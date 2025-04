Ibiza celebra este domingo el centenario de Can Ventosa

El Ayuntamiento de Eivissa ha programado diferentes actividades para celebrar el centenario del edificio de Can Ventosa, que se cumple este domingo 27 de abril. Se trata de un inmueble emblemático de la Ciudad que empezó como fábrica textil, propiedad de Mercè Ventosa, y que actualmente es el centro de la cultura en la ciudad, después de ser inaugurado en 1995 como espacio cultural, y el punto de encuentro de las personas mayores del municipio. El alcalde del Ayuntamiento de Ibiza, Rafael Triguero, presidirá el acto, donde se descubrirá una placa conmemorativa, y pronunciará un discurso con motivo de este centenario.

Carmen Domínguez, concejala de Cultura, destaca que "el legado cultural de este edificio es inestimable y como Consistorio de la capital de la isla tenemos la obligación de honrarlo". “Can Ventosa es hoy la casa de la cultura de Ibiza y continuaremos trabajando para que así siga, por eso, día 27 celebraremos este centenario de un edificio que tenemos previsto ampliar en dos alturas para que cuente con un total de cuatro plantas. El nuevo espacio se destinará a mejorar las actuales instalaciones del Patronato Municipal de Música, tanto para sus clases como para crear una sala grande para audiciones porque necesiten un espacio en condiciones y más aulas”, señala Domínguez, que recuerda que la ampliación de este emblemático edificio cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros, una aportación del Consell Insular procedente del fondo de capitalidad para 2025.

La programación

Este domingo, día 27 de abril, a las 11.30 horas, se descubrirá una placa conmemorativa que reflejará la historia del edificio, obra del ceramista Toniet. Al acabar, se inaugurará la exposición fotográfica 'Can Ventosa, Centenario 1925 – 2025' en el exterior del edificio. En la sala grande se proyectará un video conmemorativo de todos los años de historia de Can Ventosa y, al acabar, se ofrecerá una actuación interdisciplinar creada por Eivissa Escènica. Además, habrá una jornada de puertas abiertas a la Biblioteca y a las 12.30 horas David i Monma harán una actividad de cuentacuentos y explicación dinámica de la historia del edificio.

El martes, día 29, a las 20 horas, la pianista y nieta de Mercè Ventosa Neus E. Valls, y el poeta y nieto de Manuel Busom, quien fue director de la fábrica textil durante dos décadas, Mario Riera, mantendrán una conversación a la Sala Petita de Can Ventosa y, posteriormente, un recital de piano y de poesía.

Historia del edificio

Can Ventosa forma parte de la memoria colectiva ibicenca porque el edificio se ha configurado de muchas maneras durante los años sin perder nunca su esencia. Centenares de mujeres de varias generaciones han trabajado allí durante décadas. La fábrica de Can Ventosa abrió sus puertas el 27 de abril de 1925, dedicada a la elaboración de géneros de punto. La actividad fabril de la producción de calcetas y calcetines fue la tarea de mujeres ibicencas que trabajaban en una época donde el trabajo y la actividad industrial escaseaba.

El 1958 el Ministerio de Defensa compró la fábrica para destinar el edificio a servicios de intendencia y fue en 1989 cuando Can Ventosa pasó a ser propiedad municipal, gracias a una permuta con el Estado. El enero de 1993 se empezó a plantear el proyecto para convertir Can Ventosa en un centro cultural y, después de unos años de reformas, el 12 de mayo de 1995 se inauguró oficialmente como el Espacio Cultural de Can Ventosa, con 4 000 m² destinados a difundir la cultura.