El cortometraje ibicenco ‘Boliche’ obtiene el sello de los Goya

El cortometraje ‘Boliche’ dirigido por Helher Escribano ha sido seleccionado en la Sección Oficial de Cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Alicante, calificador a los premios Goya de la Academia y acumula hasta nueve selecciones en festivales internacionales. Este proyecto, que habla sobre las tradiciones ibicencas y el valor de la verdadera amistad desde la perspectiva de una niña, interpretada por la pequeña actriz Guiomar Caiado, se rodó en diciembre de 2023 íntegramente en Eivissa y desde su preestreno no ha parado de viajar a festivales internacionales como el Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, Bulbul Children’s International Film Festival de India, Cinemagic On the pulse de Irlanda, Selectivo Unica Birgmingan, CMS de India o el Kinolab de Polonia, además de Frame Film Festival en Riudoms y l’Ampolla.

«Todas las selecciones se reciben con muchísima ilusión, porque el camino de los cortometrajes es complejo y muy incierto. La propuesta es arriesgada porque va dirigida a un público muy joven, por su carácter de cuento o fábula, pero con momentos más oscuros, y es muy bonito ver que está viajando tanto por diferentes países», comenta Amaya Izquierdo, productora ejecutiva. «Este primer sello Goya supone el principio de un viaje muy emocionante, más tratándose del Festival de Cine de Alicante, que es un festival al que le tengo especial cariño, y tengo muchas ganas de que el público de allí lo pueda disfrutar», añade la directora y coproductora Helher Escribano.

Los actores Jon Plazaola y Marian Vilalta interpretan a los padres de la niña protagonista.