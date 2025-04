El cordero Pepito busca hogar en Ibiza

La clínica veterinaria San Jorge de Ibiza ha hecho un llamamiento en redes sociales para buscar un hogar a un cordero, Pepito. Su trayectoria no ha sido fácil y necesita un lugar donde pueda estar rodeado de cariño y de otros compañeros de su misma especie para compartir juegos y compañía.

La vida de Pepito empezó con un reto, aseguran desde la clínica veterinaria: solo, en una rotonda, sin saber cómo llegó allí. Con apenas tres o cuatro meses, este cordero encontró una segunda oportunidad gracias a la fundación Natura Parc que se ha hecho cargo de todos sus gastos veterinarios.

El martes pasado llegó a la citada clínica veterinaria, bajo de temperatura, en shock y con miasis. "Tras estabilizarlo mediante medicación y fluido terapia, Pepito mejoró en ese mismo día, pero al día siguiente recayó hasta el punto en que no quería comer, no se movía, no te miraba … pensábamos que todo estaba perdido y no podíamos hacer nada más por él", explican desde la centro sanitario pra animales.

Problema neurológico leve y una fractura

"Pero el viernes nos sorprendió a todos y sacó las fuerzas de donde no le quedaban para seguir luchando, tuvo un cambio increíble y nuestra compañera Cris ha sido su mami diurna estos días, lo lleva con ella y sus animales para que así mediante estímulos en el campo fuese más feliz y así se recuperase mejor en el hábitat que le toca", relatan sus salvadores.

El animal tiene un problema neurológico leve y una antigua fractura en el cuello ya soldada que le da una "postura especial", señalan sus cuidadores, "pero eso no le impide ser un campeón, ya que corre, juega, come con ganas y te persigue buscando mimos".

Este cordero "es un alma fuerte en un cuerpo pequeño que solo necesita un poco más de atención: asegurarnos de que coma bien, ofrecerle su biberón cuando lo necesite y acompañarlo con paciencia mientras sigue creciendo", continúa el relato que hace la clínica sobre Pepito.

Ahora busca un hogar definitivo: "¿Le das a Pepito el hogar lleno de amor que tanto merece? Contáctanos por privado si estás dispuesto a brindarle el hogar que se merece", finaliza el llamamiento para encontrar una familia que acoja a este luchador.