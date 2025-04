Una ‘Ruta d’Art’ para llevar la cultura a las calles de Ibiza y conectar a autores baleares

Quienes pasean este sábado por Vara de Rey se topan con una exposición multidisciplinar y coral en plena calle, en un parterre. De las ramas cuelgan esculturas móviles. A los pies del árbol, sobre la grava, se exponen fotografías de Sebastián Candela, pinturas sobre senalles y representaciones de sargantanes, también tuneadas artísticamente. En estas piezas hay diferentes planteamientos, colores, materiales e influencias. Están elaboradas por diferentes artistas de toda Balears.

En el Centre d'Interpretació de Sa Capelleta, ayer un taller de pintura coincidió con una muestra de huevos de avestruz coloreados (a la derecha). / VICENT MARÍ

«Siempre me ha gustado sacar el arte a la calle. Dicen que ‘si la montaña no va a Mahoma, Mahoma irá a la montaña’. En la calle tienes la posibilidad de que vea tu obra mucha otra gente que a lo mejor no iría a una sala de exposiciones», valora la artista Lina Andiñach. Es una de las participantes en la II Ruta d’Art, una iniciativa de la asociación Art amb B y la Fundació Baleària para sacar la cultura a la calle y que en esta segunda edición ha planteado un itinerario ampliado por Vila con diferentes exposiciones bajo este mismo paraguas.

Los colaboradores

Colaboran el Ayuntamiento de Ibiza, la Fundació Vicente Ferrer, el Museu Arqueològic des Puig des Molins, Club Náutico Ibiza, Institut d’Estudis Baleàrics, Ebusus Societat Cultural i Recreativa, Casino des Moll, la dirección general de Cultura del Govern y el Consell Insular. «Ves a muchos niños, que tienen unas reacciones más auténticas, no tan sibaritas, sino que nacen más del corazón», expresa Patricia Boned, otra de las artistas. Ella participa en las exposiciones de móviles y sargantanes en Vara de Rey, en ‘Flors d’Ametller’ en el Claustre del Ayuntamiento, en ‘Va d’Ous’ en el museo arqueológico y en ‘Artistes d'Eivissa’ de Ebusus, así como en la muestra solidaria ‘Coixins per València’ en es Polvorí, cuya venta va a favor de los afectados por la dana, a iniciativa de la Fundació Vicente Ferrer. El pintor Antoni Marí Tirurit ha participado en varias de las muestras y es autor de dos de estos cojines. «La Ruta d’Art es algo fantástico. Estamos intercambiando opiniones con artistas de diferentes lugares», agradece el autor.

Ovejas en el exterior del museo arqueológico, obra de Ángel Zabala. / VICENT MARÍ

Andiñach señala que «mucha gente siente cierto pudor» a la hora de entrar en museos u otros espacios culturales: «Dicen que no lo entienden, pero no hay que entender nada. Hay que mirar y ya verás si te gusta o no y qué te dice la obra». En su caso, ha participado en las muestras de móviles, huevos, ametllers y en la de Ebusus.

Itai Marí, de casi dos años, está en Vara de Rey con su madre, Natalia Camello. Ambos observan en primer lugar los móviles y la payesa pintada por Ana Jakimow en una senalla, aunque la madre explica que acaban de llegar y se quedan un rato más para indagar en el resto de piezas. «Nosotras hemos llegado hoy [por ayer] desde Alemania. Me parece una buena iniciativa, es acercar el arte a la gente», indica, por su parte, Doris. Xavier Llop es, de Valencia capital: «Nos ha parecido muy original, y además es todo hecho de manera manual, artesanal. En Valencia acaban de exponer reproducciones de obras del Museo del Prado, también al aire libre».

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento tiene el deseo de que en la próxima edición de este itinerario Sa Peixateria, un espacio en la Marina que el Consistorio quiere convertir en cultural, sea una parada más de la Ruta d’Art. Eso en el caso de que llegados a ese momento las obras de remodelación de Sa Peixateria ya hayan terminado. Así lo explicó la edil Carmen Domínguez durante la inauguración de la exposición que acoge es Polvorí en el marco de la Ruta d’Art. Lo dijo acompañada de Antoni Torres Martorell [comisario de las exposiciones junto con Joana Maria Adillón, Antònia Torres y Marina Sanmartín, quien también inauguró la muestra en es Polvorí, en tanto que gestora cultural de la Fundació Baleària], Ricarda Vicens como directora general de Cultura del Govern, Isabel Pizá como delegada en Balears de la Fundació Vicente Ferrer y Maribel Pérez como gerente de la Fundació Baleària.

Conocer al público

Los artistas Pep Amengual (Mallorca), Aphon Hengcharoen (Ibiza) y Zulema Bagur (Menorca) también participan en varias de las muestras. Hengcharoen es de Tailandia, pero está afincada en Ibiza desde 2014 y el desarrollo de su vena artística ha ido en paralelo a su estancia en la isla. A modo de ejemplo, ha elaborado una de las piezas móviles colgantes en Vara de Rey, inspirándose en una pieza «típica de Tailandia que suele colocarse en la ventana». Amengual destaca que este evento es un punto de encuentro entre artistas de las islas, y que a la vez se notan los estilos propios de cada uno. Su huella personal. Bagur, por su parte, resalta que «es muy enriquecedor poder hablar con quienes observan las obras».

En el museo de Puig des Molins, ‘Va d’Ous’ muestra una combinación «de su colección de huevos de avestruz milenarios y, ahora, también los huevos pintados por artistas actuales», destaca el comisario Torres Martorell. Otros de estos huevos se exponen en el Centre d’Interpretació de Sa Capelleta.

En palabras de Bagur, es «espectacular juntar piezas de arte contemporáneo con piezas arqueológicas». El museo arqueológico también acoge ‘Pepúnic’, del artista Pep Guerrero. «Hay un juego de engaño con el espectador. Esta cita nos muestra la grandeza creativa de este artista mallorquín», destaca el Ayuntamiento. En el exterior, ‘Pastar’ muestra una colección de figuras de ovejas y cabras que Ángel Zabala ha elaborado con rejilla metálica reciclada y nanas, consiguiendo un resultado del todo realista.

Residencia en la India

«En esta edición hemos añadido [como paradas de la ruta] a las dependencias del Ayuntamiento en Dalt Vila, con obras de los artistas que durante 2020 y 2022 estuvieron en la India con la Fundació Vicente Ferrer. A raíz de esa residencia, crearon obras de pintura, escultura y fotografía», añade Torres, quien hace hincapié en que todo esto no sería posible sin la implicación de todo el equipo y los colaboradores, públicos y privados, del proyecto, con especial mención a la Fundació Baleària.

Entre otras muchas propuestas, ayer también actuó, en el Claustre y en Vara de Rey, el Cor de Dones de la UIB portando vestimentas de la India. Los actos continúan hoy domingo, aunque algunas exposiciones permanecerán abiertas en mayo y junio.