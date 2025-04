La presencia de drogas al volante se cuadruplica en 2024 respecto a 2022

La presencia de drogas al volante se ha cuadruplicado en solo dos años en las islas. En 2022 se interpusieron 477 denuncias por este motivo en Balears; un año más tarde, en 2023, la cifra ascendió a 1.191; y, finalmente, el pasado 2024 las denuncias por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes se dispararon a 2.075.

Mientras, las infracciones por circular en estado ebrio han aumentado de forma más contenida. Así, los conductores denunciados en el archipiélago por dar una tasa positiva en alcohol ascendieron en 2022 a 2.860; en 2023 fueron 3.559; y el pasado año descendieron a 3.277, según se desprende de las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En 2024, se interpusieron casi 150.000 denuncias en Balears por infracciones relativas a la circulación de vehículos, según el balance provisional de la DGT.

El exceso de velocidad, con cerca de 90.000 denuncias, la mayoría de ellas (más de 75.000) detectadas por radares fijos en el archipiélago, encabeza el ranking de infracciones del pasado año.

Le siguen otros incumplimientos como circular con la ITV caducada (16.427 denuncias); o careciendo del permiso o licencia de conducción (4.522 denuncias); o careciendo del preceptivo seguro (4.110).

Los agentes también denunciaron otras infracciones que cada vez son más frecuentes. Así, se registraron 7.310 denuncias el pasado año en Balears por no llevar el cinturón (3.771) o por utilizar el móvil conduciendo (3.539). El uso de auriculares en carretera también supuso 552 denuncias.

En 2022, se interpusieron 3.361 denuncias por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, mientras que en 2023 fueron 3.716. Utilizar el teléfono móvil conduciendo conllevó 3.245 denuncias en 2022 y, un año después, la cifra aumentó a 4.217.

Por su parte, las denuncias por la utilización de auriculares mientras se circula pasaron de 424 en 2022 a 547 en 2023.

Otros incumplimientos detectados el pasado año en el archipiélago fueron no respetar un ceda el paso o stop (617 denuncias); realizar adelantamientos indebidos (547 denuncias); conducir de forma negligente (496); desobedecer las órdenes y señales de los agentes (363); conducir de forma temeraria o en sentido contrario (275); o no respetar la distancia de seguridad (274 denuncias).

Saltarse el semáforo en rojo

Según la estadística provisional de la DGT referente a 2024, se contabilizaron 31 denuncias en las islas por saltarse un semáforo en rojo.

Y otros 31 conductores fueron denunciados por negarse a someterse a las pruebas de detección del alcohol o drogas en la carretera.

En 2023, cuando se registraron más de 158.700 denuncias en Balears, 757 de ellas se debieron a no respetar un ceda el paso o stop; otras 742, por paradas o estacionamientos prohibidos; 625, por adelantamientos indebidos; 503, por conducción negligente; 388, por desobedecer a agentes de la autoridad o señales; 353, por no respetar la distancia de seguridad; 286, por conducción temeraria o en sentido contrario; 50, por no someterse a las pruebas de alcohol o drogas; y 41 por no detenerse ante un semáforo en rojo.

No llevar casco supuso 367 denuncias en 2024 en las islas.

