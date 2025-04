Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

La fiesta de Sant Jordi y con ella el Dia del Libro, ha pasado, pero en Sant Jordi siguen de fiesta y en el resto de las Pitiüses hay aún estos días actividades para celebrar el libro. En Sant Jordi tienen un extenso programa que incluye un partido entre los veteranos de la Penya Esportiva y el Ajax el jueves, fiestón con el Dj Vázquez el viernes, concierto del tributo a Extremoduro La Hoguera el sábado y bachata a tope el domingo, entre otras cosas.

Y del Día del Libro hay que destacar que Santa Eulària ha dejado su feria para el sábado y Sant Antoni para el domingo.

Este fin de semana se celebra además la Feria Andaluza de Ibiza, que vuelve con mucha jarana al aparcamiento de Sa Joveria, y la Romería de la Virgen de la Cabeza de Formentera, entre la fé y la verbena en la Mola.

Además Vila vivirá su Ruta d'Art, con instalaciones y exposiciones de 40 artistas por diferentes espacios abiertos y cerrados de la ciudad, y Santa Eulària celebra el domingo el Día de la Tierra con diferentes actividades.

De la música se puede destacar la fiesta final del IMS en Dalt Vila el viernes, el concierto de Juanjele en Sa Nostra el mismo día, o un 'Candlelight' con 'Las cuatro estaciones', de Vivaldi el sábado en Can Ventosa.

Y además hay teatro el jueves con 'El discípulo', en Can Ventosa, el sábado con ‘Entre tradición y esperanza (Yerma)’, en el Teatro Espanya de Santa Eulària, y humor el domingo con Alba Novoa en la sala JazztaBé, entre otras muchas actividades.

Santa Eulària y Sant Antoni celebran el Día del Libro este fin de semana / J.A. Riera

JUEVES 24 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

12 horas: Partido de fútbol entre veteranos de la Penya Sant Jordi y del Ajax en el campo municipal Kiko Serra.

Partido de fútbol entre veteranos de la Penya Sant Jordi y del Ajax en el campo municipal Kiko Serra. 18 horas: Desfile de los alumnos del curso de corte y confección en la plaza de la iglesia.

Desfile de los alumnos del curso de corte y confección en la plaza de la iglesia. 20 horas: Bingo solidario a beneficio de TDAHEF en la plaza.

Bingo solidario a beneficio de TDAHEF en la plaza. 21.30 horas: Concierto de Verónica San Juan en la plaza.

Día del Libro

Sant Antoni

11.30 horas: ‘Jugam a story Island’, con Monma Mingot. Taller intergeneracional en el Centro Cultural Cervantes. Inscripción previa en biblioteca @ Santantoni.net.

Teatro

‘El discípulo’, de Xesús Ballesteros. Ciclo Eivissa en Escena. 20 horas en el auditorio de Can Ventosa. Entradas en culturaentradesonline.eivissa.es.

Música

Half Up. Con Carlos Gordon. 20.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Hot Ice Collective. Clásicos del soul con Paul Powell. Desde las 22 horas en el Café Pereyra. Entrada libre.

En Rissos i es Bergant d’en Lluís. Rock mallorquín. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Mano a mano. Tango. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Comercio

Mercado Ecológico de Can Planetes. Productos ecológicos y de kilómetro 0, artesanía ibicenca, talleres infantiles y muestra de animales de razas autóctonas. De 15 a 19 horas en el Centro de Interpretación del Río de Santa Eulària, en Can Planetes.

Circo

Circo Alegría on Ice. Espectáculo de circo sobre hielo con números sobre la pista. 19 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en circoalegria.janto.es.

La Feria Andaluza estará instalada en el aparcamiento de Sa Joveria / Vicent Marí

VIERNES 25 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

17.30 horas: Taller ‘Feim un drac per Sant Jordi’, a cargo de EducArte, en la biblioteca. De 6 a 9 años. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org o en el 871554056.

Taller ‘Feim un drac per Sant Jordi’, a cargo de EducArte, en la biblioteca. De 6 a 9 años. Inscripciones en bibliosantjordi@santjosep.org o en el 871554056. 19.30 horas: Concierto ‘Soy el mar’, a cargo del coro CAMToras de Madrid en la iglesia.

Concierto ‘Soy el mar’, a cargo del coro CAMToras de Madrid en la iglesia. 20 horas: Concierto de Rebeca Gamboa & The James Band.

