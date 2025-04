Teatro, música y cine en una «experiencia única»

A Bárbara Hermosilla le gustan los retos, y al que se enfrenta este 1 de mayo en Ibiza probablemente sea el más grande de toda su carrera. El desafío en cuestión es la obra ‘Una cita en Sorrento’, que se estrena este jueves a las 20 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila. La cita la ha organizado el Ayuntamiento de Ibizay el montaje lo ha levantado Dicho y Hecho, la productora que lideran la actriz y directora de la Escuela de Cine de Ibiza (ECI) y la fundadora de Ibicine, Helher Escribano.

Las entradas para asistir a esta original experiencia que fusiona teatro con «ópera y cine» ya están a la venta en la web culturaentradesonline.eivissa.es por diez euros.

La dificultad en este trabajo radica, fundamentalmente, en que Hermosilla va a tener que estar en escena una hora interactuando con intérpretes diferentes que van a ser sorpresa hasta el último momento tanto para ella como para los espectadores. Solo conoce a uno de los diez miembros del elenco, el director y actor argentino Ernesto Rowe, que es con quien ha ensayado el texto. Del resto del cartel, únicamente sabe los nombres Helher Escribano, que es la que se ha encargado de hacer el casting entre alumnos y alumnas de ECI y «profesionales en activo de Ibiza y de fuera» de diferentes edades.

La escena, que dura cinco minutos, se repite diez veces con cada uno de los diez invitados, que interpretan roles distintos. La historia gira en torno a «Isabela, una actriz española famosa que rueda una serie en Italia y que una noche tiene una cita en una terraza de Sorrento con alguien a quien le tiene que decir algo». Ese alguien puede ser desde su pareja hasta su representante, pasando por un periodista o un fan. «El reto es que yo no sé ni quién va a entrar ni lo primero que me va a decir y, aunque el resto del guion está escrito y no se puede cambiar ni una sola coma, el tono de la escena puede ser más cómico o más dramático dependiendo de la primera frase que me digan», explica la protagonista.

Con este texto, escrito por ella y por Escribano, de lo que se quiere hablar es de «la mujer en el cine» y de lo que les ocurre a las actrices en determinadas circunstancias.

Esta propuesta de «teatro experimental» va acompañada de una banda sonora en directo, que interpretarán la soprano Lucía Herranz y Adolfo Villalonga, al teclado, en el papel del dúo que ambienta musicalmente la terraza italiana donde está sentada Isabela. Cada escena tendrá su tema, en total once, todos ellos canciones de películas italianas que tiene en su repertorio el Duo Lahv, el proyecto conjunto de Herranz y Villalonga.

Proyección en directo

Al cóctel de música y teatro se sumará un tercer elemento, el séptimo arte, gracias a Helher Escribano. La cineasta ibicenca estará cámara en mano moviéndose discretamente por todo el escenario para registrar el momento plano a plano y que el público pueda ver en directo en pantalla todo lo que está ocurriendo sin perder detalle.

Cuenta Hermosilla que la idea de este proyecto surgió de las ganas que tenían ella y Lucía Herranz de hacer algo juntas. Inicialmente querían proponerle al Ayuntamiento de Ibiza un evento para el Día Internacional de la Mujer, pero la oportunidad finalmente ha surgido el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

Inspirada en la maratón teatral de María Hervás

Aunque el texto es «cien por cien» cosecha propia, el montaje está inspirado en ‘The second woman’, una obra de 24 horas de duración creada en 2017 por Nat Randall y Anna Breckon y que en España ha protagonizado la actriz María Hervás, que la ha interpretado en tres ocasiones, en Barcelona, en Sevilla y en Madrid. Escribano y Hermosilla tuvieron la oportunidad de ver «las últimas seis horas» de esta maratón teatral en la capital española y quedaron fascinadas «por su originalidad» y por el «ejercicio actoral brutal» al que se enfrentó la actriz, popular por su papel en la serie ‘Machos alfa’.

En aquel caso, Hervás tenía que estar en escena 24 horas repitiendo una escena de cinco minutos con cien hombres diferentes. En este caso, Hermosilla estará una hora e interactuará con diez personas, hombres y mujeres, siguiendo un guion que nada tiene que ver con el de ‘The Second Woman’ y con el añadido de que habrá música en directo. «Como actriz me parecía un desafío muy bonito que probar, que requiere de mucha escucha activa y de estar en el aquí y en el ahora. También es un reto para los diez valientes que se han tirado conmigo a la piscina y una propuesta muy interesante para el público, que va a ver en directo el proceso de construcción de la historia desde cero. Va a ser como una clase de interpretación para todos», señala Hermosilla.

En este caso, a la actriz no le preocupa perder el hilo de su texto, puesto que la escena dura cinco minutos y se la sabe de memoria, pero sí le impone respeto lo que considera «el ejercicio actoral más heavy del mundo». «Para mí esto es jugar a tope, así que todos vamos a intentar disfrutarlo mucho para que el público también disfrute de esta experiencia única», apostilla. Con el estreno a la vuelta de la esquina, ya sueña con llevar ‘Una cita en Sorrento’ a otros escenarios de Ibiza y de fuera y, además, ampliar el espectáculo a más horas.

