.

La inmensa mayoría de las empresas que ofrecen esta modalidad tienen sus vehículos domiciliados en la Península y no hay posibilidad de cambiarlo.

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, explica que se han recibido muchas consultas de residentes con vehículos en renting, también de empresas de la isla cuyos coches (los que utilizan los empleados) son de esta modalidad con domicilio fiscal fuera de la isla. Tras detectar esta casuística, el Consell habilitará en el plazo de «una semana» un registro en el que se incorporaran todos los residentes con coches en renting para que puedan circular sin restricción alguna en verano. Los interesados tendrán que aportar la documentación que acredite su situación.

El Consell utilizará los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Ibiza para controlar los vehículos en circulación, por lo que aquellos residentes que no tengan el domicilio fiscal de su coche en la isla no aparecerán y, por tanto, podrán ser sancionados. Por este motivo, se ha registrado un incremento de solicitudes en la DGT para domiciliar sus coches, lo cual, además, es obligatorio por ley.

Los asociados a la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Aevab) preguntaron ayer a Algaba sobre esta cuestión durante el transcurso de la asamblea extraordinaria celebrada en el Club Nàutic de Sant Antoni para abordar, fundamentalmente, la puesta en marcha de la ley este verano.

«Esta es una de las principales dudas que han planteado. Desconocíamos que estas empresas tenían parte de su flota en renting con empresas de fuera. Tampoco nos habían informado de ello. La norma es muy clara y especifica, en el caso de los vehículos de alquiler, que, dentro del cupo, sólo se aceptan coches con domicilio fiscal en Ibiza. Es un imperativo», subraya.

Casi todas las empresas de la Aevab han obtenido el número de autorizaciones solicitadas. Hay que tener en cuenta que la flota media de estas empresas se sitúa en unos 200 coches, según explica el presidente de la patronal balear, Ramón Reus. Del cupo de 16.00 vehículos al día, las empresas de rent a car habían solicitado un total de 26.000. Tal como prevé la ley, todas las empresas solicitantes han obtenido parte del reparto de autorizaciones. El máximo obtenido se sitúa entre 600 y 700, cuando algunas empresas multinacionales habían pedido entre 2.000 y 3.000. Entre las empresas solicitantes figura una plataforma que publicita anuncios de particulares que ofrecen sus vehículos para su alquiler.

Portal de anuncios particulares

El Consell no le concederá ninguna autorización si no acredita que es una empresa comercializadora de rent a car y no una plataforma que recoge anuncios de particulares. Tal como publicó este diario, la ley que restringe la circulación de vehículos sancionará a los de particulares residentes que se alquilen a turistas sin haber obtenido la correspondiente autorización.

Por su parte, el presidente de Avebab destacó que sus asociados aceptan la restricción de la circulación de vehículos en Ibiza a partir de este verano. «Es positivo No es necesario que haya tantos coches», destaca Ramón Reus, que valora que, con la puesta en marcha de la restricción, también se sabrán las cifras reales de vehículos que circulan por las carreteras en verano. «Es una manera de controlarlo», dice.

Asimismo, Algaba se comprometió ante las empresas a que el próximo cupo se aprobará para las dos siguientes temporadas. «Las empresas hacen inversiones para dos años. Así se les da cierta seguridad», justificó, al tiempo que destacó que en septiembre se tendrá «una foto muy real del número de vehículos que hay en verano en Ibiza o que quieren estar», lo cual facilitara afinar más la elección del próximo cupo.

