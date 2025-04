Los caravanistas apenas reúnen a cien personas y anuncian nuevas protestas en Ibiza

La protesta de los usuarios y defensores de las autocaravanas en Ibiza ha quedado lejos de cumplir con las expectativas de sus impulsores, que esperaban la asistencia de medio millar de personas. La convocatoria de este viernes al mediodía, frente el Consell, reunió a un centenar de personas, que mostraron su rechazo a la ley 5/2024, que restringe la entrada de estos vehículos y prohíbe su estacionamiento en suelo rústico. Los manifestantes no fueron atendidos por ningún miembro del equipo de gobierno que, a través de un comunicado, se mostró tajante a la hora de mantener su «hoja de ruta clara y firme» para evitar la saturación.

La manifestación se organizó a través de una asociación nacional, la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA), que ya ha llevado a cabo protestas similares en Palma o Tenerife. El presidente de esta entidad, Jesús Gallardo, puso el acento en que la limitación a la entrada de vehículos en Ibiza, impulsada por el Consell y aprobada por el Parlament balear, «vulnera la constitución». Por contra, este colectivo reclama que se habiliten zonas regladas, «como las 950 que hay en toda España», en las que pernoctar con estos vehículos y vaciar los depósitos de aguas negras.

Jesús Gallardo, con micrófono y altavoz, este mediodía frente al Consell. / JA RIERA

Así, incidió en que la Dirección General de Tráfico establece que «pernoctar en vehículos, viviendo en la vía pública, es legal mientras no estén acampados». Igualmente, esgrimió que el 14 de marzo de 2020, cuando se decretó el estado de alarma por el covid, «el propio gobierno dictó que una autocaravana es primera y segunda residencia».

Por ello, este colectivo entiende que no se puede limitar la libre circulación de estos vehículos en ningún lugar de España. Además, temen que las limitaciones fijadas a partir del 1 de junio, cuando entre en vigor la Ley 5/2024, provocarán la fuga de muchas de las personas que ahora residen en autocaravanas. «Esto creará un déficit en los puestos de trabajo, principalmente en la hostelería», advirtió Gallardo.

Entre las medidas de esta normativa, además de obligar a pagar un euro diario a todos los vehículos que no estén matriculados en la isla, se incluye la prohibición de desembarcar a todas las autocaravanas o similares de fuera, a no ser que tengan reservada una plaza en alguno de los cinco campings habilitados para ello. «Aquí, el camping más barato cuesta 50 euros la noche y, el más caro. 145. ¿Cómo va a pagar eso un trabajador?», lamenta Brigitte. Ella reside en el mismo terreno de la casa de campo de su padre, pero tiene una autocaravana para disponer de su propio espacio e intimidad.

Temor a las multas

Entre los asistentes destaca un caso dramático como el de Alicia, nacida en Ibiza, con un hijo y que no puede comprar una vivienda en la isla, a pesar de tener ahorros para la entrada y de su salario como taxista. Ella fue una de las personas desalojadas de Can Rova y ahora teme que la puedan multar por vivir en una autocaravana.

«A una amiga que vive al lado [en es Gorg] ya le han puesto una denuncia, pero no sabe de cuánto. ¿Qué vamos a hacer cuando recibamos las multas? ¿Pagarlas, irnos de la isla?», se interroga. El Ayuntamiento de Ibiza informó esta semana de que estas sanciones ascienden a 200 euros. No obstante, a partir del 1 de junio, si las autocaravanas aparcan en suelo rústico y no tienen plaza en un camping, la nueva ley fija penalizaciones entre 10.000 y 30.000 euros.

Ante la imposibilidad de que los trabajadores puedan acceder al mercado inmobiliario, Alicia defiende la creación de un área de servicio. «Aunque se tenga que pagar 200 o 400 euros. Se paga y punto, el problema es que no hay ninguna», critica. Alicia muestra abiertamente su decepción por la afluencia de gente frente al Consell: «Aquí tendría que haber las 700 personas que somos», subraya, haciendo referencia a los participantes en el grupo de Whatsapp creado para organizar la manifestación.

Al principio de la convocatoria, a las once de la mañana, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, acudió a la entrada del Consell para solidarizarse con la causa. La manifestación, que se celebró con estruendo constante de pitos y los tambores de una batucada, hasta el punto de dificultar recabar testimonios de los afectados, finalizó a las 12.30, media hora antes de la hora autorizada.