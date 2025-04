Caída de telecomunicaciones en Ibiza: La pesadilla de quedarse sin teléfono se hace realidad

La gran pesadilla del ser humano del primer mundo, quedarse sin teléfono móvil, se hizo realidad durante varos instantes la tarde de este lunes en Ibiza. A las seis se produjo una caída generalizada de la red de telefonía móvil en la isla, dejando momentáneamente incomunicados y sin línea a todos aquellos que dependen del teléfono para su vida diaria, que es como decir que afectó a todo a el mundo.

El apagón teléfonico total apenas duró unos veinte minutos, en una primera tanda (hubo otros cortes más tarde), ya que pasado este lapso de tiempo los teléfonos pudieron funcionar, siempre y cuando estuvieran conectados a una red móvil. En el caso de no contar con wifi, la señal era muy frágil y se interrumpía a cada momento, dificultando acciones tan básicas como mandar un mensaje de texto. La wifi también fue cayendo intermitentemente durante el resto del día.

Un grupo de amigos, preocupados porque no pueden enviar mensajes de texto. / David Ventura

«Nos hemos quedado sin internet, sin señal y sin nada», comentaba en pleno apagón Diego González, trabajador de la tienda de deportes Time2Padel, en Vila. El ordenador no respondía y le resultaba imposible cobrar con tarjeta, con lo que explicaba que una clienta estaba en ese momento sacando dinero de un cajero situado en la avenida Isidor Macabich para pagar en efectivo.

Tertulias en los cajeros

Precisamente, los cajeros de La Caixa situados en la esquina de la avenida Isidor Macabich con la calle Illes Balears, registraron a partir de las seis de la tarde un movimiento inusual de personas que se apuraban en sacar dinero en metálico, ya que les resultaba imposible pagar con tarjeta. «¡¡La que se ha liado!!» comentaba apurado Ismael Jiménez, uno de los afectados.

3 |

Otros clientes hacían corrillos después de sacar el dinero. Entre ellos, un grupo de personas que se habían quedado sin línea, y que aprovechaban que el teléfono de un amigo sí funcionaba para enviar mensajes de audio a familiares y amigos. «Si no tienes wifi no funciona nada», comentaba Claudia Marchena. «¡Estamos muertos!» exclamo Enrique Fernández, quien tuvo la suerte de encontrarse a su amigo Alberto Osma, que sí tenía el teléfono operativo: «La cobertura va a ratos, viene y va. Hace un rato no tenía». Pero ahora ya tiene, por fortuna para todos.

.Diego González muestra un datáfono fuera de servicio. / David Ventura

El apagón de la señal telefónica afectó a muchos comercios, como la tienda de fotografía Luminiq. Su encargada, María Esteve, comentaba que suelen envíar los avisos a los clientes vía whatsapp, y que les había dejado de funcionar. «¿En serio no funcionan los teléfonos?», comentaba Nieves Juan, trabajadora de la tienda, quien llamó por su móvil para comprobar que, en efecto, no tenía línea: «Tengo al hijo en la Península y no he podido comunicarme con él en todo el día, pero lo que no sabía es que a nosotros nos afectaba también».

Respecto a la hora de cobrar los pagos con tarjeta, un datáfono no les funcionaba pero el otro sí, a ratos: «Ha costado, pero a una clienta le hemos podido cobrar», comentó Loli Ibáñez, una trabajadora del comercio.

Donde no tuvieron problemas para cobrar fue en el supermercado Eroski de Isidor Macabich. Explicaba la cajera, Sandra del Riego, que gracias a que se había mantenido el wifi los datáfonos les estaban funcionando. «No podemos cobrar en el caso de quienes quieren pagar con el móvil, pero de momento, con tarjeta sí podemos».

La caída de la señal también afectó a Diario de Ibiza. Confeccionar el ejemplar que tiene usted entre sus manos ha sido un auténtico drama, pueden creerme.

