Jubilados de Ibiza en Cantabria: “No nos enganchó el apagón en el teleférico por muy poco”

Hacía sólo unos minutos que se habían bajado del teleférico del Parque de la Naturaleza de Cabárceno cuando se fue la luz. Los alrededor de 60 ibicencos de viaje en Cantabria con el Club de Majors de Sant Agustí no quieren ni pensar en qué hubiera pasado si el apagón eléctrico les hubiera pillado en el teleférico. Tiemblan de sólo pensarlo. Pero no, por suerte la luz se fue en toda la Península cuando ya habían disfrutado con las vistas aéreras del parque y estaban ya con los pies en el suelo, “viendo los gorilas”, explica Mari Carmen Molina, una de las viajeras.

“Fue entonces cuando un chico del parque nos dijo que se habían quedado sin luz, que no tenían en las oficinas ni en nada”, recuerda Molina, que señala que el grupo no le dio más importancia y que continuaron con la visita. Fueron a la tienda de recuerdos y a tomarse una caña. Ahí les comentaron que el apagón era general. De hecho, el datáfono dejó de funcionar. “Entonces llamé a mi hija y ya me dijo que era así”, indica.

Pendientes hoy de los vuelos

La preocupación cundió entonces en el grupo, ya que hoy regresan a la isla en un vuelo que despegará de Bilbao a última hora de la tarde, y no se sabía nada en ese momento de cómo estaban funcionando los aeropuertos. También surgió la duda de si podrían mantener la agenda del día o tendrían que regresar al hotel, en Queveda, muy cerca de Santillana del Mar. Algunos de los viajeros optaron por esta opción, pero el resto optaron por seguir la ruta prevista.

Mari Carmen Molina (derecha) en el teleférico / DI

El grupo tenía reserva en un restaurante, Los Peñucas, donde habían encargado mariscada, así que se dirigieron para allá sin saber muy bien qué se encontrarían. “Era barbacoa de carbón, así que por la comida no había problema. El restaurante estaba a reventar. Los salones interiores, que estaban a oscuras, estaban cerrados, pero lo demás estaba lleno”, explica Molina. La única pega, que tenían que pagar en cash. “Por suerte, cuando vas de viaje siempre llevas algo en efectivo”, comenta esta ibicencogranadina. Quienes se quedaron en el hotel se encontraron con que no había luz, pero estaba disponible el buffet de la comida. “Además, como tiene unas cristaleras muy grandes, entraba suficiente luz”, comenta.

Vista del Parque de Cabárceno desde el teleférico / M. C. Molina

La idea era ir después al Centro Botín, “pero estaba cerrado”. Así que algunos se fueron de tiendas, otros de paseo y algunos a tomarse un café. “Sobre las cinco de la tarde ya había vuelto la luz en la cafetería en las que estábamos”, indica.

Tras el susto de pensar que les podría haber pillado el apagón en el teleférico, el siguiente susto fue la incertidumbre de no saber qué estaba pasando: “No estar en casa, no poder comunicarte con los tuyos… Te da un poco de cosa”, comenta Molina quien, confiesa, tiene en breve otro viaje previsto, al extranjero, ella sola. “Imagina que te pasa algo así”, señala con cierto temor.