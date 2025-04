Al sector náutico le sobra trabajo y le falta personal por la falta de vivienda en Ibiza

«No hemos restaurado más embarcaciones por falta de personal», lamenta Gabino Amoedo, gerente de Náutica San Rafael. El hombre explica en la XXIX Feria Nàutica de Santa Eulària que la empresa, además de dedicarse a la mecánica y custodia de embarcaciones, hace restauraciones como las de las embarcaciones que traen a esta feria.

Para estos trabajos requieren personal especializado, que falta en la isla: «Estamos muy faltos de todo. De mecánicos, especialistas de pintura o poliéster...», lamenta, y añade: «El talento no se queda en Ibiza por el problema de la vivienda. Nosotros pagamos buenos sueldos, pero sin un hogar es imposible quedarse», recalca Amoedo. «Ofrecemos piso compartido para nuestros trabajadores, pero no todo el mundo quiere vivir así», señala el gerente, que considera que la solución radica en que «la vivienda no cueste un sueldo».

«Hay muchísima dificultad para encontrar personal y prácticamente no hay profesionales. Están muy buscados», recalca Alfonso García, de Ibiza Náutica. Él destaca que «la Formación Profesional no se ha activado suficientemente en todos los sectores». Explica que se están jubilando «los electricistas, mecánicos, fontaneros, pintores... Y esto tiene que volver». En este sentido, García aprecia la oportunidad que trae la formación habilitada para mantenimiento de embarcaciones en Can Marines, en Santa Eulària.

«Estamos igual que todos. Siempre con un poquito de falta de personal, y el que tenemos siempre está un poco ahogado por el precio de los pisos», añade Bruno Morente, de Náutica Santa Eulalia. En la misma línea que Amoedo, Morente lamenta: «Podríamos tener más personal porque trabajo hay de sobra pero como tenemos menos personal, cogemos menos trabajo. Es lo que siempre debemos compaginar».