La nueva era del ocio nocturno de Ibiza

La temporada estival de 2025 promete traer una revolución al mundo del ocio y el espectáculo de la capital mundial de la música electrónica y el entretenimiento clubber. La oferta del verano sube un nuevo peldaño de calidad y diversidad en la mejor oferta de música y baile del planeta y plantea un nuevo objetivo en el horizonte para los destinos competidores y los inversores internacionales que tienen a Ibiza como referencia de marca y funcionamiento.

Esta nueva aventura conlleva varias disyuntivas y oportunidades para la industria del baile made in Ibiza, que pueden significar una oportunidad de innovación o de posible saturación del modelo conocido. Hay varios factores que influirán, a buen seguro, en esta nueva situación de economía y ocio: la irrupción del nuevo hyperclub Unvrs con su gran apuesta tecnológica y de marketing, en la que participa hasta el famoso actor Will Smith; el aumento y reparto de las fiestas y residencias de djs y espectáculos en un mismo día y horario, al que se suma ahora la capacidad de 7.000 personas más que puede albergar el nuevo club con respecto a las últimas temporadas, y cómo afectará a la relación global de las potentes empresas, inversores y grupos de ocio nocturno en la isla.

La emblemática fiesta de música techno Cocoon regresa con los djs Sven Vath y Richie Hawtin como grandes protagonistas. / Juan Suarez

Una revolución innovadora

Esta revolución tiene un lado positivo y significa, a la vez, un cambio innovador en una oferta que se había estancado en el formato postcovid. Supondrá una bocanada de aire fresco para el mundo clubbing que enriquecerá la oferta con nuevas propuestas, habrá más competencia entre los clubes, lo que renovará y refrescará el mercado con nuevos talentos, artistas y formatos. Del mismo modo, subirá la apuesta por mantener el dominio entre los mejores clubs en el ranking mundial del espectáculo nocturno. Por contra, aumentará la capacidad de la oferta de cada noche, intensificará la disputa entre los clubs por contar con el mejor cartel, servicios y artistas, y posiblemente las buenas relaciones que mantenían hasta finales de verano de 2024. Prueba de ello es que el Grupo Pacha y la macrodiscoteca Amnesia han decidido abandonar la Asociación de Ocio de Ibiza, donde figuraban junto a Ushuaïa, Hï, Chinois y otros importantes clubs y beach clubs.

Otros factores importantes, conocidos pero difíciles de controlar, serán la marcha de la economía mundial, el comportamiento del sector turístico y de viajes, las inversiones de los operadores financieros y el miedo que pueden provocar los cantos de guerra, cada vez más frecuentes en Europa.

Logo del platillo volante y banderola del nuevo club de Sant Rafel. / Juan Suarez

Baile de djs, fiestas y eventos

La dura competencia entre los clubs va en aumento esta temporada y ya ha provocado un primer baile de djs, fiestas y residencias que ha tenido como primera consecuencia la ruptura de la Asociación de Ocio de Ibiza y su contratiempo por la perdida de djs residentes y fiestas. Jamie Jones y su evento ‘Paradise’ se traslada de Amnesia a Unvrs bajo el nuevo título de ‘Sands of Solaris’. El popular evento circense catalán de la familia Arnau, ‘Elrow’, abandona Amnesia y estará los sábados desde el 7 de junio también en Unvrs con una nueva propuesta de robótica espacial «para crear experiencias inolvidables y llevar la fiesta al nivel más alto posible». David Guetta se incorpora también a Unvrs con su nuevo evento musical ‘Galactic Circus’ y mantendrá su ‘F…k me I’m famous’ los lunes en Ushuaïa Ibiza. Todo esto les sitúa como el foco de atención con un escenario cambiante que se transforma, según el show, luces, pantallas y proyecciones nunca vistas que conformarán una nueva dimensión de entretenimiento.

Este nuevo concepto promete brindar un show más espectacular, con tecnología superior y con los mejores artistas de la música electrónica. No superará el récord Guinness de 10.000 asistentes que atesoraba Privilege, ni la capacidad de su pista de baile, pero establecerá un nuevo récord tecnológico, de marketing, publicidad digital y exterior, innovación, espectáculo, confort, servicios y sorpresas.

A nivel musical su line up presenta la vuelta del gran Carl Cox a la isla, lo que supone expectación y una incógnita, al mismo tiempo, por ver cómo se reinventa; también la nueva fiesta de David Guetta ‘Galactic Circus’; el nuevo formato de la popular fiesta ‘Elrow’, la residencia de Jamie Jones con ‘Sands of Solaris’; el nuevo evento musical ‘Holosphere 2.0’ del dj Eric Prydz, a la nueva fiesta ‘Anyma’ y un cartel para el opening del 20 de mayo formado por algunos de los artistas más influyentes del momento, varios de los cuales contarán con residencia este verano en el propio club como Adam Ten, Ahmed Spins, Carista, Carl Cox, Jamie Jones, Joseph Capriati, Michael Bibi, Mita Gami, Salomé Le Chat y The Martinez Brothers en la fiesta de apertura.

