Una vecina de Sant Antoni: "Me han roto el cristal del coche y me han robado material por valor de 2.300 euros"

Los robos en coches se han convertido en una constante en algunas zonas de Sant Antoni. Así lo ha denunciado Mónica, una vecina del municipio, que este fin de semana se encontró con el cristal de su vehículo reventado. "Me han robado todo el material de trabajo por valor de 2.300 euros", explica a Diario de Ibiza.

El robo se produjo la madrugada del viernes al sábado en la calle Mossèn Rivas i Ferrer. Como cada día, esta masajista, llegó del trabajo y dejó el material dentro del vehículo, ya que "son cosas pesadas que no puedo estar subiendo y bajando a casa". El sábado por la mañana se encontró con que le habían robado todo. "No es la primera vez que pasa y no es por el inicio de temporada, ocurre todo el año. Cuando comenté en mis redes sociales lo que me había pasado recibí muchos mensajes diciéndome que también les habían robado", asegura.

"No podemos normalizar esto de que en Sant Antoni pasan estas cosas. No debería pasar. Yo vivo con miedo a que me roben", dice.

Otro coche con el cristal roto en la misma zona / DI

La mujer ha puesto este mismo lunes una denuncia ante la Guardia Civil y asegura que le han comentado que "de cinco denuncias que reciben al día, tres son por robos en vehículos". "No es normal", señala. Esta misma mañana en la misma zona, ella misma ha encontrado otro vehículo con los cristales rotos y en la misma situación que el suyo.