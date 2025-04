Willie Márquez regresa a Ibiza para mostrar sus «carigrafías»

El Estudi Tur Costa abre su espacio por primera vez a la obra de Willie Márquez (Jerez de la Frontera 1968), que está a punto de volar a Ibiza para inaugurar mañana a las 18.30 horas su exposición en la conocida galería de Jesús. «Hace casi seis años que me fui de la isla y me instalé de nuevo en mi tierra, pero sigo muy vinculado a Ibiza y me apetecía mucho compartir aquí mi nuevo trabajo», explica.

Para él es un «orgullo» mostrar su arte en el que fuera hogar y estudio de Rafel Tur Costa, uno de los referentes del arte contemporáneo ibicenco de la segunda mitad del siglo XX, y trabajar con el equipo que lo gestiona, Marcos Tur Witt y Helena López Pezzi. Además, el espacio le gusta mucho y considera que casa a la perfección con el carácter «etéreo» de sus obras.

Esta exposición individual, apunta, es la primera que hace en las Pitiusas en seis años, sin contar con la instalación que creó «en el hotel rural Xereca dentro de la feria CAN Art Ibiza hace dos años».

Willie Márquez en el patio del Estudi Tur Costa, que acogerá su obra hasta principios de junio. / Toni Escobar

En el Estudi Tur Costa el público tendrá la oportunidad de ver, desde mañana hasta principios de junio, la evolución artística del creador jerezano desde 2023 hasta ahora. «Siempre he utilizado mucho la caligrafía en mis creaciones, pero de ahí he pasado ahora a la carigrafía», dice respecto a las pinturas abstractas que presenta, en las que hay trazos que parecen componer rostros y, en algunos casos, también paisajes.

Se pueden apreciar otras novedades en las obras de Willie Márquez, porque hay piezas con «mucho color», algo poco habitual en su trabajo. Asimismo, llama la atención la técnica que ha empleado en estos lienzos, en los que mezcla pastel, óleo, grafito, tinta y espray.

La exposición reúne en total «16 cuadros de pequeño y gran formato» y ocho piezas de escultura de la serie ‘Hilos de hierro’ que ha diseñado expresamente para el Estudi Tur Costa y para las que ha preparado «una puesta en escena diferente».

«Ibiza me ha dado mucho»

«El texto de la exposición lo ha escrito Alejandra Navarro, a la que estoy muy agradecida por todo el apoyo que me ha dado desde que llegó a Ibiza», apunta el artista, que residió en las Pitiusas «durante 30 años». «Me marché porque necesitaba tranquilidad y reencontrarme con mi tierra, pero he disfrutado mucho en Ibiza y me ha dado muchas cosas», remarca.

Desde que regresó a Jerez no ha parado. El último trabajo que ha hecho es «el cartel de la feria taurina de Jerez», en el que además de la figura del toro, estampada con su característica caligrafía, aparece como fondo el nombre de Lola Flores. Su siguiente proyecto será inaugurar el espacio de arte que se ha montado en su casa de Jerez de la Frontera, Willie Márquez Art House.

Han transcurrido tres décadas desde que este creador autodidacta empezó su carrera artística. En ese tiempo su espíritu creativo e inquieto le ha llevado a explorar distintas disciplinas como la pintura, la escultura, el vídeo, la fotografía, la joyería, la moda o el diseño. Haciendo balance de estos treinta años y de cómo ha evolucionado su arte, Márquez considera que «ha ganado madurez, pero sin perder la inocencia y la frescura» de sus inicios.

