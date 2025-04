El actor Toni Cantó: «La dana, como el apagón, lo que demuestra es que el sistema falla»

Veinte años después de representar en Can Ventosa ‘La retirada de Moscú’, Toni Cantó regresa hoy a las 20.30 horas al auditorio ibicenco con ‘Parejas imperfectas’, una obra de Martyna Majok versionada y dirigida por Bernabé Rico en la que actúan también Lola Baldrich, Marcos Mayo y Mirela Balić. Tras muchos años volcado en la política, el actor valenciano afronta esta vuelta a los orígenes con muchas ganas y con la sensación de que está en uno de los mejores momentos de su vida.

¿A usted dónde le pilló el apagón de este lunes?

Viajando de Ibiza a Valencia. Volé justo cuando se inició el apagón, con lo que cual ni pillé retrasos ni nada. Tuve mucha suerte.

¿Cómo están ahora mismo las cosas en Valencia?

Bueno, la situación es bastante desastrosa. Todavía hay cosas que se están restableciendo, incluido los medios de transporte, y la telefonía funciona regular. Cuando este lunes llegué al aeropuerto de Valencia lo que había era mucho caos porque al no haber metro había una cola de taxis kilométrica. Pero hay gente que lo pasó mucho peor que yo, conozco personas que estuvieron encerradas en un tren hasta las tantas y luego tuvieron que andar campo a través. En fin, ha pasado de todo.

Hace siete años que no se subía a un escenario. ¿Cómo le ha sentado esta vuelta a las tablas?

Durante mi etapa política hice un par de funciones de teatro: El Aquiles (‘Aquiles, el hombre’ ) y ‘Linda vista’, en el Teatro Nacional, pero luego paré durante seis o siete años. La vuelta a las tablas me ha sentado muy bien, la verdad. El primer día que pisé el local de ensayo tuve una sensación muy gratificante como de volver a casa con los míos, con los compañeros con los que comparto las mismas neuras, las mismas preocupaciones y anhelos y el mismo goce de hacer lo que nos gusta. Y en estos momentos me siento igual. Es muy importante cuando estás de gira compartir con una buena familia y yo estoy en una, ahora mismo, inmejorable porque realmente el resto de actores con los que trabajo, tanto Lola como Mirela y como Marcos, son un auténtico ejemplo. Espero estar a la altura porque la verdad es que los tres hacen unas interpretaciones brutales.

¿Qué le atrajo de esta versión en español de la obra de la dramaturga Martyna Majok galardonada con el Premio Pulitzer de Teatro 2018?

Bernabé Rico, que es una gran persona, un gran profesional, y, además de todo eso, un buen amigo, me habló de esta obra porque yo ahora estoy haciendo varios proyectos de teatro con trabajo social. Cuando se lo comenté, él me dijo que tenía un texto que llevaba tiempo queriendo poner en pie y que pensaba que me iba a gustar. En cuanto me leí el libreto, le llamé para decirle que contara conmigo porque me encanta. Es una función muy bonita que habla de un tema que no se suele tratar mucho y que es una realidad que afecta a millones de personas, no solo a las que sufren alguna discapacidad, sino a todos sus familiares y todos los cuidadores. Y además lo trata con sentido del humor y con mala leche. Y yo creo que esa es una mezcla estupenda.

Una escena de ‘Parejas imperfectas’ con Toni Cantó y Lola Baldrich. / Talycual

En esta obra no se habla solo de discapacidad física sino también emocional...

Sí. En la obra aparecen dos parejas formadas por una persona discapacitada y su cuidadora. En el fondo esta función habla de muchas clases de discapacidad, porque, a distintos niveles que no se pueden comparar, los cuatro personajes son discapacitados. Todo el que pueda en Ibiza que venga a verla, porque el trabajo de Marcos Mayo, un chico que tiene parálisis cerebral, es absolutamente impresionante. Es una lección personal compartir compañía con un tipo como él. También es una maravilla el trabajo de Mirela Balić, que interpreta a su cuidadora, una inmigrante que de alguna manera también es una discapacitada económica. Es su primera experiencia en teatro comercial, aunque había hecho otras obras, y se tira media función ella sola a sus espaldas.

Hablemos también de los papeles que interpretan usted y Lola Baldrich.

Con Lola Baldrich trabajé hace tropecientos años en ‘7 vidas’. En ‘Parejas imperfectas’ ella interpreta a una mujer con tetraplejia que había sido la pareja del carácter que yo interpreto. Mi personaje se puede decir que también tiene una discapacidad, en este caso social o emocional, porque es incapaz de establecer una relación sana.

Me viene a la cabeza una frase del cineasta ibicenco David Marqués, que escribió el guion de ‘Campeones’ con Javier Fesser y que nos dijo en una entrevista lo siguiente: «Yo creo que todos tenemos algún tipo de discapacidad, si no intelectual, emocional, lo que pasa es que no la tenemos diagnosticada»...

Cuando trabajé en política, estuve muchos años llevando la comisión de discapacidad en el Congreso de los Diputados con mi partido y esta es una frase que el entorno de la discapacidad te repite a menudo. Yo pienso que no solamente todos tenemos una discapacidad, sino que todos nacemos con ella, porque somos dependientes, y todos acabamos muriendo con una discapacidad. A pesar de ello, igual que pasa con el envejecimiento, la sociedad le da la espalda a esta realidad y parece como que no quiere verla, con ese pensamiento mágico que te dice que si no ves una cosa, no existe. Sin embargo, es una realidad inexorable que acabará alcanzándonos a todos. Por eso a veces parece mentira que no hagamos lo necesario para equilibrar la balanza y lograr una mayor igualdad.

