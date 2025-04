Frescura y glamour en el Fashion Show de O Beach Ibiza

Más de 300 personas han asistido este sábado a la novena edición del Fashion Show de O Beach Ibiza, en el que ocho firmas ibicencas han presentado sus novedades para esta temporada, de los vestidos de fiesta a los bikinis o incluso los sombreros.

La pasarela ha comenzado a las 13 horas con las actuaciones de las gimnastas de Gimnasia Estética de O Beach.

Las diseñadoras / OBI

Empezó abriendo un desfile lleno de frescura y glamour, Bare on the Beach, de la diseñadora Emilie Carter, inspirada en lifestyle de la isla de ibiza; Ñandutí Ibiza representada por Dany Bogado, mostró su colección de sombreros y sombrillas hechas a mano con un diseño tradicional de Paraguay; Lucía inspiró a todos con la naturaleza y la elegancia de sus looks de su marca Entremares; Naisha Ibiza, creación de Sol Obiol, destacó por sus diseños al estilo bohemio de ibiza; Bonita Ibiza de la creadora Rita Perez, presentó su colección de bikinis reflejando en cada detalle el valor de lo auténtico; Carolina Guna, mostró una colección que se inspira en la vida nocturna de Ibiza con un toque fresco e innovador; Rituality Ibiza de la diseñadora Carina Van Hoom, introdujo un modelo de novia espectacular; y cerrando el desfile Mónica Garzón con su marca Morgado presentó su colección Raíces inspirada en los vibrantes colores y la luz del verano andaluz.

Bonita Ibiza / OBI

Naisha Ibiza / OBI