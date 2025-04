Falta de agentes en el aeropuerto de Ibiza: "No está cubierto ni de casualidad"

Como cada verano, el aeropuerto de Ibiza será el epicentro que concentrará la mayoría de llegadas de turistas a la isla. El pasado agosto batió su récord mensual, rozando el millón y medio de pasajeros, y en 2024 superó por primera vez los nueve millones de visitantes.

La proyección es que este año se vuelvan a registrar cifras históricas, pero esa afluencia masiva no irá acompañada de un ascenso en el número de agentes.

«El aeropuerto no está cubierto ni de casualidad. Hay un montón de plazas ahí y si se cubren un tercio de las plazas será muchísimo», vaticina Rafa Fernández, portavoz de SUP, que también pone el acento en que no se les «reconoce que aquí hay un problema con las pateras».

«Y es porque si se reconoce tienen que poner más dinero y más efectivos. Pues no se reconoce y aquí lo dejamos, pues perfecto… Y cada año será peor porque se sigue incrementando el número de pateras. Cuando llegan las pateras se paraliza todo lo demás. Somos los que somos y tenemos que dedicarnos exclusivamente a ello», asevera.

La Guardia Civil

Tampoco es optimista Tomás Quesada, portavoz de la asociación de guardias civiles Jucil. «En el aeropuerto tenemos una media de tres agentes por turno para todo lo que se mueve», cifra, añadiendo «una variante que nunca se ha tenido en cuenta» respecto al volumen de trabajo que debe asumir la Guardia Civil.

«La mayor parte del territorio de Ibiza es nuestro y esa es una variante que nunca se ha tenido en cuenta. Tenemos que cubrir el 80 o el 90% del espacio de la isla. Y además nos encargamos de la costa, que es donde están los hoteles y la mayor carga de población», destaca.

«Si vas a un altercado y tienes la patrulla de apoyo a 45 minutos, con la falta de respeto a la autoridad que tenemos hoy en día... Ese es el problema. La falta de agentes afecta a la seguridad de los ciudadanos, pero indirectamente también afecta a nuestra seguridad a la hora de trabajar», reflexiona.

