12 K en Ibiza: «Correr es mi vía de escape porque la enfermedad de Violeta ha sido bastante traumática»

Correr da fuerzas a Verónica: «El sábado quería ganar por ella, para así poder hacer público lo que le ocurre». A ella y a otras criaturas. Para ello ha creado la Asociación Nacional de Afectados por Esclerosis Tuberosa (Anaet), con la intención «de ayudar a otras familias» y que conozcan que el hospital de referencia nacional es el de Vall d’Hebron: «El problema es que no hay conocimiento de esta enfermedad. Hay gente que va al hospital de aquí [por Mallorca, donde vive], a Son Espases, y se piensan que están bien tratados. El problema es que como esta enfermedad no se trate como toca, al final acaba muy mal». La esclerosis tuberosa no tiene curación.

Verónica, que es maestra y que se hizo terapeuta de análisis de la conducta en Barcelona para tratar a niños con autismo, como Violeta, encontró en el atletismo «una vía de escape». «Porque esto ha sido bastante traumático. Para mí, correr es terapéutico. Ya corría antes, pero tras lo de Verónica empecé a tomármelo más en serio. Veía que esto me hacía bien. Y a partir de ahí fue cuando también conocí a Adrián [Guirado] y empecé a competir».

Junto a Adrián busca patrocinadores que les ayuden «a dar visibilidad a la esclerosis tuberosa» allí donde compiten, así como para poder organizar alguna carrera de atletismo en beneficio de la Asociación Nacional de Afectados por Esclerosis Tuberosa creada por ella: «En caso de que alguien quiera patrocinarnos puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo guiradocastro.cet@gmail.com.

