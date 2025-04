Más de 23.000 conductores perdieron cien mil puntos en Balears el pasado año

Más de 23.000 conductores perdieron cerca de cien mil puntos del carné el pasado año en Balears. En total, la DGT detrajo 99.254 puntos en el archipiélago en 2024, 22.119 puntos más que en 2022, cuando se quitaron 77.135, lo que supone un incremento de más del 28% en solo dos años. Mientras, los puntos detraídos en 2023 en las islas fueron 93.554, lo que confirma que en los últimos años la cifra de conductores que han sufrido la pérdida de puntos va en aumento.

También se han disparado las infracciones que detraen puntos. Así, el pasado año se impusieron 25.541 sanciones en Balears; en 2023 fueron 22.878; y en 2022, 20.828. En dos años han subido en más de 4.700 las sanciones interpuestas, es decir, se han incrementado un 22,6%.

Si se analizan las cifras de conductores multados en el archipiélago a quienes la DGT ha detraído puntos de su carné desde 2022, la tendencia va en alza. En 2022, fueron 19.089 los conductores sancionados en las islas; un año después, en 2023, el número subió a 21.065 y, finalmente, en 2024, se registraron 23.279 conductores multados. Es decir, en solo dos años aumentaron en 4.190 las personas sancionadas a las que se les quitó puntos de su carné, lo que implica una subida del 21,9%.

Los puntos se pierden cuando la sanción es firme en la vía administrativa. No todas las infracciones de tráfico conllevan la pérdida de puntos. Una veintena de infracciones son las que restan puntuación del carné de conducir. Los principales incumplimientos que motivan la detracción de puntos son el exceso de velocidad, no llevar cinturón, usar el teléfono móvil al volante o circular bajo el efecto del alcohol y las drogas, según informa la Dirección General de Tráfico.

El sistema del permiso por puntos en España entró en funcionamiento hace casi dos décadas, en el verano de 2006, con polémica y muchos detractores. Con el paso de los años, se evidenció que este cambio supuso romper una tendencia con cada vez más personas fallecidas en accidente de circulación. Así, con la entrada en vigor del carné por puntos, la cifra de víctimas mortales en las carreteras de las islas empezó a descender, según corroboran las estadísticas de siniestralidad vial y también los expertos consultados.

Saldo de doce puntos

El carné por puntos se está implantando además en otros países como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda o Suecia.

En nuestro país, los conductores en general parten de un saldo de doce puntos, pero el actual sistema premia a los buenos conductores, de manera que se puede llegar a tener hasta un total de quince puntos. Así, si en tres años no se comete ninguna infracción que reste puntos, se incrementará en dos puntos la bolsa inicial de puntos, llegando a tener catorce. Y tras otros tres años sin infracciones, se sumará otro punto más, quedando el total en quince.

Por su parte, los conductores noveles, con menos de tres años de experiencia, o que hayan obtenido de nuevo el permiso tras habérsele retirado, parten de ocho puntos. Pasarán a tener doce puntos tras dos años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Una vez alcanzados los doce puntos, podrán conseguir también la bonificación de hasta quince puntos siguiendo el mismo proceso de cualquier otro conductor.

Los puntos se pierden después de que el conductor sea sancionado por cometer alguna infracción grave o muy grave. Se pueden perder dos, tres, cuatro o seis puntos por infracción, dependiendo de la gravedad.

Existen varias maneras de recuperar puntos, como por ejemplo realizar cursos de sensibilización e incluso los conductores pueden recuperar su permiso si lo han perdido al llegar a cero su crédito de puntos.

Como norma general, según la DGT, no se pueden perder más de ocho puntos en un día, pero hay excepciones, cuando se trata de algunas infracciones muy graves. Así, un conductor puede perder en un solo día todos los puntos de su carné si conduce con una tasa de alcohol no permitida o bajo los efectos de las drogas, se niega a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, sobrepasa en más del 50% la velocidad autorizada, conduce de forma temeraria, circula con un vehículo con inhibidores de radares, realiza carreras no autorizadas, conduce en sentido contrario o si incumple en más del 50% los tiempos de conducción y descanso obligatorios en caso de ser un conductor profesional.

Otra infracción muy grave es realizar adelantamientos muy peligrosos para los ciclistas sin respetar la distancia mínima de seguridad.