Comentaba antes que con Baldrich ya coincidió en la popular serie ‘7 vidas’. ¿Cómo ha sido volver a trabajar con ella después de tanto tiempo?

Increíblemente fácil. Cuando trabajas con alguien con la calidad que tiene ella, como actriz y como persona, todo es sencillo. No se da importancia y, sin embargo, es una intérprete como la copa de un pino que te lo sirve todo de maravilla en escena. No tengo más que palabras de agradecimiento. Y con Mirela también. Con ella tengo una escena y es una auténtica gozada. Me quedo con las ganas de trabajar con Marcos. No comparto escena con él, pero sí camerino y es una lección de humanidad diaria.

¿Cómo ha cambiado como persona y como intérprete desde los tiempos de ‘7 vidas’?

Bueno, he gastado varias vidas desde entonces. Siento que la vida me ha arrebatado alguna y que yo también me cargué alguna que otra. Pero también creo que he ido aprendiendo a través de los años. A principios de 2025 cumplí 60 años y, sin embargo, tengo la sensación de que estoy en uno de mis mejores momentos, porque además hago solo lo que me apetece hacer. Pasé una temporada fuera de lo que es mi vida, que siempre he identificado con el teatro, pero fue una época, la de la política, que para mí fue muy enriquecedora y que, como persona, me enseñó mucho de lo bueno y de lo malo, que, en definitiva, es lo que te hace crecer.

"La política, por desgracia, se parece cada vez más al fútbol"

¿Con qué lecciones se queda de su paso por la política?

Bueno, la política es una actividad salvaje que te enseña y te muestra lo más luminoso y lo más oscuro del ser humano. Y con eso me quedo. Procuro, y me vas a disculpar por ello, no hablar mucho de este tema cuando hago entrevistas que tienen que ver con la función de teatro porque yo me he quejado mucho de la turra política que dan los actores a menudo y no quiero caer en el mismo pecado.

Solo una pregunta más al respecto. ¿La echa de menos?

No, la verdad es que no, aunque me encanta. Miguel Ángel Rodríguez me dijo que entrar en política es difícil y salir es más complicado todavía. Y tiene razón por dos cosas. Primero porque es adictiva completamente, a pesar de lo dura que es. Cuando estás en primera línea, como considero que estuve yo, sobre todo en cuanto a exposición mediática es muy adictiva y tremendamente exigente. Son 24 horas al día, 7 días a la semana. Y luego profesionalmente y personalmente te deja tocado, marcado de alguna manera. En una realidad que cada vez está más polarizada, eso es bueno y malo en la misma medida. Los tuyos te quieren y los que no son tuyos te odian. La política cada vez se parece más al fútbol, por desgracia. Es una de las decisiones más importantes que hemos de tomar en la vida y la hacemos con el corazón y con las tripas en vez de con la cabeza. Y al final quieres que ganen los tuyos en el minuto 93 de penalti injusto para que se fastidien los otros. Y bueno, así nos va.

Volviendo a ‘Parejas imperfectas’, se estrenó el 1 de marzo en Torrent, una de las localidades afectadas por la dana. ¿Cómo notó los ánimos de la gente en una localidad que lo ha pasado tan mal?

Conozco muy bien la situación de Torrent porque estuve muchos días allí echando una mano durante la dana y lo que siente la gente es una tremenda insatisfacción, una tremenda frustración y un tremendo cabreo. Uno tiene la sensación de que paga impuestos para que no pasen estas cosas y, de repente, la dana, como el apagón de ayer, lo que demuestra es que el sistema falla, porque nos tritura a tributos y nos da unos servicios muy flojos. Hay personas que se han arruinado y lo que es peor, hay vidas que se han truncado y creo que ese cabreo generalizado con el sistema cada vez va a más.

Marcos Mayo y Mirela Balić protagonizan una de las dos historias de esta obra. / Talycual

¿Qué opina de la situación actual de la industria audiovisual y de la escena teatral?

Creo que la escena audiovisual se enfrenta a un grandísimo reto con la inteligencia artificial, que, poco a poco, va a ser un desafío mayor. Por suerte, el teatro sigue con la misma mala salud de hierro de siempre. Cada vez que pasa algo nuevo, se habla de la muerte del teatro, pero este sobrevive. El teatro será lo que son los conciertos a la música, ese espacio donde la gente vendrá a ver algo de verdad, a ver algo en vivo que es irreemplazable, en el que no hay efecto especial o inteligencia artificial que lo pueda sustituir.

Me gustaría que me hablara un poco de esos proyectos de cariz social que está compaginando con la gira de ‘Parejas imperfectas’.

Tengo una escuela de teatro en el Ateneo Mercantil de Valencia donde doy clases sobre todo a personas mayores. Siempre digo que para superar la soledad no deseada y para entrenar el cerebro, la memoria, el cuerpo, la improvisación y la expresión corporal, el teatro es una herramienta estupenda para todo el mundo, pero en especial para los de más edad. Así que estoy moviendo ahora un proyecto para crear una compañía de gente mayor, que vaya girando en principio por la Comunidad Valenciana y si podemos luego por más sitios, para contarle al público todos los beneficios que tiene esta disciplina artística y para que se apunten a dar clases. También he estado dando clases durante un año, que espero retomar pronto, con un grupo de chavales con discapacidad intelectual con los que quiero montar una función. En eso ando ahora. Además, imparto clases de oratoria en varias universidades y escuelas de negocio y ahora también estoy de gira y con una colaboración semanal en un programa de televisión. Ya te digo, trabajo tengo de sobra y me siento muy agradecido, la verdad.

