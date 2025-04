Esta es la fecha de la Opening Party Circoloco de DC10

La Opening Party de Circoloco y DC10 Ibiza está programada el lunes 28 de abril de 2025 a partir de las 16 horas. En cuanto al cartel de la fiesta, se presenta como "un auténtico maratón de talento en el que no faltarán algunos de los artistas habituales de la fiesta", señalan desde el club.

El line-up lo componen &Me vs Rampa, Aline Umber, Âme live vs DJ Holographic, Carlita vs Prospa, Chloé Caillet, Dj Lag, Francesco del Garda Hiver, Luciano, Megatronic, Palms Trarax vs Job Jobse, Quest vs Christan Abm Salute, Seth Troxler, Skream vs Kristal Klear, Sossa, Tania Vulcano y Whomadewho.

Las entradas para la fiesta cuestan 86 euros, siempre que se acceda antes de las 19 horas. Hay otras más caras, 96 euros, con las que se pueden acceder al recinto a cualquier hora. Para adquirir ambas hay que apuntarse en lista de espera, ya que se encuentran agotadas. Los precios normales una vez iniciada la temporada son de 74 y 84 euros al menos las primeras fiestas.

La fiesta de cierre de DC10 es el 13 de octubre. El precio de las entradas es el mismo que el de apertura. Para las entradas más baratas ya hay lista de espera.