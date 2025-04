La web de gestión de la entrada de coches en Ibiza está pendiente de la aprobación de la tasa

El Consell de Ibiza tiene previsto activar en mayo la web institucional para gestionar las autorizaciones de entrada y circulación de vehículos por la isla a partir del 1 de junio hasta el 30 de septiembre, pero antes tiene que aprobar definitivamente la tasa de un euro por día.

El pleno aprobó inicialmente el pasado 28 de marzo la tasa y actualmente se encuentra en exposición pública hasta mediados de mayo. Según el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, de momento no se han recibido alegaciones contra esta tasa. En el caso de que se presentaran objeciones, el Consell debería convocar un pleno extraordinario para resolverlas y, con ello, aprobar definitivamente el coste para que los no residentes puedan circular con su vehículo durante los meses fuertes de la temporada turística.

Como apunta Mariano Juan, no se puede activar la web hasta que no esté aprobada la tasa. A través de este portal de Internet se podrá solicitar y pagar las autorizaciones de entrada y circulación de vehículos de los no residentes.

Hay que tener en cuenta que los vehículos de no residentes (trabajadores de temporada no empadronados, por ejemplo) que hubiesen desembarcado en la isla antes del 1 de junio, que es cuando empezará aplicarse la limitación de la entrada de coches y autocaravanas, deberán obtener también una autorización (cupo por día) para circular por la isla.

Las sanciones previstas por circular sin dicho permiso se sitúan en una horquilla de entre 1.000 y 10.000 euros y de hasta 30.000 euros en el caso de que se reincida en el plazo de un mismo año.

Actualmente, el Consell de Ibiza está licitando el software con el que se habilitará la conexión con las plataformas de las navieras para gestionar, en la compra de los billetes, la autorización para circular por la isla. Este sistema debe estar activo como mínimo de cara al 1 de junio. Mientras tanto, los usuarios podrán gestionar y pagar el permiso para circular por la isla a través de la web del Consell. En todo caso, la solicitud de entrada y circulación por Ibiza sólo se podrá hacer unos días antes de la fecha prevista del viaje o del 1 de junio en el caso de los no residentes que ya estén en la isla. El Consell prevé que sea con cinco días de antelación como máximo, aunque todavía no está aprobado.

No hay afán recaudatorio

En el pleno que se acordó inicialmente la tasa, el conseller de Economía, Salvador Losa, rebatió las críticas de los grupos de la izquierda sobre que resulta insuficiente, alegando que, con esta medida, no hay ningún afán recaudatorio, sino sólo el de cubrir los costes administrativos del control de la entrada y circulación de vehículos: 1,6 millones de euros.

En ese mismo pleno se aprobó también el cupo del primer año de aplicación de la restricción de circulación de vehículos de fuera que se sitúa en un máximo de 20.168 al día: 16.000 de las flotas de rent a car y 4.108 para turistas, incluidas autocaravanas con autorización para pernoctar en uno de los campings habilitados en la isla.

