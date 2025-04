El Govern estudia cómo vetar que los okupas obtengan ayudas en Baleares

El Govern de Marga Prohens estudiará «hasta dónde puede llegar» a nivel jurídico para que los okupas condenados no reciban ayudas al alquiler ni puedan acceder a una vivienda pública. Según ha explicado el conseller del ramo, José Luis Mateo, es una cuestión que actualmente se está analizando ya que no se podrá aprobar nada que no respete la normativa básica estatal.

«La normativa estatal es un límite y una línea roja que no podemos traspasar. Pero dentro de esta línea roja tenemos margen de maniobra para establecer ciertas sanciones contra la okupación. Veremos dónde ponemos los límites. Esto será objeto de estudio jurídico para ver hasta dónde podemos llegar, y luego también objeto de negociación», señala Mateo.

El conseller de Vivienda recalca que, a la espera del estudio jurídico, el objetivo del Govern es que «aquel que haya sido condenado por okupación no pueda recibir ningún tipo de ayuda de alquiler ni subvenciones ni tampoco pueda acceder a una vivienda pública».

Cabe recordar que esta es una propuesta del decreto de vivienda que aprobaron PP y Vox hace una semana en el Parlament. De esta forma, se quiere limitar las ayudas públicas al alquiler y el acceso a una vivienda pública a aquellas personas que hayan sido condenadas a un delito vinculado a la okupación o allanamiento de morada.

Mateo ya explicó que estas sanciones para los okupas no serán para toda la vida aunque no ha especificado cuánto tiempo perdurarían. «Es algo que todavía se debe concretar a lo largo de la tramitación parlamentaria».