Concierto de Rebeca Gamboa & The James Band. 21.30 horas: Fiesta con Dj Vázquez de la Movida.

Feria Andaluza de Ibiza

20.30 horas: Encendido de luces.

Encendido de luces. 21.30 horas: La Casa del Flamenco Ibiza.

La Casa del Flamenco Ibiza. 23 horas: Las Soles.

Las Soles. 0 horas: Canallas del Guateke

Aparcamiento de Sa Joveria.

Día del Libro

Eivissa

‘Libres de amarnos’. Presentación del libro sobre acogimiento familiar de Koi Showa. 20.15 horas en la sala Marià Villangómez de la biblioteca de Can Ventosa.

Sant Antoni

18 horas: Cuentacuentos ‘Tierra y las aventuras del planeta’, con Sonrisas Mágicas, a partir de 4 años, en la biblioteca municipal. Inscripción previa en biblioteca @ Santantoni.net.

Cuentacuentos ‘Tierra y las aventuras del planeta’, con Sonrisas Mágicas, a partir de 4 años, en la biblioteca municipal. Inscripción previa en biblioteca @ Santantoni.net. ‘Llegenda de sa sírvia negra mala’. Presentación de la novela de Lluís Ferrer y el ilustrador Antonio Rodríguez Cano. Presenta Juanjo Ferrer. 20 horas en Bodega Los Gatos de Sant Antoni.

Música

IMS Dalt Vila. Fiesta final de la cumbre de la músicca electrónica, con Bradley Zero, Deer Jade, Girls Don’t Sync, Hugel, Korolova, Luxi Villar, Major League Djz, Paco Osuna, Pete Tong y Tsha. De 17 a 0 horas en el Baluarte de Santa Llúcia de Dalt Vila.

Juanjele. Concierto en acústico a dos guitarras del cantante ibicenco. Sa Nostra Sala de Vila, c/Aragó, 17. Entrada libre

Cover Garden. Versiones de pop, rock, bossa nova... Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s.

Arte

Ruta d’Art Eivissa 2025. Exposiciones e instalaciones artísticas de 40 artistas en diferentes espacios de Eivissa: Sala Baleària Port, Ebusus, Casino des Moll, Refectori, Es Polvorí, Museo des Puig des Molins, Claustro y Sala de Hijos Ilustres del Ayuntamiento de Eivissa y Centro de Interpretación de sa Capelleta y en la calle en el Paseo de Vara de Rey. 25, 26 y 27 de abril de 10 a 20 horas.

Circo

Circo Alegría on Ice. Espectáculo de circo sobre hielo con números sobre la pista. 18 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en circoalegria.janto.es.

Circo Maldito. Espectáculo de circo terrorífico, sexy y divertido. 20.30 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en elcircomaldito.janto.es.

Infantil

Contacontes Coeducatius de Vila: ‘Goliat. Al món de les diferències’, de iXimo Abadía. Para niños de 3 a 12 años y sus familias. 18 horas en el Casal d’Igualtat de Vila.

Tributo a Extremoduro el sábado en Sant Jordi / DI

SÁBADO 26 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

10 horas: I Cursa d’Orientació Can Burgos. Inscripciones en www.orienteeringonline.net.

I Cursa d’Orientació Can Burgos. Inscripciones en www.orienteeringonline.net. 19.30 horas: Festival folclórico con el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines y el Grupo El Rancho da Romeira de Santarém, Portugal, en la plaza

Festival folclórico con el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines y el Grupo El Rancho da Romeira de Santarém, Portugal, en la plaza 21 horas: Concierto con Dj Ramones y el grupo La Hoguera (tributo a Extremoduro), en la plaza.

Feria Andaluza de Ibiza

19 horas: Academia de baile Sabrina Dance Centre & Art.

Academia de baile Sabrina Dance Centre & Art. 19.45 horas: Academia de baile Teresa Rojas.

Academia de baile Teresa Rojas. 22 horas: Que te quiten lo bailao.

Que te quiten lo bailao. 23.30 horas: Álvaro Díaz

Álvaro Díaz 0 horas: Esta me la sé.

Aparcamiento de Sa Joveria.

Y Feria de Abril en el Mercat Nou: 12 horas taller infantil de caja, ritmos y palmas, 14 horas concierto de Ibossim y concurso de looks flamencos.

