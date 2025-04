Ibiza se queja a al Gobierno por el funcionamiento «errático» de Smart Island

Tótems de paradas de autobús que no funcionan, paneles informativos sin luz o sin instalar, cámaras para controlar el aforo de playas apagadas, una app que no se puede descargar y que no se había traducido al inglés... es el panorama del sistema Smart Island de inteligencia turística de Ibiza que debería estar a pleno rendimiento este junio. El Consell y los cinco ayuntamientos de la isla se han reunido con la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública de Óscar López para expresar «el malestar y descontento que suscita el mal funcionamiento» de la mayoría de componentes del proyecto Smart Island.

«Aunque teóricamente estamos en la fase final de implementación del Proyecto, la realidad es que en las calles de nuestros municipios, la contrata adjudicada por Red.es no ha sido capaz de arreglar los problemas de conectividad de los tótems de información del transporte público, ni de hacer funcionar las pantallas que informan de la capacidad de los aparcamientos, y el estado en que se encuentra, nos aleja de ser la isla inteligente que se pretendía con este proyecto», ha manifestado el director insular de Nuevas Tecnologías, Javier Torres.

En este sentido, el director insular ha detallado, componente a componente, las numerosas deficiencias que el proyecto ejecutado por el Ministerio presenta a poco más de un mes de, teóricamente, dar por concluidas los trabajos: «a estas alturas los 160 tótems de información del transporte público no funcionan, a pesar de las numerosas reuniones mantenidas. Hay un problema de red que Red.es tiene que resolver», ha lamentado Torres.

Paneles sin luz

Igualmente, «los paneles de información del estado de los aparcamientos también presentan deficiencias, por ejemplo hay algunos que directamente se han instalado en lugares donde no hay posibilidad de poner luz eléctrica. Además, hay aparcamientos que tienen varias entradas, y se han colocado sensores solo en una», ha lamentado el director insular, quien cree que la empresa adjudicataria «nunca ha sido consciente de la importancia que este proyecto tiene para la isla de Ibiza».

En cuanto a los sistemas de controles del aforo de playas, «no están funcionando todas las cámaras y llevamos mucho tiempos esperando información por parte de la adjudicataria sobre cuál es la empresa que se tendría que hacer cargo de los equipos, que todavía podrían estar en garantía».

No solo esto, también hay problemas con la app de Ibiza Smart Island para móviles, una aplicación que «teniendo un cariz turístico, no se había previsto por parte de la adjudicataria traducirla al inglés y que, incluso, a un mes y medio de acabar la licitación, no está ni siquiera descargable desde las plataformas Android o iOs, a pesar de que tiempo atrás había llegado a estar disponible»

En definitiva, desde el Consell de Ibiza se pide «seriedad a la adjudicataria, y más contundencia a Red.es, que asumió la responsabilidad de convertir Ibiza en todo un referente en el mundo de la inteligencia turística, y que por culpa de una mala ejecución, puede quedar muy alejada de las aspiraciones que como isla mantenemos».