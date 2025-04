Se busca persona afín para la odisea de encontrar piso en verano

«Busco compañera o compañeras de piso para principios de junio hasta fin de temporada en Ibiza. Me gusta tener mi casa limpia y ordenada, para mí es un lugar de paz y descanso. Hago deporte y bailo. ¡Háblame y buscamos hogar juntas!». Es el mensaje con el que Ana, de 24 años, trata de encontrar a alguien con quien compartir vivienda mientras trabaja en la isla a través del tablón de anuncios de Idealista. No es la única. En el tablón, que conserva los mensajes durante un mes, hay una docena de mensajes de personas que confían en que la ardua labor de encontrar dónde vivir en Ibiza en temporada sea más sencilla entre varios. Ya lo decían en ‘La bola de cristal’: «Sólo no puedes, con amigos sí».

Aunque la mayoría buscan para ya, alguno lo hace con bastante más tiempo. Es el caso de uno de los últimos mensajes, escrito por Miguel Ángel, de 48 años: «Por motivos profesionales me veo obligado a trasladarme a Ibiza». Atención al matiz de «obligado». El mensaje continúa con detalles con los que este hombre trata de encontrar personas compatibles: « Profesional de la administración pública, amante de la tranquilidad, lectura, el orden y la limpieza interesado en compartir en 2026».

«Persona tranquila, respetuosa y no fumadora»

Lo de ser ordenado y tranquilo es una constante en quienes buscan compartir vivienda en Ibiza, según se ve en los mensajes del tablón. «Persona tranquila, respetuosa, no fumadora y responsable», se define Ernesto, de 32 años, que necesita un lugar en el que alojarse entre mayo y noviembre. Lo justo para la temporada de verano. Lo mismo que Salvatore, de 51 años, que escribe su mensaje en italiano: «Hola a todos. Busco habitación compartida para cinco meses, de mayo a septiembre». Entre las cualidades que considera que pueden resultarse atractivas a sus posibles compañeros de piso menciona que estará «siempre fuera de casa» y que, cómo no, es ordenado y limpio.

Algunos se nota que conocen la isla por estancias de verano en otros años, ya que ajustan aún más la búsqueda, quieren vivir en una zona concreta. Es el caso de Laura, italiana, que necesita encontrar algo en Platja d’en Bossa para la temporada (desde ya hasta mitad de noviembre) o de Elisa, de 25 años, a quien le interesa encontrar algo en Talamanca o el puerto de Ibiza. Esta última se marca un radio de cinco kilómetros de ambas zonas como posibilidad, lo que, en realidad, da una superficie bastante amplia. «¡Podemos alquilar un apartamento juntos para el verano y dividir los gastos! ¡Escríbeme si te interesa!», exclama. No se sabe si se han puesto en contacto, pero en el caso de que a Elisa le gusten los animales podría ponerse en contacto con Anna, de 40 años, que dejó un mensaje apenas un par de días antes: «¡Hola! Soy inglesa y busco un alojamiento compartido para una corta temporada, ya sea unirme a una casa con una habitación libre o para encontrar a una o dos personas afines para alquilar un piso juntos durante unos meses este verano». Por cierto, tiene dos perros, pero, según asegura, «bien educados».

Anna no es la única persona que intenta encontrar un lugar en el que vivir durante el verano en la isla donde acepten a sus animales. Si ya es complicado de normal, con perretes o gatetes la cosa se convierte en un triple mortal. Una persona que se identifica como A se encuentra en la misma tesitura. En su caso, le tira el norte de la isla.

Y que acepten mascotas

Que la cosa con animales está complicado lo deja claro la propia plataforma cuando se incluye, en los criterios de búsqueda de habitaciones o pisos compartidos, que se acepten mascotas. Únicamente aparecen cinco opciones (entre 650 y 2.000 euros al mes) mientras que sin este filtro aparecen más de 30.

Todos los mensajes dejados durante el último mes en el tablón de anuncios de habitaciones de Idealista, menos uno, son de gente que necesita encontrar un lugar en el que vivir durante la temporada. Sólo uno cuenta ya con un piso y busca personas con las que compartirlo. Lucas, de 26 años, escribe: «Buscamos un compañero de piso para la temporada, el piso está ubicado en Sant Antoni, en ‘Ca la Modista’». Un mensaje en el que deja un número de teléfono para que le contacten todos aquellos a los que les interese la vivienda. Visto el panorama, no debe dejar de sonar.