Religión

Romería de la Virgen de la Cabeza de Formentera. Pregón y verbena popular con música en vivo con Adelfa 5, Joker Band y Dj Bordan en el aparcamiento de Ca na Baixera del Pilar de la Mola.

Día del Libro

Santa Eulària

10 a 20 horas: Puestos de venta de libros y flores, talleres infantiles, cuentacuentos y firmas de autores en el Passeig de s’Alamera.

Sant Antoni

De 10 a 12 y de 17 a 19 horas: Exposición del archivo de la iglesia de Portmany. Visita guiada por Marià Torres a las 11 y las 18 horas.

Formentera

Eufònics. Espectáculo familiar por el Día del Libro a cargo del Circ Bover. 12 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran.

Arte

Ruta d’Art Eivissa 2025. Exposiciones e instalaciones artísticas de 40 artistas en diferentes espacios de Eivissa: Sala Baleària Port, Ebusus, Casino des Moll, Refectori, Es Polvorí, Museo des Puig des Molins, Claustro y Sala de Hijos Ilustres del Ayuntamiento de Eivissa y Centro de Interpretación de sa Capelleta y en la calle en el Paseo de Vara de Rey. 25, 26 y 27 de abril de 10 a 20 horas.

Gastronomía

II Fira des Peix de sa Cala. Concurso de platos con pescado, ball pagès con la Colla de Labritja, música en vivo, juegos infantiles. Desde las 13 horas en la Cala de Sant Vicent.

Música

‘Candlelight’. ‘Las cuatro estaciones de Vivaldi’, concierto a la luz de las velas con Scorda Quartet. 21 horas en el Auditorio de Can Ventosa. Entre 17.95 y 27,95 € en feverup.com.

Maria Jaume. Cantautora pop. 20 horas en la Sala de Cultura (cine) de Formentera. 8 € en www.entradesformentera.cat.

Mano a mano. Tangos. 11.30 a 13 horas en el Mercado artesanal de Sant Josep.

Bluesmàfia Acustic. Blues, rock, swing... Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Reflection. Folk rock. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s.

Teatro

‘Entre tradición y esperanza (Yerma)’. Obra a cargo de la Agrupación Siesta. A las 20 horas en el Teatro España. Entrada 10 euros. A beneficio de Proyecto Ibiza al Desarrollo en Potosí. Bolivia.

Circo

Circo Alegría on Ice. Espectáculo de circo sobre hielo con números sobre la pista. 17 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en circoalegria.janto.es.

Circo Maldito. Espectáculo de circo terrorífico, sexy y divertido. 20.30 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en elcircomaldito.janto.es.

Libros

'Unas hierbas con...'. Presentación de la tercera entrega de entrevistas de la periodista Montse Monsalve a personajes de Ibiza. Presentan Marta Jiménez y Gabriel Molina Marí. 11 horas en Ebusos Sociedad Cultural.

Magia

Noche de Magia. 20 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Excursiones

Rutas Cicloturistas de Eivissa: Formentera. Dos etapas sábado y domingo. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

Rutas de Senderismo de Eivissa: Formentera. Tres etapas sábado y domingo. 25 km. Información en www.eivissa.es/esports o en el 971 397549.

Vila ha organizado la Ruta d'Art este fin de semana / Toni Escobar

DOMINGO 27 DE ABRIL

Fiestas de Sant Jordi

10 horas: Excursión por es Rafal Trobat. Salida de la puerta del Club de Campo. Duración: 4 horas..

Excursión por es Rafal Trobat. Salida de la puerta del Club de Campo. Duración: 4 horas.. 10 horas: Salida de marcha nórdica. Encuentro a las 9.30 en el policeportivo Can Guerxo.

Salida de marcha nórdica. Encuentro a las 9.30 en el policeportivo Can Guerxo. 10 horas: Yincana ciclista infantil en Can Burgos.

Yincana ciclista infantil en Can Burgos. 11.30 horas: X Memorial Toni Ramis de tir amb bassetja detrás de Can Sala.

X Memorial Toni Ramis de tir amb bassetja detrás de Can Sala. 12 horas: Teatro infantil ‘En busca de l’orelleta’, a cargo de Artes Pavón, en la plaza.

