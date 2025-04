Festival de piano íntimo contra el frenesí del verano ibicenco

"Una nueva propuesta que nace como alternativa al ritmo frenético del verano ibicenco, para reivindicar el valor de la calma y la contemplación", así define la productora Eivissa Escènica el Suau Festival, su nuevo proyecto de música neoclásica y ambiental, cuya primera edición se celebrará los días 25, 26 y 27 de julio en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. "Un encuentro musical que propone una experiencia sonora íntima, pausada y profundamente emocional", señalan en la nota de presentación, de la mano de los artistas Federico Albanese, Evgeny Grinko y Niklas Paschburg.

Eivissa Escènica está revitalizando en los últimos meses la escena de la música clásica en la isla, con proyectos como Eivissa Clàssica, Eivissa Daurada Concerts o el reciente concierto de Yann Tiersen en Can Ventosa. Con Suau Festival, el equipo de esta productora local amplía su "apuesta por una Ibiza cultural, creativa y sensible", señalan.

Los protagonistas

El italiano Federico Albanese inaugurará el festival el 25 de julio a las 20 horas. Conocido por su enfoque cinematográfico y poético del piano, ha publicado álbumes como 'By the Deep Sea' o el reciente 'The Lantern' (XXIM Records / Sony), que exploran la introspección y la conexión con los paisajes emocionales. Su estilo se caracteriza por la fusión de piano, cuerdas y texturas electrónicas. Albanese presentará su nuevo álbum 'Blackbirds and the sun of October', publicado en febrero con el sello XXIM (Sony). El concierto será interpretado por Albanese en solitario.

Federico Abanese / Dovile Sermokas

Evgeny Grinko actuará el 26 de julio a las 20 horas. Es un compositor ruso convertido en fenómeno global tras el éxito de su pieza 'Valse', y ha cautivado a millones de seguidores con sus obras delicadas y nostálgicas, donde el piano se combina con guitarras, percusiones suaves y una estética minimalista. Su discografía incluye trabajos como 'Ice Cream for Breakfast' o 'Winter Sunshine'.

Desde Alemania, Niklas Paschburg culminará el festival el 27 de julio a las 20 horas. Paschburg aporta una mirada única al neoclasicismo con un lenguaje sonoro que transita entre el piano procesado, sintetizadores y paisajes envolventes. Obras como 'Oceanic' o 'Svalbard' lo han consolidado como una de las voces más personales del género, siempre en busca de nuevas formas de narrar lo emocional a través del sonido.

Suau Festival cuenta con el apoyo de colaboradores locales que se suman a esta apuesta cultural: Perfumerías África, Dipesa Group, Invisa Hotels y Make Sound.

"Con esta propuesta, Ibiza se conecta a una escena musical internacional que valora la escucha profunda, la emoción y la belleza de lo esencial. Un festival que nace suave, pero con fuerza", concluyen desde la productora. Las entradas ya están a la venta a travñes de ticketib.com.