La millonaria inversión económica llevada a cabo en Unvrs durante casi dos años en obras estructurales y nuevos espacios es inaudita en un proyecto de ocio a nivel internacional, lo que da una dimensión de su potencial. Este factor aumenta la notoriedad del Grupo Matutes junto a The Night League como corporación dominante del ocio local y mundial avalado por sus otras megadiscotecas, Ushuaïa y Hï. De momento, las entradas para la fiesta de apertura de Unvrs se agotaron en solo unas horas a la venta.

Valla exterior que anuncia la fiesta de apertura de Amnesia. / Juan Suarez

Del Club San Rafael, al KU, Privilege y Unvrs

La historia de este espacio de 6.500 metros cuadrados situado en las afueras de la localidad de Sant Rafel y en el centro geográfico de la isla, comenzó con un pequeño bar restaurante dotado de una gran piscina al aire libre pensada para el relax de los ibicencos y residentes llamado Club San Rafael, hasta que en 1978 el trío vasco formado por José Antonio Santamaría, Javier Iturrioz y José Luis Anabirtate Gorri lo transformaron en una discoteca de lujo al aire libre con la enorme piscina, jardines, toboganes, espacios privados, una entrada VIP independiente con una llave para los famosos y personajes de Ibiza, y un restaurante donde cocinaban chefs como Juan Mari Arzak, Karlos Arguiñano o Pedro Subijana, hasta convertirla en la inimitable discoteca KU. En los años 80 fue considerado el mejor club de mundo y albergó al aire libre fiestas como Miss y Mister KU, Miss Tanga, Miss Camiseta Mojada, Miss Legs, espectáculos, concursos, disc-jockeys y los cantantes y grupos en directo más destacados y sonados de los 80 y 90, como Queen, Spandau Ballet, Duran Duran, Talk Talk, Marillion, James Brown, Kid Creole, Joan Baez, Suzan Vega, Julio Iglesias, El Último de la Fila, Miguel Bosé y Alaska en el programa Ibiza92 del productor Pino Sagliocco, entre otros. También a personajes icónicos como Harrison Ford, Roman Polanski o Julio Iglesias y la presentación del himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 interpretada por el dúo Monserrat Caballé y el mítico Freddie Mercury. El arrollador éxito duró hasta 1992, cuando tuvo que cerrar su techo con una obra que les llevó a una complicada operación financiera tras la muerte de Santamaría a manos de ETA.

Tras una subasta pública que ganaron el grupo Matutes, el empresario vasco José María Etxániz y otros socios menores, KU se convirtió en Privilege en 1993, con un nuevo cambio de rumbo en su dimensión original con djs y fiestas multitudinarias como Manumission, La Troya Asesina, Supermartxé, las actuaciones del cantante Jamiroquai, I. Am de Black Eyed Peas, Redfoo de Lmfao, Netsky, Rusko y Sean Paul, entre otros. Contó, además, con djs de fama mundial como Tiësto en el evento State of Trance, la fiesta estrella del dj techno Armin van Buuren, considerado uno de los mejores del mundo y el evento Brutal Ibiza, con música latina urbana.

Privilege cerró en 2020 por la pandemia y una vez solventados los litigios judiciales entre los socios José María Etxániz y el Grupo Matutes, la megadisco de Sant Rafel se reinventa como Unvrs de la mano del Grupo Matutes, Ushuaïa Entertaiment, los hermanos Yann y Romain Pissenen y The Night League con una gigantesca obra.

Valla publicitaria anunciando el nuevo evento de David Guetta. / Unvrs

Una original campaña de ‘marketing’ digital

El lanzamiento de este nuevo proyecto ha llamado poderosamente la atención gracias a una original y selectiva campaña de publicidad a nivel local e internacional basada en un objeto volador sobre fondo negro, y la imagen del actor y cantante norteamericano Will Smith junto al genio Yann Pissenen fotografiados en la icónica cúpula de la discoteca.

La campaña elaborada por The Night League comenzó con un vídeo que simulaba un ovni sobre el islote de es Vedrà, un logo en forma de dibujo de un ovni que recuerda los objetos voladores de la película ‘Men in Black’ que protagonizó Smith y un gran despliegue de publicidad exterior nunca visto en vallas de publicidad, opis, presencia en el aeropuerto y por toda la isla. El cuidado que ha acompañado todo lo referente a Unvrs ha formado parte también de la idea del lanzamiento que se ha ido conociendo por un goteo de noticias de forma gradual y a veces espectacular como la presentación en primicia ante numerosos medios de comunicación especializados, artistas y gente del mundillo del ocio en la sala Phenomena de Barcelona de la fiesta ‘Elrow goes to Unvers’. El line up se ha comunicando igualmente a cuentagotas, con la incorporación de Carl Cox, David Guetta, Fischer, Anima y Elrow básicamente.

Tampoco han trascendido renders, dibujos, planos o imágenes de la gran obra en el interior de la discoteca durante la construcción, solo se ha dado a conocer alguna imagen aérea del edificio casi terminado. En la inauguración oficial se espera contar con el reconocido actor y cantante norteamericano Will Smith, que se dio a conocer con ‘El príncipe de Bel Air’, quien ha formado parte de la supercampaña de marketing, famosos y artistas de distinta índole. Seguro que será el acontecimiento del verano en el mundo del ocio nocturno.