Teatro infantil ‘En busca de l’orelleta’, a cargo de Artes Pavón, en la plaza. 18 horas: Taller de bachata abierto al público, con David y Gabriela, en la plaza.

Taller de bachata abierto al público, con David y Gabriela, en la plaza. 19 horas: Baile social de bachata en la plaza.

Feria Andaluza de Ibiza

11.30 horas: Actividades infantiles.

Actividades infantiles. 13 horas: Humor con Miki Dkai, Luci Mendoza y Manu Baeza.

Humor con Miki Dkai, Luci Mendoza y Manu Baeza. 14 horas: Arroz popular.

Arroz popular. 17 horas: Grupo de baile de la AAVV Es Clot.

Grupo de baile de la AAVV Es Clot. 20 horas: Grupo de baile ‘En clave de flamenco’.

Aparcamiento de Sa Joveria.

Religión

Romería de la Virgen de la Cabeza de Formentera.

11.45 horas: Salida del parking de Ca na Baixera a la iglesia del Pilar.

Salida del parking de Ca na Baixera a la iglesia del Pilar. 12 horas: Ofrenda floral a la Virgen del Pilar y ball pagès en la plaza. A continuación romería hasta el parking y misa romera cantada por Adelfa 5. Paella popular y castillos hinchables para niños.

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar y ball pagès en la plaza. A continuación romería hasta el parking y misa romera cantada por Adelfa 5. Paella popular y castillos hinchables para niños. 18 horas: Camino de vuelta a la iglesia del Pilar.

Día del Libro

Sant Antoni

11 a 19 horas: Puestos de venta de libros. De 11 a 13.30 horas: Cuentacuentos y actividades infantiles en el Passeig de ses Fonts.

Puestos de venta de libros. De 11 a 13.30 horas: Cuentacuentos y actividades infantiles en el Passeig de ses Fonts. 12.30 y 18 horas: Visitas guiadas a la iglesia ‘Tots a refugi! Esglèsia de Portmany 1692’. Inscripción previa en la web del Ayuntamiento.

Arte

Ruta d’Art Eivissa 2025. Exposiciones e instalaciones artísticas de 40 artistas en diferentes espacios de Eivissa: Sala Baleària Port, Ebusus, Casino des Moll, Refectori, Es Polvorí, Museo des Puig des Molins, Claustro y Sala de Hijos Ilustres del Ayuntamiento de Eivissa y Centro de Interpretación de sa Capelleta y en la calle en el Paseo de Vara de Rey. 25, 26 y 27 de abril de 10 a 20 horas.

Historia

Centenario del edificio de Can Ventosa. 11.30 horas, descubrimiento de una placa conmemorativa, inauguración de la exposición fotográfica 'Can Ventosa, centenari 1925-2025', proyección de vídeo y actuación de Eivissa Escènica. 12.30 jornada de puertas abiertas y cuentacuentos con David i Monma.

Medio Ambiente

Día de la Tierra en Santa Eulària: De 11 a 18 horas juegos y talleres infantiles y mercado de artesanía. Manifiesto de Amics de la Terra. De 12 a 18 horas conciertos. Paseo de s‘Alamera de Santa Eulària.

Circo

Circo Alegría on Ice. Espectáculo de circo sobre hielo con números sobre la pista. 12 y 17 horas en la carpa junto al polideportivo des Viver. Entradas en circoalegria.janto.es.

Semana Santa

Caramelles de Pasqua: 11.30 horas en la iglesia de Sant Joan y 20 horas en la iglesia de Sant Antoni a cargo dels Caramellers de Sa Torre. de Puig d’en Valls.

Humor

Alba Novoa. Monólogo ’Pijipobre’. 18.30 horas en la sala JazzTaBé de Vila.

Música

Igea. Pop rock. Sant Josep es Música. 13.30 horas en Johnnys Bal de Cala de Bou.

Querencia. Tardeo flamenco. Sant Josep es Música. 19.30 horas en Tribu de es Pouet.

Concierto de Pascua. Con el Cor de Sant Agustí, el Coro Mixto Bravo y el Coro Parroquial de Santa Cruz. A beneficio de Cáritas Betania. 20 horas en la Parroquia de Santa Cruz.

EXPOSICIONES

‘Imatges, seqüències... records’. Fotografías de Javier Ilundain. Sa Nostra Sala, c/Aragó, 17 de Eivissa. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 y sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 3 de mayo.

