Los vecinos del vertedero de Ibiza denuncian la "falta de rigor" en el proceso de participación de los residuos

La Plataforma Hay soluciones para el vertedero denuncia la "falta de rigor, la falta de información y los datos erróneos" en el proceso de participación pública iniciado el pasado 31 de marzo para decidir el futuro de la gestión de los residuos no reciclables (fracción rechazo) de Ibiza y Formentera. "Tras analizar la metodología propuesta y los datos facilitados, la plataforma ha hecho llegar a la institución sus observaciones sobre la falta de información, los criterios subjetivos, la debilidad de los datos sobredimensionados de residuos y la falta de rigor del método utilizado, que pueden desvirtuar el proceso para elegir entre el traslado definitivo de los residuos a Mallorca y la construcción de una incineradora en Ibiza", indica el extenso comunicado de los vecinos del vertedero.

En cuanto a la falta de información, señalan que no se indica ni "la posible ubicación de la planta incineradora", tampoco la "extensión del territorio que ocupará en la isla de Ibiza". De la misma manera, consideran que están "sobredimensionados" los datos "sobre la previsión futura de la cantidad de residuos no reciclables a tratar" y, además, están "fuera del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y gestión de residuos en España, ya que no reflejan la reducción que exige la normativa española (Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular) que obliga que para 2035 se recicle el 65% de los residuos, y que prioriza la prevención y la recogida selectiva, relegando el vertido y la incineración como últimas opciones". Así, la plataforma considera que esto "supondrá que la fracción de rechazo (residuos no reciclables), sea mucho menor de las estimaciones aportadas por el Consell de Ibiza".

"No se conoce la tecnología de la incineradora de Ibiza"

Los vecinos también ponen reparos al apartado de la tecnología: "Sólo se conoce la empleada en la planta incineradora de Tirme en Mallorca, pero no la que se utilizará en Ibiza, dado que no existe ni siquiera un anteproyecto o proyecto básico de la planta que se propone construir". "Asimismo, añade que mientras para el transporte de residuos se incluye información detallada sobre la logística asociada, lo que permite calcular la huella de carbono de esta alternativa, para la construcción de la incineradora no se ofrecen datos concretos ni se considera la huella de carbono producida por la fabricación, transporte, construcción y operación de la planta incineradora, lo que impide valorar ambas opciones de manera objetiva", continúa.

También califica de "insuficientes y sesgados" los datos económicos: "Como se ha explicado antes, al estar sobredimensionada la cantidad de residuos a tratar, el rechazo a transportar o a incinerar será muchísimo menor, muy inferior a lo que se ha previsto, por lo que todos los cálculos de costes están sobrevalorados y malinterpretados". La plataforma señala que este "sesgo de información impide a los participantes en el proceso hacer una valoración adecuada de las alternativas ya que si se reduce la cantidad de rechazo a tratar, los costes de transporte e incineración en Mallorca disminuirán mientras que los de la incineración en Ibiza aumentarán por tonelada tratada".

En este apartado económico la plataforma critica que no se haya tenido en cuenta "la necesidad de un vertedero de cola ni el tratamiento de las escorias (recuperación de metales, lo que no se ha quemado tras la incineración) como tampoco se ha tenido en cuenta la exigencia de habilitar un depósito de seguridad para las cenizas, aunque sí se han considerado, en cambio, estos mismos costes para la incineración en Mallorca". "Para la instalación de la incineradora no se contemplan, además, los sobrecostes de la insularidad de Ibiza que podrían aumentar en, al menos, un 25% el presupuesto necesario para la construcción y operación de la planta", continúan los vecinos, que señalan que este incremento, "sumado a una reducción de los residuos (fracción rechazo) en cumplimiento de la normativa, elevaría el precio por tonelada muy por encima de lo planteado en el estudio realizado por el Consell Insular".

Tentada de salir del proceso

La plataforma también advierte al Consell sobre la "metodología multicriterio propuesta" ya que, denuncia, "no especifica cuáles han sido los métodos y los procedimientos para el cálculo de todos los valores que se ofrecen y que se deberían de utilizar para puntuar cada uno de los parámetros referidos". "Tampoco se justifican los criterios elegidos ni se aclara cómo se obtienen o calculan los datos, muchos de los cuales parece que no existen o bien requieren de estudios adicionales", sigue la denuncia de la plataforma, que considera que "la mayor parte de los criterios son cualitativos, confusos o subjetivos, y que la asignación de pesos y ponderaciones, asignando un número entre el 1 y el 3, con la información ofrecida, resulta ser arbitraria".

"Con los insuficientes datos ofrecidos y la falta de rigor de la metodología propuesta, una persona o entidad sin un alto nivel técnico tendrá gran dificultad para entender e interpretar con capacidad crítica la información facilitada y, en consecuencia, para elegir con criterio entre un escenario y otro", concluyen los vecinos del vertedero, que confiesas su "decepción" porque "ante una decisión crucial para el futuro de Ibiza y Formentera, los ciudadanos y ciudadanas de la isla carecen de una información rigurosa y detallada, y de un procedimiento claro y accesible, que les permita valorar ambas opciones conociendo la verdadera magnitud de las consecuencias económicas, medioambientales y territoriales que supondría la construcción de una incineradora en Ibiza".

Todo esto, indican, les han hecho tener la tentación de retirarse del proceso participativo, algo que, finalmente, no han hecho: "Hemos decidido seguir participando con la esperanza de que se cumplan los requisitos planteados, aunque se reserva toda actuación que en derecho fuera posible".