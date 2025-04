El Ayuntamiento de Ibiza inicia las ayudas para mejorar la eficiencia energética de viviendas

Las subvenciones por la rehabilitación de edificios y mejora de la eficiencia energética de edificios de Ibiza en las zonas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que en el caso de Vila se trata de los barrios de Can Partit, Sa Capelleta, Ses Canyes, Ses Figueretes, Es Pratet y Es Prat de Vila, se podrán pedir a partir de este viernes 25 de abril. El importe de la partida presupuestaria destinada a estas es de 1.692.000 euros.

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud de inicio de expediente junto con la documentación técnica de la obra a realizar (memoria valorada o proyecto) en la sede electrónica del Ayuntamiento, permitiéndose, si se es persona física y se carece de agente gestor, la presentación física en impreso oficial normalizado en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC), en la calle Canarias, n.º 35, bajos. El plazo para la presentación de las solicitudes será de seis meses.

«El objetivo de estas subvenciones es tener edificios más eficientes, accesibles y sostenibles en la ciudad, por lo que las actuaciones que se tendrán en cuenta serán con un enfoque de eficiencia energética y sostenibilidad», ha explicado el concejal de Urbanismo, Juan Flores. Las actuaciones subvencionables serán las de mejora o rehabilitación de edificios de uso predominante residencial siempre que se obtenga una reducción al menos del 30% del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética. Las actuaciones a realizar pueden ser de mejora de cubiertas, fachadas, ventanas, mejora de eficiencia energética de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria, uso de energías renovables, retirada de amianto, actuaciones complementarias de conservación y accesibilidad, etc. También se podrán subvencionar los gastos técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo de las actuaciones, como son los honorarios de los profesionales, redacción de proyectos y dirección de obra, certificados e informes técnicos, etc. Se pueden subvencionar obras ya ejecutadas con fecha posterior al 1 de febrero de 2020. El plazo para ejecutar las obras de mejora de eficiencia energética y sostenibilidad en los edificios es hasta el 31 de marzo de 2026.