Manuel Salgado. 'Densidad sutil', esculturas. De martes a viernes de 17 a 20 horas y sábados de 10 a 14 y de 17 a 20 horas en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 3 de mayo.

Bruce Gartell. 'La luz del tiempo', fotografías. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la sala Ajuntament Vell de Formentera. Hasta el 3 de mayo.

'Sanç I, Rei de la Corona de Mallorca. El monarca oblidat'. Exposición por el 700 aniversario del final del reinado. Museo Monográfico des Puig des Molins. Hasta el 2 de noviembre.

'Els tresors de Romania'. Exposición fotográfica de Tudorel Ilie. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas en el Claustro del Ayuntamiento de Eivissa, en Dalt Vila. Hasta mediados de mayo.

‘El camino’: Exposición fotográfica de Cris AC en Can Jordi Blues Station, Sant Josep. Hasta el 13 de junio.

Caroline Rennequin. Pinturas. Galería También de Santa Gertrudis. De Martes a Viernes de 10.30 a 18 horas y sabados de 10.30 a 14.30. Hasta el 14 de junio.

Jaume Roig. ‘Cyclopea’, esculturas. Espacio Micus de Jesús de las 17 a las 21 horas. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta julio.

Enric Servera: 'Salats', pinturas. Hotel Ocean Drive Talamanca. Hasta el 5 de mayo.

Luzia Van Duivenboden. 'New Visions', pinturas. Sala Auberginie by Atzaró. Hasta el 30 de abril.

Rafael Romero. 'Tratado de navegación', pinturas. Club Diario de Ibiza. De lunes a jueves de 11 a 13 horas y viernes de 18 a 20 horas. Hasta el 16 de mayo.

Federico Plasencia. Acuarelas. Can Tixedó Art Café de Forada. Hasta el 7 de mayo.

Yoann Fournier. ‘24h Arty People’. Fotografía artística. Paradiso Ibiza Art Hotel de Cala de Bou. Hasta el 8 de mayo.

Sant Josep es Foto. Joana Dueñas, fotografías de viajes. De jueves a domingo de 19 a 21 horas en Can Curt, Sant Agustí. Hasta el 27 de abril.

Sant Josep es Foto. Francesc Fàbregas, fotografía musical. De jueves a sábado de 18.30 a 20.30 horas y de viernes a domingo de 11 a 13.30 horas en la sala de exposiciones de Caló de s'Oli. Hasta el 27 de abril.

Sant Josep es Foto. Pepe Cañabate. muestra antológica. Centro Cultural Can Jeroni. De miércoles a domingo de 10.30 a 13.30 horas y de jueves a sábado de 18 a 21 horas. Hasta el 27 de abril.

'A family affair'. Exposición de Robert Cairns, Timothy Cairns y Lisa Cairns de escultura, pintura y fotografía. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. Sala de exposiciones Sant Jaume 72 de Santa Eulària. Hasta el 26 de abril.

'Diàlegs'. Exposición colectiva de AMAE con obras de 28 artistas de diferentes disciplinas. Centre Cultural de Jesús. De lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 28 de abril.

Olga Muz. 'Ciclo Vidas', fotografías. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de julio.

Júlia Aguiló Ribas. 'Criatures', pinturas. Inauguración sábado 5 de abril a las 20 horas en Le 27 Restaurant Ibiza. Hasta final de abril.

'On the beach'. Exposición de pintura de Carlos Genicio. En el Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 25 de mayo.

‘Temporal Layers’. Muestra que reúne a los fotógrafos Miguel Soler-Roig, Houshyar Kashani y Emile Durrer-Gassejunto a una instalación viva de Martina Moscariello en colaboración con Aurea Floral Studio. Estudio Laterna, Venda de Parada, 12, en Santa Gertrudis. Hasta el 29 de abril.

'Art On!': Exposición colectiva de 16 artistas internacionales. Galería Obra23, c/ Riu Arno 23 del polígono Can Bufí de Ibiza. De lunes a viernes de 10 a 17 horas o cita telefónica en el 661330127. Hasta finales de abril.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 19 horas y domingos de 11 a 19 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Sant Josep. Mercado Ecológico, Local y de Artesanía. Música en vivo y talleres infantiles. Todos los sábados de 9.30 a 13.30 horas en el centro de Sant Josep. Hata octubre.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.