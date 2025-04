La Audiencia juzga a Jaume Ferrer y Sílvia Tur por prevaricación al nombrar bomberos

Jaume Ferrer, expresidente del Consell de Formentera entre 2007 y 2019, y Sílvia Tur, consellera de Medio Ambiente, Industria y Energía entre 2007 y 2015, se sentarán la semana que viene en el banquillo de la Audiencia Provincial, donde está previsto el juicio por prevaricación administrativa. Durará tres días, entre el lunes y el miércoles, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

La Fiscalía solicita doce años de inhabilitación para empleo o cargo público «por un delito continuado de prevaricación administrativa cometida por funcionario público».

«Decidieron arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un procedimiento de selección de bomberos colaboradores del Consell de Formentera. A tal fin dictaron cuantas resoluciones fueron necesarias, realizaron gestiones y omitieron los actos a los que venían obligados con infracción de la normativa aplicable y sin justificación alguna», detalla el escrito de acusación. El documento detalla que los acusados publicaron en septiembre de 2011 el reglamento interno del servicio de extinción de incendio y salvamentos del Consell «sin constituir la mesa de contratación para la determinación de las bases que regirían la selección futura de bomberos».

El 2 de noviembre de 2012 se dictó el decreto de presidencia con las calificaciones provisionales de los siete aspirantes. «Los acusados, de común acuerdo, con absoluto desprecio por las bases establecidas y obviando por completo la normativa que imperaba en el proceso selectivo, teniendo el pleno control y dominio del hecho», nombraron a tres personas «para favorecerlas», continúa el escrito, que señala que los tres seleccionados «estaban completamente imposibilitados» para los puestos: uno de ellos tenía 19 años y no podía acceder al carnet de conducir C (uno de los requisitos) para el que se necesita tener 21 años; otro de ellos no tenía este permiso ni lo obtuvo en el plazo exigido, y el tercero había renunciado en octubre al nombramiento.

«Los acusados evitaron deliberadamente el cumplimiento del reglamento, que establecía la obligación que para el caso de que alguno de los aspirantes no cumpliera los requisitos legalmente exigidos, se debía llamar al siguiente candidato de la lista», señala el escrito, que recuerda que uno de los bomberos que se quedó fuera fue el que inició la reclamación judicial.