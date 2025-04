La Feria Medieval de Ibiza cumple un cuarto de siglo con más de 200 tenderetes

La Feria Medieval de Ibiza cumplirá este año un cuarto de siglo de historia. Se celebrará los próximos 8, 9, 10 y 11 de mayo y contará con unas 150 actuaciones, a las que se sumarán los espectáculos itinerantes, explica el Ayuntamiento de la ciudad.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 8, a las siete de la tarde en el Portal de ses Taules. Allí habrá una función de teatro (‘Pirates, corsaris i altres temeraris’) inspirada en la historia de Ibiza a cargo de la compañía Morboria. Este año habrá alrededor de 210 tenderetes: 75 de artesanos de la isla, unos 120 puestos de la empresa licitada (Musical Sport) y 40 de pagesos de Ibiza, según detalló el concejal de Fiestas, Francisco Torres. El presupuesto total de la feria es de unos 220.000 euros.

Esta estará dedicada, la mañana del día 8, a los escolares. «Los colegios interesados podrán disfrutar de visitas guiadas y teatralizadas para ver justas medievales a caballo hasta las 14 horas. Y estas justas estarán disponibles para el resto del público a partir de las 18 horas en el parque Reina Sofía», añade el Consistorio. A la misma hora, en Vara de Rey se representará la obra ‘L’animal més gran del món’, de Pirueta Teatre. A las 19 será el turno de la inauguración oficial de la feria. De hecho, habrá actividades hasta las 23 horas en diferentes puntos del recorrido.

Las actividades del viernes día 9 también comenzarán a las 10 (y hasta las 23.30). «Destacan las actividades para las personas mayores, que serán de 10 a 14 horas e incluirán visitas guiadas, picnic y espectáculos musicales en Vara de Rey, y otros de danza, teatro y música que habrá en las calles durante la mañana. Por la tarde, talleres infantiles medievales a cargo de Sueños de Ibiza». Seguidamente, el sábado la programación abarca propuestas desde las 11 de la mañana hasta prácticamente la medianoche. En horario matutino grupos de animación, teatro y danza en vivo amenizarán el evento y Sueños de Ibiza volverá a organizar talleres para los más pequeños. Actividades que se reanudarán más tarde, entre las 17.30 y las 20.30 horas.

Los museos y espacios museizados de Dalt Vila y sa Penya estarán abiertos: desde el martes 6 de mayo hasta el viernes 9, de 10 a 14 horas, y también de 17 a 20 horas. El sábado y el domingo, el horario será solo matinal. El colofón final será el día 11 entre las 11 y las 22 horas, también con animación y talleres infantiles. Se pondrán a disposición de los visitantes tres líneas de autobús circulares gratuitas: L1, L2 y L3.

El alcalde, Rafael Triguero, destaca que por primera vez el Consistorio tiene datos oficiales de visitantes de la feria, ya que el año pasado se instalaron cámaras de control de aforo en los principales accesos a Dalt Vila: «En total, recibió a 60.424 personas en la edición de 2024, registrándose el 11 de mayo la cifra máxima: 18.764». El concejal Torres señaló que, con motivo de este 25 aniversario, la feria tiene una aportación económica del Consell Insular.

La ONCE

Una de las novedades de la edición de este año es que en la feria habrá códigos QR que servirán de enlace para acceder a una página web que contiene el programa completo de este evento.

Por otro lado, una imagen de esta feria, del fotógrafo ibicenco Vicent Marí, es la protagonista del cupón de la ONCE del sábado 10 de mayo. «Cinco millones y medio de cupones animarán a disfrutar de esta tradición de Ibiza. José Antonio Toledo, delegado de la ONCE en Balears, y Rafael Triguero presentaron el cupón este martes, en el baluarte de Santa Llúcia», explica la ONCE.