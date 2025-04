Sant Josep, punto de encuentro para más de 80 apasionados de la fotografía

La primera edición del festival Sant Josep és Foto ha sido un punto de encuentro de fotógrafos de toda la isla y de todas las edades, que el domingo tomaron parte en las diferentes pruebas de la I Marató Fotogràfica, incluida en el programa del mencionado festival. «Esta prueba, que contó con más de 80 inscritos, constituyó el evento final del certamen y también coincidió con la última jornada para visitar las exposiciones fotográficas de Pepe Cañabate, Joana Dueñas y Francesc Fàbregas», destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa. Dichas muestras han estado abiertas durante todo abril en las salas de exposiciones de Can Jeroni, Can Curt y Caló de s’Oli.

Los inscritos tenían que presentarse en uno de los cuatro puntos de salida, situados en Can Sala (Sant Jordi), Can Jeroni (Sant Josep), Can Curt (Sant Agustí) y Caló de s’Oli (Cala de Bou). Allí recibieron un listado con los diferentes retos a completar, que eran diferentes según la categoría, de las cuales habría tres, en función de la franja de edad: menores de 12 años (debían ir acompañados), adolescentes de entre 12 y 17, y adultos. «Ahora un jurado evaluará y puntuará las fotografías para decidir los ganadores de las diferentes categorías y retos, que recibirán diferentes premios», añade la nota. De hecho, participarán en una exposición con una selección de las mejores imágenes.

«Este festival es fruto de la pasión, el esfuerzo y la ilusión de dos grandes entusiastas de la fotografía y del patrimonio local: Joan F. Ribas y José Juan Gonzálvez», destaca la nota.