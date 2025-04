Medio centenar de viajeros del Imserso, «tirados» en el aeropuerto de Ibiza

«Nos han cancelado el vuelo y nos han dejado tirados». Así resume Antonio González la situación que vivieron este miércoles a mediodía un grupo de más de 50 personas de Valencia. Llegaron a la isla el día 23 de abril, con un viaje del Imserso, y debían regresar a sus casas con el Ibiza-Valencia de las 15.40 horas del miércoles. Un vuelo que se canceló, según denuncia González, que ejerce como portavoz del grupo.

«Es un vuelo de Air Nostrum operado por Iberia», detalla el viajero mientras el grupo sube al autobús con el que, antes de la una de la tarde, emprenden el camino al aeropuerto desde el hotel Cala Blanca, donde han pasado estos días. «La compañía no nos ha comunicado nada, me he enterado porque sigo a AENA», explicaba González.

Ya en el aeropuerto, el grupo denunciaba la falta de información por parte de la aerolínea. No sabían si los podrían recolocar en algún otro vuelo. La mayoría ya temían que, al ser un grupo tan numeroso, eso no sería posible. Frente al mostrador de la compañía, los viajeros del Imserso veían cómo otros pasajeros cambiaban sus billetes, algo que ellos no podían hacer. «Al viajar con el Imserso, al ser turismo social, no tenemos los billetes. No podemos cambiarlos», indicaban temiéndose lo peor, ya que a otro de los pasajeros que volaba a Valencia le mandaban a Madrid. «Somos personas de más de 65 años y aquí estamos, esperando que nos den una explicación», criticaban los afectados.

Finalmente, se confirmaban los peores presagios del grupo de viajeros: «Nos han dicho que nos buscarán un hotel para pasar la noche y que este jueves por la mañana volaremos a Barcelona y, desde ahí, en autobús hasta Valencia». Una solución que no gusta nada a los afectados por la cancelación del vuelo, cuyos motivos no les explicaron en ningún momento. Señalan que el regreso a casa va a ser «un palizón».

